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Карелию: впечатления 85/15. Сама Карелия прекрасна, люди прекрасны. Есть вопросы по туру: 1. не было указано, что в форелевом хозяйстве запрещен алкоголь: тур гастрономический, а тартар без белого вина - деньги на ветер. Сама форель была сухая и не вкусная и почти вся осталась в тарелках. 2. Последний день тура не был спланирован верно: почти весь день до поезда пришлось слоняться по городу, можно было выехать из отеля позже и по дороге погулять, например в лесу. 3. Барбекю в день 4й - нужно или заменить рестораном или нанимать шашлычника, который замаринует сам мясо и пожарит его, нам был предложен шашлык из «банок», люди гадали сначала что это за зверь: рыба, курица или что, оказалась свинина. 4. Очень понравился день в Карелопарке, ужин фантастический и по впечатлениям все дни должны быть такими, но к сожалению, это был самый яркий день. 5. Рекомендую опросник для группы до начала путешествия, чтобы понять в каком темпе двигаться группе, может быть можно увидеть по-меньше, но более детально и побыть где-то подольше, сейчас было все бегом и кайфа от этого было мало. 6. Вопрос по бане: баня была заказана, но веники не входили))) не вопрос купили, но это мелочность со стороны организаторов. Можно также было банщика пригласить- также в опроснике можно было это заложить. 7. В туре я считаю должны быть лучшие рестораны города: можно было дать Ягель и Корельскую горницу, сами туда так и не попали. Тур гастрономический, мне не хватило этого кайфа. По крайней мере нужно было до начала тура сказать, что вот у вас будет время и вот телефоны для заказа лучших мест, которые не вошли в тур.