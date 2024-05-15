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Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Пикник на природе у костра с приготовлением обеда на «живом огне»»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Нас ждет гастрономический спектакль «Карелия» от шеф-повара, состоящий из 7 подач»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В деревне Рубчойла — экскурсия, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни»
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Попробуете десерты из северных ягод, калитки, настойки и чаи из карельских трав, покатаетесь на собачьих упряжках и согреетесь у камина с глинтвейном под живую музыку»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«Включено с обеда-пикника в первый день по обед-пикник в последний день»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Вечернее время будет в вашем распоряжении: можно отдохнуть на территории загородного комплекса, пообщаться за барбекю, попариться в бане»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ААнастасия30 декабря 2023Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
- ССветлана27 августа 2023Отзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не из дешевых! Мечтали поехать в
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 авторских туров от 25 000 до 122 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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