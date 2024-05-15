Гастрономические туры Петрозаводска

Найдено 7 туров в категории «Гастрономические» в Петрозаводске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«Пикник на природе у костра с приготовлением обеда на «живом огне»»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Нас ждет гастрономический спектакль «Карелия» от шеф-повара, состоящий из 7 подач»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
По карельской земле. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700 за человека
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В деревне Рубчойла — экскурсия, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни»
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Попробуете десерты из северных ягод, калитки, настойки и чаи из карельских трав, покатаетесь на собачьих упряжках и согреетесь у камина с глинтвейном под живую музыку»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«Включено с обеда-пикника в первый день по обед-пикник в последний день»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Вечернее время будет в вашем распоряжении: можно отдохнуть на территории загородного комплекса, пообщаться за барбекю, попариться в бане»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    По карельской земле. Снегоходное сафари
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    По карельской земле. Снегоходное сафари
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    По карельской земле. Снегоходное сафари
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур в Карелию
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Гастрономический тур в Карелию
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • А
    Анастасия
    30 декабря 2023
    Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
    Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
  • С
    Светлана
    27 августа 2023
    Гастрономический тур в Карелию
    Отзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не из дешевых! Мечтали поехать в
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    Карелию: впечатления 85/15. Сама Карелия прекрасна, люди прекрасны. Есть вопросы по туру: 1. не было указано, что в форелевом хозяйстве запрещен алкоголь: тур гастрономический, а тартар без белого вина - деньги на ветер. Сама форель была сухая и не вкусная и почти вся осталась в тарелках. 2. Последний день тура не был спланирован верно: почти весь день до поезда пришлось слоняться по городу, можно было выехать из отеля позже и по дороге погулять, например в лесу. 3. Барбекю в день 4й - нужно или заменить рестораном или нанимать шашлычника, который замаринует сам мясо и пожарит его, нам был предложен шашлык из «банок», люди гадали сначала что это за зверь: рыба, курица или что, оказалась свинина. 4. Очень понравился день в Карелопарке, ужин фантастический и по впечатлениям все дни должны быть такими, но к сожалению, это был самый яркий день. 5. Рекомендую опросник для группы до начала путешествия, чтобы понять в каком темпе двигаться группе, может быть можно увидеть по-меньше, но более детально и побыть где-то подольше, сейчас было все бегом и кайфа от этого было мало. 6. Вопрос по бане: баня была заказана, но веники не входили))) не вопрос купили, но это мелочность со стороны организаторов. Можно также было банщика пригласить- также в опроснике можно было это заложить. 7. В туре я считаю должны быть лучшие рестораны города: можно было дать Ягель и Корельскую горницу, сами туда так и не попали. Тур гастрономический, мне не хватило этого кайфа. По крайней мере нужно было до начала тура сказать, что вот у вас будет время и вот телефоны для заказа лучших мест, которые не вошли в тур.

    Отзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не из
  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
    Все четко, информация полная и понятная.
    Все четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятная

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
  2. Гастрономический тур в Карелию
  3. По карельской земле. Снегоходное сафари
  4. Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
  5. Природа, культура и кухня Карелии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 авторских туров от 25 000 до 122 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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