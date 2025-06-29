Карелия. Край легенд. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Приглашаем вас в удивительный край – Карелию, где вас ждет незабываемое путешествие, наполненное яркими впечатлениями и новыми открытиями.

Вас ждет знаменитый водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, курорт Марциальные Воды и музей под открытым небом в Петрозаводске.

А также интерактивные программы с мастер-классами по приготовлению традиционных карельских блюд и игре на кантеле, традиционные финские танцы и многое другое.
Карелия. Край легенд. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Карелия. Край легенд. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Карелия. Край легенд. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классы

06:30 Посадка в автобус у ст. м. пл. А. Невского, напротив входа в Александро-Невскую Лавру.

Выезжаем из г. Санкт-Петербурга в Республику Карелия.

15:00 Прибытие в город Кондопогу.

Размещение в номерах отеля «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5).

Обед в кафе отеля — шведский стол.

«Мелодии Карелии». Национальный карельский ансамбль порадует гостей музыкой и песнями.

«Карельская горница». Национальные мастер-классы:

  • мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток;
  • мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега;
  • мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле;
  • под песню «Летка-енька» разучим финский танец.

Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.

Вечером дополнительно на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.

  • стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя (для взрослых): взрослый — 2 750 руб., ребенок — 2 300 руб.;
  • стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб., ребенок — 1 300 руб.

Для тех, кто не поехал на сплав:

Обед, ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Переезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классыПереезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классыПереезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классыПереезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классыПереезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классы
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Возможные экскурсии на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):

Вариант № 1. Экскурсия на остров Соловки.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~ 24 часа.

Стоимость экскурсии: 10 500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (Не включительно) – 7 500 рублей. /человек.

Вариант № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.

Стоимость экскурсии: 6 850 рублей/человек.

Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.

Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Возможные экскурсии на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):

Вариант № 1. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~17,5 часов.

Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.

Вариант № 2. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору силы Воттоваара с обедом в деревенском доме.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~17 часов.

Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.

Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.

Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
4 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в отеле - шведский стол.

В первую половину дня предлагаем на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):

Вариант № 1. «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал.

Продолжительность экскурсии:~7 часов.

Стоимость экскурсии: 2 200 руб. /взрослый, 1 750 руб. /ребенок.

Вариант № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска.

Во вторую половину дня предлагаем:

~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.

Стоимость экскурсии: 5 350 руб. /взрослый, 2 550 руб. /ребенок.

Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.

Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
5 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Для желающих посетить юго-западную Карелию 2 варианта экскурсий за доп. плату (бронирование экскурсий при покупке тура):

Вариант № 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам.

Продолжительность экскурсии:~18 часов.

Стоимость экскурсии: 8 350 руб. /взрослый, 6 150 руб. /ребенок до 12 лет включительно.

Вариант № 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала.

Продолжительность экскурсии:~18 часов.

Стоимость экскурсии: 3 500 руб. /взрослый, 2 850 руб. /ребенок до 17 лет.

Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.

Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
6 день

Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-Петербург

Завтрак в отеле — шведский стол.

07:15 Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.

Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.

Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов — карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Первый русский курорт «Марциальные воды».

Марциальные воды — это первый в России курорт, который был основан еще Петром I в 1719 году.

Дегустация минеральной воды из трех источников.

Прогулка по Онежской набережной города Петрозаводск.

По доброй традиции — каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург в 23:50 (ст. метро пл. А. Невского).

Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Карелия» 3* в г. Кондопоге (5 ночей).

Стоимость тура на 1 человека, руб:
Размещение в отеле Карелия 3* г. КондопогаВзрослыйРебенок
2-местный номер с удобствами2505024650
2-местный номер в двухкомнатном номере (блок)2355023150
1-местный номер с удобствами35600
1-местный номер в двухкомнатном номере (блок)32700
Третье место в двухместном номере (верх двухъярусной кровати или еврораскладушка)2505024650

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

Карелия

5 ночей

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание Санкт-Петербург - Карелия - Санкт-Петербург
  • Проживание: отель «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 5 ночей
  • Питание: 5 завтраков, 1 обед, чаепитие с калитками
  • Экскурсии: водопад Кивачвулкан Гирваспервый русский курорт «Марциальные воды», дегустация лечебной воды из 3 источниковмузей авангардных скульптур на Онежской набережной
  • Водопад Кивач
  • Вулкан Гирвас
  • Первый русский курорт «Марциальные воды», дегустация лечебной воды из 3 источников
  • Музей авангардных скульптур на Онежской набережной
  • Анимационные программы: "Мелодии Карелии"4 национальных мастер-класса: "Кантеле", "Калитка", "Оберег", "национальные танцы"
  • Мелодии Карелии
  • 4 национальных мастер-класса: "Кантеле", "Калитка", "Оберег", "национальные танцы"
  • Услуги гида на территории республики Карелии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание: обеды и ужины - от 480 руб. /чел. за 1 прием пищи
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой:

  • дождевик;
  • крем от комаров и солнечных ожогов;
  • надувную подушечку для отдыха в автобусе;
  • таблетки от укачивания;
  • сменную пару обуви;
  • удобную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура:

  • стандартная группа — 40–50 человек;
  • комфорт-группа — 19–27 человек;
  • мини-группа — до 16 человек.

Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.

При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 руб.). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.

  • Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
  • Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.

Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).

При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).

екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке.

  • Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
  • Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 руб. в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене — возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.

Какие есть дополнительные экскурсии?

Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.

Название доп. экскурсиивзрослый, руб. ребенок, руб.
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых27502300
Экскурсия на остров Соловки105007500
«Кемска волость» и Архипелаг Кузова6850
Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое. 5500
Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору - силы Воттоваара с обедом в деревенском доме5500
«Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал22001750
Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводскауточняетсяуточняется
Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога29502550
Горный парк «Рускеала» и остров Валаам83506150
Горный парк «Рускеала» и город Сортавала35002850

1 день

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.

Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.

Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых:

2750 руб. /взрослый, 2300 руб. /ребенок.

Стоимость пикника (без сплава) взрослый (с дегустацией): 1750 рублей/чел.

Стоимость пикника (без сплава) ребенок: 1300 рублей/чел.

2 день

ВАРИАНТ № 1. Экскурсия на остров Соловки.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.

Стоимость экскурсии: 10500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 7500 рублей. /человек.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программу входит: переправа туда-обратно Рабочеостровск – Соловки - Рабочеосровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. С собой иметь наличные деньги. Обед не предусмотрен.

- 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

ВАРИАНТ № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.

Стоимость экскурсии: 6850 рублей/человек.

- 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программе:Морская прогулка по Белому морю. Посещение - острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кемь, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».

Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

3 день

ВАРИАНТ № 1. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 17,5 часов.

Стоимость экскурсии: 5500 руб. /чел.

Завтрак в кафе - шведский стол.

- 08.00 Выезд на программу.

В программе: Гора Лысуха; обзорная экскурсия по г. Медвежьгорск (Кархумяки), Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, Церковь Николая Чудотворца; Водная переправа по реке Черная; Наружный осмотр старинного "петровского" 16-ти метрового маяка; экскурсия по мысу Бесов Нос, где находятся онежские петроглифы, внесенные в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 01:30.

ВАРИАНТ № 2. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору - силы Воттоваара с обедом в деревенском доме.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов.

Стоимость экскурсии: 5500 руб. /чел.

07:30 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.

08:00 - выезд на автобусе в деревню Гимолы Муезерского района (180 км).

Пересадка в машины УАЗ, переезд 17 км по труднопроходимой дорогедо подножия горы. Пеший подъем на гору Воттоваара.

После экскурсии переезд на машинах УАЗ в д. Гимолы.

Поздний деревенский обед в избе.

Возвращение с экскурсии в отель ~ в 01:00.

4 день

ВАРИАНТ № 1.«Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал.

Продолжительность экскурсии: ~ 7 часов.

Стоимость экскурсии: 2200 руб. /взрослый, 1750 руб. /ребенок.

08:00 - Выезд на программу.

В программе: «Замок» Кархумяки; экскурсия по г. Медвежьегорску; Беломорско-Балтийский канал им. Сталина; Церковь Николая Чудотворца; Гора Лысуха.

- Возвращение с экскурсии в отель ~ в 15:00.

ВАРИАНТ № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска.

Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи:3 часа 30 минут.

Стоимость водного трансфера на комете: уточняется.

Дополнительно в Карелии оплачивается экскурсионное обслуживание на острове Кижи: стоимость уточняется.

18.00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часа.

Стоимость экскурсии: 2950 руб. /взрослый, 2550 руб. /ребенок.

5 день

ВАРИАНТ № 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам.

Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

Стоимость экскурсии: 8350 руб. /взрослый, 6150 руб. /ребенок до 12 лет включительно.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

04:00 - Отправление в г. Сортавала.

В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно; знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса - Преображенского собора; остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~ 21:30 - возвращение в отель.

ВАРИАНТ № 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала.

Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

Стоимость экскурсии: 3500 руб. /взрослый, 2850 руб. /ребенок до 17 лет.

04:00 Отправление в г. Сортавала.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программе: Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь); остановкана водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~ 21:30 - возвращение в отель.

Что еще важно знать?

Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, органного концерта производится в Карелии администратору отеля проживания (г. Кондопога).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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