Вас ждет знаменитый водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, курорт Марциальные Воды и музей под открытым небом в Петрозаводске.
А также интерактивные программы с мастер-классами по приготовлению традиционных карельских блюд и игре на кантеле, традиционные финские танцы и многое другое.
Программа тура по дням
Переезд из Санкт-Петербурга в Карелию. Программа «Мелодии Карелии». Национальные мастер-классы
06:30 Посадка в автобус у ст. м. пл. А. Невского, напротив входа в Александро-Невскую Лавру.
Выезжаем из г. Санкт-Петербурга в Республику Карелия.
15:00 Прибытие в город Кондопогу.
Размещение в номерах отеля «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля — шведский стол.
«Мелодии Карелии». Национальный карельский ансамбль порадует гостей музыкой и песнями.
«Карельская горница». Национальные мастер-классы:
- мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток;
- мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега;
- мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле;
- под песню «Летка-енька» разучим финский танец.
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
Вечером дополнительно на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.
- стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя (для взрослых): взрослый — 2 750 руб., ребенок — 2 300 руб.;
- стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб., ребенок — 1 300 руб.
Для тех, кто не поехал на сплав:
Обед, ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Возможные экскурсии на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):
Вариант № 1. Экскурсия на остров Соловки.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~ 24 часа.
Стоимость экскурсии: 10 500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (Не включительно) – 7 500 рублей. /человек.
Вариант № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.
Стоимость экскурсии: 6 850 рублей/человек.
Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.
Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Возможные экскурсии на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):
Вариант № 1. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~17,5 часов.
Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.
Вариант № 2. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору силы Воттоваара с обедом в деревенском доме.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~17 часов.
Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.
Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.
Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле - шведский стол.
В первую половину дня предлагаем на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):
Вариант № 1. «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал.
Продолжительность экскурсии:~7 часов.
Стоимость экскурсии: 2 200 руб. /взрослый, 1 750 руб. /ребенок.
Вариант № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска.
Во вторую половину дня предлагаем:
~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.
Стоимость экскурсии: 5 350 руб. /взрослый, 2 550 руб. /ребенок.
Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.
Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Для желающих посетить юго-западную Карелию 2 варианта экскурсий за доп. плату (бронирование экскурсий при покупке тура):
Вариант № 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам.
Продолжительность экскурсии:~18 часов.
Стоимость экскурсии: 8 350 руб. /взрослый, 6 150 руб. /ребенок до 12 лет включительно.
Вариант № 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала.
Продолжительность экскурсии:~18 часов.
Стоимость экскурсии: 3 500 руб. /взрослый, 2 850 руб. /ребенок до 17 лет.
Для тех, кто не поехал на экскурсии – свободный день.
Завтрак в кафе отеля(шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак в отеле — шведский стол.
07:15 Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.
Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.
Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов — карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Первый русский курорт «Марциальные воды».
Марциальные воды — это первый в России курорт, который был основан еще Петром I в 1719 году.
Дегустация минеральной воды из трех источников.
Прогулка по Онежской набережной города Петрозаводск.
По доброй традиции — каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург в 23:50 (ст. метро пл. А. Невского).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Карелия» 3* в г. Кондопоге (5 ночей).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение в отеле Карелия 3* г. Кондопога
|Взрослый
|Ребенок
|2-местный номер с удобствами
|25050
|24650
|2-местный номер в двухкомнатном номере (блок)
|23550
|23150
|1-местный номер с удобствами
|35600
|1-местный номер в двухкомнатном номере (блок)
|32700
|Третье место в двухместном номере (верх двухъярусной кровати или еврораскладушка)
|25050
|24650
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Карелия
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание Санкт-Петербург - Карелия - Санкт-Петербург
- Проживание: отель «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 5 ночей
- Питание: 5 завтраков, 1 обед, чаепитие с калитками
- Экскурсии: водопад Кивачвулкан Гирваспервый русский курорт «Марциальные воды», дегустация лечебной воды из 3 источниковмузей авангардных скульптур на Онежской набережной
- Водопад Кивач
- Вулкан Гирвас
- Первый русский курорт «Марциальные воды», дегустация лечебной воды из 3 источников
- Музей авангардных скульптур на Онежской набережной
- Анимационные программы: "Мелодии Карелии"4 национальных мастер-класса: "Кантеле", "Калитка", "Оберег", "национальные танцы"
- Мелодии Карелии
- 4 национальных мастер-класса: "Кантеле", "Калитка", "Оберег", "национальные танцы"
- Услуги гида на территории республики Карелии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание: обеды и ужины - от 480 руб. /чел. за 1 прием пищи
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- дождевик;
- крем от комаров и солнечных ожогов;
- надувную подушечку для отдыха в автобусе;
- таблетки от укачивания;
- сменную пару обуви;
- удобную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура:
- стандартная группа — 40–50 человек;
- комфорт-группа — 19–27 человек;
- мини-группа — до 16 человек.
Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.
При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 руб.). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.
- Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
- Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.
Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).
При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).
екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке.
- Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
- Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 руб. в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене — возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.
|Название доп. экскурсии
|взрослый, руб.
|ребенок, руб.
|Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых
|2750
|2300
|Экскурсия на остров Соловки
|10500
|7500
|«Кемска волость» и Архипелаг Кузова
|6850
|Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое.
|5500
|Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору - силы Воттоваара с обедом в деревенском доме
|5500
|«Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал
|2200
|1750
|Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска
|уточняется
|уточняется
|Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога
|2950
|2550
|Горный парк «Рускеала» и остров Валаам
|8350
|6150
|Горный парк «Рускеала» и город Сортавала
|3500
|2850
1 день
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.
Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых:
2750 руб. /взрослый, 2300 руб. /ребенок.
Стоимость пикника (без сплава) взрослый (с дегустацией): 1750 рублей/чел.
Стоимость пикника (без сплава) ребенок: 1300 рублей/чел.
2 день
ВАРИАНТ № 1. Экскурсия на остров Соловки.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.
Стоимость экскурсии: 10500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 7500 рублей. /человек.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программу входит: переправа туда-обратно Рабочеостровск – Соловки - Рабочеосровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. С собой иметь наличные деньги. Обед не предусмотрен.
- 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.
Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.
ВАРИАНТ № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами:~24 часа.
Стоимость экскурсии: 6850 рублей/человек.
- 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программе:Морская прогулка по Белому морю. Посещение - острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кемь, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».
Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.
3 день
ВАРИАНТ № 1. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 17,5 часов.
Стоимость экскурсии: 5500 руб. /чел.
Завтрак в кафе - шведский стол.
- 08.00 Выезд на программу.
В программе: Гора Лысуха; обзорная экскурсия по г. Медвежьгорск (Кархумяки), Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, Церковь Николая Чудотворца; Водная переправа по реке Черная; Наружный осмотр старинного "петровского" 16-ти метрового маяка; экскурсия по мысу Бесов Нос, где находятся онежские петроглифы, внесенные в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в отель после экскурсии ~ 01:30.
ВАРИАНТ № 2. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору - силы Воттоваара с обедом в деревенском доме.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов.
Стоимость экскурсии: 5500 руб. /чел.
07:30 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.
08:00 - выезд на автобусе в деревню Гимолы Муезерского района (180 км).
Пересадка в машины УАЗ, переезд 17 км по труднопроходимой дорогедо подножия горы. Пеший подъем на гору Воттоваара.
После экскурсии переезд на машинах УАЗ в д. Гимолы.
Поздний деревенский обед в избе.
Возвращение с экскурсии в отель ~ в 01:00.
4 день
ВАРИАНТ № 1.«Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал.
Продолжительность экскурсии: ~ 7 часов.
Стоимость экскурсии: 2200 руб. /взрослый, 1750 руб. /ребенок.
08:00 - Выезд на программу.
В программе: «Замок» Кархумяки; экскурсия по г. Медвежьегорску; Беломорско-Балтийский канал им. Сталина; Церковь Николая Чудотворца; Гора Лысуха.
- Возвращение с экскурсии в отель ~ в 15:00.
ВАРИАНТ № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска.
Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи:3 часа 30 минут.
Стоимость водного трансфера на комете: уточняется.
Дополнительно в Карелии оплачивается экскурсионное обслуживание на острове Кижи: стоимость уточняется.
18.00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часа.
Стоимость экскурсии: 2950 руб. /взрослый, 2550 руб. /ребенок.
5 день
ВАРИАНТ № 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам.
Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
Стоимость экскурсии: 8350 руб. /взрослый, 6150 руб. /ребенок до 12 лет включительно.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
04:00 - Отправление в г. Сортавала.
В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно; знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса - Преображенского собора; остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».
~ 21:30 - возвращение в отель.
ВАРИАНТ № 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала.
Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
Стоимость экскурсии: 3500 руб. /взрослый, 2850 руб. /ребенок до 17 лет.
04:00 Отправление в г. Сортавала.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программе: Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь); остановкана водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».
~ 21:30 - возвращение в отель.
Что еще важно знать?
Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, органного концерта производится в Карелии администратору отеля проживания (г. Кондопога).