В этом туре вас ждёт фольклорная программа в Ильинском, обзорная экскурсия по Петрозаводску
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
06:30 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».
По пути запланирована остановка для перекуса в «Фермерской усадьбе».
«Фермерская усадьба» — это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.
Свободное посещение Александро-Свирского монастыря.
Монастырь, основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность. Укрепление православной веры в этом крае стало возможным благодаря строгому, благочестивому подвижническому образу жизни основателя монастыря.
Обед в трапезной монастыря (дополнительная оплата).
Переезд в пос. Ильинский. Фольклорная программа.
Переезд в г. Петрозаводск.
Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Онежской набережной.
Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.
В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода. Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.
Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города — ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.
Заселение в отель «Тайвас» 4* или аналогичные.
Свободное время.
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
В свободный день Вы можете самостоятельно погулять по городу, сходить в рыбный ресторан и посетить известные музеи города. Наш гид с большим удовольствием подскажет, куда можно сходить и что посетить в городе в этот день.
Возможно купить любой пакет экскурсий на день:
1. Пакет «Экскурсия на остров Кижи».
Вас ждет проезд на комете (метеоре) по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск, экскурсия по музею-заповеднику Кижи, посещение Покровской церкви и осмотр уникального 22-главого Преображенского собора и других этнографических экспозиций.
Демонстрация традиционных ремесел и колокольных звонов.
Питание не предусмотрено, его необходимо брать с собой.
Продолжительность экскурсионного дня около 7 часов. Взрослый — 7100 рублей; Дети до 17 лет — 4900 рублей; Пенсионеры — 6600 рублей.
2. Пакет «Экскурсия "Чудеса Карельской природы"».
Вас ждет красивый однодневный маршрут с осмотром горы Сампо, курорта Марциальные воды, палеовулкана Гирвас и заповедника Кивач.
В туре предусмотрен обед.
Продолжительность экскурсионного дня около 7 часов. Стоимость — 3300 рублей.
Водопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по Сортавале
Завтрак в гостинице.
Переезд до водопадов Ахинкоски.
Водопад Ахинкоски расположен в месте разлива реки Тохмайоки и состоит из четырех водопадов, высота которых в среднем 3-4 метра.
Вы сможете прогуляться по навесным мостам и насладиться пейзажами, которые были запечатлены в военной драме «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир».
Обед в кафе (дополнительная оплата).
Свободное посещение горного парка «Рускеала».
Горный парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии! В парке вы сможете неспешно прогуляться вокруг главной изюминки Рускеалы – Мраморного каньона.
Переезд до г. Сортавала.
Небольшая обзорная экскурсия по городу с дегустацией карельских настоек, меда, варенья, иван-чая.
Свободное время на посещение магазина форелевого хозяйства.
23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Тайвас» 4* или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 19500 руб.;
- при одноместном размещении – 21600 руб.
Варианты проживания
Отель «Тайвас»
«Тайвас» представляет собой новый, стильный апарт-отель, который расположился в центре Петрозаводска, рядом со сквером Карельских рун и в пешей доступности от железнодорожного вокзала.
Дизайн апартаментов оформлен в светлых тонах. Внутри предусмотрена качественная и функциональная техника и мебель, включая кровать с мягким изголовьем, настенные светильники, вместительный шкаф, сейф. В индивидуальной ванной комнате имеются полотенца и гигиенические средства.
Кухонная зона есть в каждой категории апартаментов, оснащена варочной панелью, чайником, свч-печью, посудой и холодильником.
Среди дополнительных преимуществ — развитая инфраструктура вокруг, круглосуточный ресепшен, новые и современные номера различных категорий. Открытие апарт-отеля состоялось в сентябре 2025 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака
- Фольклорная программа в Ильинском
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Дополнительные услуги (цены ориентировочные):обеды в 1 и 3 день (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 1550 руб. пакет "Экскурсия"Чудеса карельской природы " (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 3300 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " взрослый (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 7100 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " дети до 17 лет (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 4900 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " пенсионеры (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 6600 руб. водопады Ахинкоски - 450 руб. (оплата на месте, по желанию) горный парк Рускеала - 750 руб. (оплата на месте)
- Обеды в 1 и 3 день (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 1550 руб
- Пакет "Экскурсия"Чудеса карельской природы " (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 3300 руб
- Пакет «Экскурсия на остров Кижи» взрослый (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 7100 руб
- Пакет «Экскурсия на остров Кижи» дети до 17 лет (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 4900 руб
- Пакет «Экскурсия на остров Кижи» пенсионеры (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 6600 руб
- Водопады Ахинкоски - 450 руб. (оплата на месте, по желанию)
- Горный парк Рускеала - 750 руб. (оплата на месте)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 06:30 от ст. метро «Улица Дыбенко».
Отправление из Москвы:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 04:00 в день тура;
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 04:30 в день тура.
Отправление из Новосибирска:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 04:00 в день тура.
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 04:30 в день тура.