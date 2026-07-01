1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по Петрозаводску

06:30 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

По пути запланирована остановка для перекуса в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» — это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Свободное посещение Александро-Свирского монастыря.

Монастырь, основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность. Укрепление православной веры в этом крае стало возможным благодаря строгому, благочестивому подвижническому образу жизни основателя монастыря.

Обед в трапезной монастыря (дополнительная оплата).

Переезд в пос. Ильинский. Фольклорная программа.

Переезд в г. Петрозаводск.

Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Онежской набережной.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода. Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города — ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.

Заселение в отель «Тайвас» 4* или аналогичные.

Свободное время.

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