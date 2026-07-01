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Карелия крупным планом. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Карелия крупным планом
Хотите увидеть Карелию всего за 3 дня? Приглашаем вас в настоящее путешествие по миру рукотворной и природной красоты.

В этом туре вас ждёт фольклорная программа в Ильинском, обзорная экскурсия по Петрозаводску
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с прогулкой по Онежской набережной, свободное посещение Александро-Свирского монастыря и горного парка Рускеала, знакомство с Сортавалой и водопадом Ахинкоски.

При желании вы сможете дополнить свой отдых экскурсией «Чудеса карельской природы» или поездкой на остров Кижи.

Карелия крупным планом. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карелия крупным планом. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карелия крупным планом. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по Петрозаводску

06:30 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

По пути запланирована остановка для перекуса в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» — это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Свободное посещение Александро-Свирского монастыря.

Монастырь, основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность. Укрепление православной веры в этом крае стало возможным благодаря строгому, благочестивому подвижническому образу жизни основателя монастыря.

Обед в трапезной монастыря (дополнительная оплата).

Переезд в пос. Ильинский. Фольклорная программа.

Переезд в г. Петрозаводск.

Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Онежской набережной.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода. Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города — ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.

Заселение в отель «Тайвас» 4* или аналогичные.

Свободное время.

Отправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОтправление из Санкт-Петербурга. Александро-Свирский монастырь. Фольклорная программа. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

В свободный день Вы можете самостоятельно погулять по городу, сходить в рыбный ресторан и посетить известные музеи города. Наш гид с большим удовольствием подскажет, куда можно сходить и что посетить в городе в этот день.

Возможно купить любой пакет экскурсий на день:

1. Пакет «Экскурсия на остров Кижи».

Вас ждет проезд на комете (метеоре) по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск, экскурсия по музею-заповеднику Кижи, посещение Покровской церкви и осмотр уникального 22-главого Преображенского собора и других этнографических экспозиций.

Демонстрация традиционных ремесел и колокольных звонов.

Питание не предусмотрено, его необходимо брать с собой.

Продолжительность экскурсионного дня около 7 часов. Взрослый — 7100 рублей; Дети до 17 лет — 4900 рублей; Пенсионеры — 6600 рублей.

2. Пакет «Экскурсия "Чудеса Карельской природы"».

Вас ждет красивый однодневный маршрут с осмотром горы Сампо, курорта Марциальные воды, палеовулкана Гирвас и заповедника Кивач.

В туре предусмотрен обед.

Продолжительность экскурсионного дня около 7 часов. Стоимость — 3300 рублей.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Водопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по Сортавале

Завтрак в гостинице.

Переезд до водопадов Ахинкоски.

Водопад Ахинкоски расположен в месте разлива реки Тохмайоки и состоит из четырех водопадов, высота которых в среднем 3-4 метра.

Вы сможете прогуляться по навесным мостам и насладиться пейзажами, которые были запечатлены в военной драме «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир».

Обед в кафе (дополнительная оплата).

Свободное посещение горного парка «Рускеала».

Горный парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии! В парке вы сможете неспешно прогуляться вокруг главной изюминки Рускеалы – Мраморного каньона.

Переезд до г. Сортавала.

Небольшая обзорная экскурсия по городу с дегустацией карельских настоек, меда, варенья, иван-чая.

Свободное время на посещение магазина форелевого хозяйства.

23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».

Водопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по СортавалеВодопад Ахинкоски. Горный парк «Рускеала». Небольшая обзорная экскурсия по Сортавале
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Тайвас» 4* или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 19500 руб.;
  • при одноместном размещении – 21600 руб.

Варианты проживания

Отель «Тайвас»

2 ночи

«Тайвас» представляет собой новый, стильный апарт-отель, который расположился в центре Петрозаводска, рядом со сквером Карельских рун и в пешей доступности от железнодорожного вокзала.

Дизайн апартаментов оформлен в светлых тонах. Внутри предусмотрена качественная и функциональная техника и мебель, включая кровать с мягким изголовьем, настенные светильники, вместительный шкаф, сейф. В индивидуальной ванной комнате имеются полотенца и гигиенические средства.

Кухонная зона есть в каждой категории апартаментов, оснащена варочной панелью, чайником, свч-печью, посудой и холодильником.

Среди дополнительных преимуществ — развитая инфраструктура вокруг, круглосуточный ресепшен, новые и современные номера различных категорий. Открытие апарт-отеля состоялось в сентябре 2025 года.

Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»Отель «Тайвас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Фольклорная программа в Ильинском
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Дополнительные услуги (цены ориентировочные):обеды в 1 и 3 день (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 1550 руб. пакет "Экскурсия"Чудеса карельской природы " (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 3300 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " взрослый (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 7100 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " дети до 17 лет (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 4900 руб. пакет"Экскурсия на остров Кижи " пенсионеры (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 6600 руб. водопады Ахинкоски - 450 руб. (оплата на месте, по желанию) горный парк Рускеала - 750 руб. (оплата на месте)
  • Обеды в 1 и 3 день (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 1550 руб
  • Пакет "Экскурсия"Чудеса карельской природы " (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 3300 руб
  • Пакет «Экскурсия на остров Кижи» взрослый (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 7100 руб
  • Пакет «Экскурсия на остров Кижи» дети до 17 лет (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 4900 руб
  • Пакет «Экскурсия на остров Кижи» пенсионеры (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) - 6600 руб
  • Водопады Ахинкоски - 450 руб. (оплата на месте, по желанию)
  • Горный парк Рускеала - 750 руб. (оплата на месте)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 06:30 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы:

  • прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 04:00 в день тура;
  • прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 04:30 в день тура.

Отправление из Новосибирска:

  • прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 04:00 в день тура.
  • прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 04:30 в день тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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