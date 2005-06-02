Мои заказы

Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, Валаам

Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией
Отправляемся в величественный Санкт-Петербург и гостеприимную Карелию! Программа тура насыщена и идеально подходит для первого знакомства с северной столицей и Карелией.

Этот тур создан для ценителей природных красот и исторических достопримечательностей,
читать дальшеуменьшить

а также для тех, кто готов к увлекательным путешествиям и длительным переездам.

Вас ждёт посещение Эрмитажа, живописный экопарк «Долина водопадов», впечатляющий горный парк «Рускеала» и водопады Ахинкоски, а также легендарный остров Кижи и автобусная экскурсия в Кронштадт.

Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» (работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"

Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.

Освобождение номеров.

Выезд с вещами.

Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.

06:45 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания». Место посадки: Санкт-Петербург, ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».

07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

09:30 Техническая остановка в Приозерске.

10:00 Трассовая экскурсия «Дорога в страну водопадов» по пути к Долине водопадов.

11:00 Посещение экопарка «Долина водопадов» (30–40 мин):

  • прогулка по экотропе вдоль каскадов реки Иййоки;
  • подвесной мост,
  • дендроагросад;
  • Саамская деревня, кузница, водяная мельница;
  • встреча с оленями, лосями, хаски;
  • музей мёда с бесплатной дегустацией.

12:30 Трассовая экскурсия «Сортавала: город двух имён и трёх культур»: финско-русская архитектура, история города.

13:30 Свободное время для обеда в Сортавале (по желанию — групповой обед за доп. плату).

14:30 Экскурсия к водопадам Ахинкоски.

Прогулка по подвесным мостам среди каскадов реки Тохмайоки (вход на экотропу — доп. плата).

15:30 Прибытие в горный парк «Рускеала».

Пешеходная экскурсия по Мраморному каньону (место добычи мрамора для Исаакиевского собора и метро Санкт-Петербурга).

Свободное время для прогулок, лодочной экскурсии или посещения гротов. Время в парке — 3 часа.

19:00 Выезд из парка «Рускеала».

20:00–21:00 Прибытие в Сортавалу, расселение в отель.

Свободное время.

Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер

08:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Программа на выбор.

Вариант 1: Экскурсия на Валаам на «метеоре».

09:00 Отправление из Сортавалы на «Метеоре».

10:00 Экскурсия по острову Валаам (часть 1, 2 ч.).

12:30 Обед в трапезной монастыря.

13:30 Экскурсия по острову Валаам (часть 2, 1,5 ч.).

16:00 Возвращение в Сортавалу на «Метеоре».

17:30 Сбор группы у рыбного магазина (ул. Комсомольская, 2), отправление в Петрозаводск.

22:00 Прибытие в Петрозаводск, расселение в отель.

Обязательный платёж за посещение Валаама (ООПТ): 200 руб.

Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

08:30 Сбор группы на причале.

09:00 Отправление на катере в сторону Валаама.

10:00 Прибытие в Монастырскую бухту, самостоятельная прогулка по острову.

13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 Посещение Ладожских шхер, остановка на необитаемом острове.

15:00 Прибытие в Сортавалу, свободное время.

17:30 Сбор группы у рыбного магазина (ул. Комсомольская, 2), отправление в Петрозаводск.

22:00 Прибытие в Петрозаводск, расселение в отель.

Обязательные платежи (ООПТ): Валаам — 200 руб., Ладожские шхеры — 350 руб.

Экскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхерЭкскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхерЭкскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхерЭкскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхерЭкскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхерЭкскурсия на Валаам на «метеоре» или водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Остров Кижи. Отправление в Санкт-Петербург

07:30 Завтрак и сбор группы.

Важно! Для посадки на «Комету» требуется распечатанный ваучер (выдаётся на ресепшене).

Проезд до Александровской пристани и обратно в отель — самостоятельно.

09:15 Отправление на остров Кижи.

Морская прогулка на скоростном судне по Онежскому озеру.

10:45 Экскурсия по острову (2 ч. 15 мин).

Пешеходная экскурсия по музею под открытым небом — объекту ЮНЕСКО. Осмотр ансамбля Кижского погоста: 22-главой Преображенской церкви, Покровской церкви с иконами карельских мастеров, церкви Воскрешения Лазаря Муромского, а также традиционных построек Русского Севера (дома, амбары, мельницы).

13:00 Свободное время.

Возможность заказать доп. программы на месте: прогулки на бричке, лодке, велосипеде, мастер-классы по ремёслам, экскурсии о реставрации. Дополнительные услуги оплачиваются самостоятельно.

14:45 Отправление в Петрозаводск.

Возвращение на «Комете» с возможностью фотографировать панорамы Онежского озера.

16:00 Прибытие в Петрозаводск.

Свободное время.

16:30 Отправление в Санкт-Петербург.

Техническая остановка в комплексе «Фермерская усадьба».

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

23:00 Ст. м. «Улица Дыбенко» (первая остановка), 23:30 ст. м. «Площадь Восстания» (конечная остановка).

Самостоятельное размещение в гостинице в Санкт-Петербурге.

Остров Кижи. Отправление в Санкт-ПетербургОстров Кижи. Отправление в Санкт-ПетербургОстров Кижи. Отправление в Санкт-ПетербургОстров Кижи. Отправление в Санкт-ПетербургОстров Кижи. Отправление в Санкт-ПетербургОстров Кижи. Отправление в Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом парке

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус: 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус: 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус: 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.

18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом паркеАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом паркеАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом паркеАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом парке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница), в Петрозаводске и Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026539506730053050
05.06.2026 - 10.06.2026563507210053050
12.06.2026 - 01.07.2026551506970053050
03.07.2026 - 08.07.2026548006905053050
10.07.2026 - 02.09.2026544506840053050
04.09.2026 - 30.09.2026531506570053050
Стандарт + Улучшенный номер
15.05.2026 - 03.06.2026546006865053050
05.06.2026 - 10.06.2026570007345053050
12.06.2026 - 01.07.2026558007105053050
03.07.2026 - 08.07.2026554507035053050
10.07.2026 - 02.09.2026551006970053050
04.09.2026 - 30.09.2026538006705053050
Улучшенный номер + Улучшенный номер
15.05.2026 - 03.06.2026552507000053050
05.06.2026 - 10.06.2026576507480053050
12.06.2026 - 01.07.2026564507240053050
03.07.2026 - 08.07.2026561007170053050
10.07.2026 - 02.09.2026557507100053050
04.09.2026 - 30.09.2026544506840053050

2. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026576007325056650
05.06.2026 - 10.06.2026600007805056650
12.06.2026 - 01.07.2026588007565056650
03.07.2026 - 08.07.2026584507500056650
10.07.2026 - 02.09.2026581007435056650
04.09.2026 - 30.09.2026568007165056650
Стандарт + Улучшенный номер
15.05.2026 - 03.06.2026582507460056650
05.06.2026 - 10.06.2026606507940056650
12.06.2026 - 01.07.2026594507700056650
03.07.2026 - 08.07.2026591007630056650
10.07.2026 - 02.09.2026587507565056650
04.09.2026 - 30.09.2026574507300056650
Улучшенный номер + Улучшенный номер
15.05.2026 - 03.06.2026589007595056650
05.06.2026 - 10.06.2026613008075056650
12.06.2026 - 01.07.2026601007835056650
03.07.2026 - 08.07.2026597507765056650
10.07.2026 - 02.09.2026594007695056650
04.09.2026 - 30.09.2026581007435056650

3. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026540006825053250
22.05.2026 - 03.06.2026554007105053050
05.06.2026 - 10.06.2026572007465053050
12.06.2026 - 01.07.2026560007225053050
03.07.2026 - 08.07.2026552007065053050
10.07.2026 - 19.08.2026548507000053050
21.08.2026 - 02.09.2026542506880053050
04.09.2026 - 30.09.2026536006745053050
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026546506960053250
22.05.2026 - 03.06.2026560507240053050
05.06.2026 - 10.06.2026578507600053050
12.06.2026 - 01.07.2026566507360053050
03.07.2026 - 08.07.2026558507200053050
10.07.2026 - 19.08.2026555007130053050
21.08.2026 - 02.09.2026549007010053050
04.09.2026 - 30.09.2026542506880053050

4. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026576507420056850
22.05.2026 - 03.06.2026590507700056650
05.06.2026 - 10.06.2026608508060056650
12.06.2026 - 01.07.2026596507820056650
03.07.2026 - 08.07.2026588507660056650
10.07.2026 - 19.08.2026585007595056650
21.08.2026 - 02.09.2026579007475056650
04.09.2026 - 30.09.2026572507340056650
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026583007555056850
22.05.2026 - 03.06.2026597007835056650
05.06.2026 - 10.06.2026615008195056650
12.06.2026 - 01.07.2026603007955056650
03.07.2026 - 08.07.2026595007795056650
10.07.2026 - 19.08.2026591507725056650
21.08.2026 - 02.09.2026585507605056650
04.09.2026 - 30.09.2026579007475056650

5. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265485068900-
22.05.2026 - 03.06.20265645072300-
05.06.2026 - 10.06.20265825075900-
12.06.2026 - 01.07.20265705073500-
03.07.2026 - 08.07.20265650072100-
10.07.2026 - 19.08.20265615071450-
21.08.2026 - 02.09.20265535069650-
04.09.2026 - 30.09.20265470068300-
Стандарт + Комфорт
15.05.2026 - 20.05.2026551506940052950
22.05.2026 - 03.06.2026571007350053050
05.06.2026 - 10.06.2026589007710053050
12.06.2026 - 01.07.2026577007470053050
03.07.2026 - 08.07.2026571007315053200
10.07.2026 - 19.08.2026567507250053200
21.08.2026 - 02.09.2026556507055052100
04.09.2026 - 30.09.2026550006920052100
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265550070250-
22.05.2026 - 03.06.20265710073650-
05.06.2026 - 10.06.20265890077250-
12.06.2026 - 01.07.20265770074850-
03.07.2026 - 08.07.20265715073450-
10.07.2026 - 19.08.20265680072750-
21.08.2026 - 02.09.20265600070950-
04.09.2026 - 30.09.20265535069650-
Улучшенный номер + Комфорт
15.05.2026 - 20.05.2026558007075052950
22.05.2026 - 03.06.2026577507485053050
05.06.2026 - 10.06.2026595507845053050
12.06.2026 - 01.07.2026583507605053050
03.07.2026 - 08.07.2026577507450053200
10.07.2026 - 19.08.2026574007380053200
21.08.2026 - 02.09.2026563007185052100
04.09.2026 - 30.09.2026556507055052100

6. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265850074850-
22.05.2026 - 03.06.20266010078250-
05.06.2026 - 10.06.20266190081850-
12.06.2026 - 01.07.20266070079450-
03.07.2026 - 08.07.20266015078050-
10.07.2026 - 19.08.20265980077400-
21.08.2026 - 02.09.20265900075600-
04.09.2026 - 30.09.20265835074250-
Стандарт + Комфорт
15.05.2026 - 20.05.2026588007535056550
22.05.2026 - 03.06.2026607507945056650
05.06.2026 - 10.06.2026625508305056650
12.06.2026 - 01.07.2026613508065056650
03.07.2026 - 08.07.2026607507910056800
10.07.2026 - 19.08.2026604007845056800
21.08.2026 - 02.09.2026593007650055700
04.09.2026 - 30.09.2026586507515055700
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265915076200-
22.05.2026 - 03.06.20266075079600-
05.06.2026 - 10.06.20266255083200-
12.06.2026 - 01.07.20266135080800-
03.07.2026 - 08.07.20266080079400-
10.07.2026 - 19.08.20266045078700-
21.08.2026 - 02.09.20265965076900-
04.09.2026 - 30.09.20265900075600-
Улучшенный номер + Комфорт
15.05.2026 - 20.05.2026594507670056550
22.05.2026 - 03.06.2026614008080056650
05.06.2026 - 10.06.2026632008440056650
12.06.2026 - 01.07.2026620008200056650
03.07.2026 - 08.07.2026614008045056800
10.07.2026 - 19.08.2026610507975056800
21.08.2026 - 02.09.2026599507780055700
04.09.2026 - 30.09.2026593007650055700

7. «Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265260065850-
05.06.2026 - 10.06.20265565071950-
12.06.2026 - 08.07.20265445069550-
10.07.2026 - 22.07.20265410068900-
24.07.2026 - 26.08.20265340067450-
28.08.2026 - 02.09.20265285066400-
04.09.2026 - 30.09.20265220065050-
Стандарт + Бизнес двухместный
15.05.2026 - 03.06.2026528006625051200
05.06.2026 - 10.06.2026558507235051200
12.06.2026 - 08.07.2026546506995051200
10.07.2026 - 22.07.2026543006930051200
24.07.2026 - 26.08.2026535506780051200
28.08.2026 - 02.09.2026530506680051200
04.09.2026 - 30.09.2026524006545051200
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265325067200-
05.06.2026 - 10.06.20265630073300-
12.06.2026 - 08.07.20265510070900-
10.07.2026 - 22.07.20265475070200-
24.07.2026 - 26.08.20265405068750-
28.08.2026 - 02.09.20265350067700-
04.09.2026 - 30.09.20265285066400-
Улучшенный номер + Бизнес двухместный
15.05.2026 - 03.06.2026534506760051200
05.06.2026 - 10.06.2026565007370051200
12.06.2026 - 08.07.2026553007130051200
10.07.2026 - 22.07.2026549507060051200
24.07.2026 - 26.08.2026542006910051200
28.08.2026 - 02.09.2026537006810051200
04.09.2026 - 30.09.2026530506680051200

8. «Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265625071800-
05.06.2026 - 10.06.20265930077900-
12.06.2026 - 08.07.20265810075500-
10.07.2026 - 22.07.20265775074850-
24.07.2026 - 26.08.20265705073400-
28.08.2026 - 02.09.20265650072350-
04.09.2026 - 30.09.20265585071000-
Стандарт + Бизнес двухместный
15.05.2026 - 03.06.2026564507220054800
05.06.2026 - 10.06.2026595007830054800
12.06.2026 - 08.07.2026583007590054800
10.07.2026 - 22.07.2026579507525054800
24.07.2026 - 26.08.2026572007375054800
28.08.2026 - 02.09.2026567007275054800
04.09.2026 - 30.09.2026560507140054800
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265690073150-
05.06.2026 - 10.06.20265995079250-
12.06.2026 - 08.07.20265875076850-
10.07.2026 - 22.07.20265840076150-
24.07.2026 - 26.08.20265770074700-
28.08.2026 - 02.09.20265715073650-
04.09.2026 - 30.09.20265650072350-
Улучшенный номер + Бизнес двухместный
15.05.2026 - 03.06.2026571007355054800
05.06.2026 - 10.06.2026601507965054800
12.06.2026 - 08.07.2026589507725054800
10.07.2026 - 22.07.2026586007655054800
24.07.2026 - 26.08.2026578507505054800
28.08.2026 - 02.09.2026573507405054800
04.09.2026 - 30.09.2026567007275054800

9. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-ая линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026604507885057450
05.06.2026 - 10.06.2026622508245057450
12.06.2026 - 08.07.2026610508005057450
10.07.2026 - 02.09.2026603507875057450
04.09.2026 - 30.09.2026587007540057450
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026611008020057450
05.06.2026 - 10.06.2026629008380057450
12.06.2026 - 08.07.2026617008140057450
10.07.2026 - 02.09.2026610008005057450
04.09.2026 - 30.09.2026593507675057450

10. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Экстра» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026568007290053850
05.06.2026 - 10.06.2026586007650053850
12.06.2026 - 08.07.2026574007410053850
10.07.2026 - 02.09.2026567007280053850
04.09.2026 - 30.09.2026550506945053850
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.2026574507425053850
05.06.2026 - 10.06.2026592507785053850
12.06.2026 - 08.07.2026580507545053850
10.07.2026 - 02.09.2026573507410053850
04.09.2026 - 30.09.2026557007080053850

11. Театральная площадь 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала). Цены будут позже.

12. Театральная площадь 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Экстра» (г. Сортавала). Цены будут позже.

13. «Экспресс Садовая» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20266005078000-
05.06.2026 - 10.06.20266185081600-
12.06.2026 - 08.07.20266065079200-
10.07.2026 - 02.09.20266030078550-
04.09.2026 - 30.09.20265875075400-
Стандарт + Улучшенный
15.05.2026 - 03.06.20266130080500-
05.06.2026 - 10.06.20266310084100-
12.06.2026 - 08.07.20266190081700-
10.07.2026 - 02.09.20266155081050-
04.09.2026 - 30.09.20265985077600-
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20266070079350-
05.06.2026 - 10.06.20266250082950-
12.06.2026 - 08.07.20266130080550-
10.07.2026 - 02.09.20266095079850-
04.09.2026 - 30.09.20265940076750-
Улучшенный номер (супериор) + Улучшенный
15.05.2026 - 03.06.20266195081850-
05.06.2026 - 10.06.20266375085450-
12.06.2026 - 08.07.20266255083050-
10.07.2026 - 02.09.20266220082350-
04.09.2026 - 30.09.20266050078950-

14. «Экспресс Садовая» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Экстра» (г. Сортавала):

Период действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265640072050-
05.06.2026 - 10.06.20265820075650-
12.06.2026 - 08.07.20265700073250-
10.07.2026 - 02.09.20265665072600-
04.09.2026 - 30.09.20265510069450-
Стандарт + Улучшенный
15.05.2026 - 03.06.20265765074550-
05.06.2026 - 10.06.20265945078150-
12.06.2026 - 08.07.20265825075750-
10.07.2026 - 02.09.20265790075100-
04.09.2026 - 30.09.20265620071650-
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265705073400-
05.06.2026 - 10.06.20265885077000-
12.06.2026 - 08.07.20265765074600-
10.07.2026 - 02.09.20265730073900-
04.09.2026 - 30.09.20265575070800-
Улучшенный номер (супериор) + Улучшенный
15.05.2026 - 03.06.20265830075900-
05.06.2026 - 10.06.20266010079500-
12.06.2026 - 08.07.20265890077100-
10.07.2026 - 02.09.20265855076400-
04.09.2026 - 30.09.20265685073000-

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

15. Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Арт Адмираль
15.05.2026 - 20.05.2026574507325055450538006730051850
22.05.2026 - 03.06.2026578007395055700541506800052100
05.06.2026 - 10.06.2026604007910055950567507315052350
12.06.2026 - 08.07.2026592007670055950555507075052350
10.07.2026 - 02.09.2026587007575055950550506980052350
04.09.2026 - 30.09.2026569007215055450532506620051850
Стандарт + Арт-Стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026570507250055450534006655051850
22.05.2026 - 03.06.2026573507305055700537006710052100
05.06.2026 - 10.06.2026598507805055950562007210052350
12.06.2026 - 08.07.2026586507565055950550006970052350
10.07.2026 - 02.09.2026581007460055950544506865052350
04.09.2026 - 30.09.2026565507145055450529006550051850
Улучшенный номер + Арт Адмираль
15.05.2026 - 20.05.2026581007460055450544506865051850
22.05.2026 - 03.06.2026584507530055700548006935052100
05.06.2026 - 10.06.2026610508045055950574007450052350
12.06.2026 - 08.07.2026598507805055950562007210052350
10.07.2026 - 02.09.2026593507705055950557007110052350
04.09.2026 - 30.09.2026575507350055450539006755051850
Улучшенный номер + Арт-стандарт
15.05.2026 - 20.05.2026577007385055450540506790051850
22.05.2026 - 03.06.2026580007440055700543506845052100
05.06.2026 - 10.06.2026605007940055950568507345052350
12.06.2026 - 08.07.2026593007700055950556507105052350
10.07.2026 - 02.09.2026587507590055950551006995052350
04.09.2026 - 30.09.2026572007280055450535506685051850

16. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Цены позже.

17. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание! 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос.

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Смарт стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265800074200-5435068250-
29.05.2026 - 03.06.20265825074700-5460068750-
05.06.2026 - 10.06.20266005078300-5640072350-
12.06.2026 - 08.07.20265885075900-5520069950-
10.07.2026 - 29.07.20265850075250-5485069300-
31.07.2026 - 02.09.20265835075000-5470069050-
04.09.2026 - 30.09.20265700072200-5335066250-
Улучшенный номер + Смарт стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265865075550-5500069600-
29.05.2026 - 03.06.20265890076050-5525070100-
05.06.2026 - 10.06.20266070079650-5705073700-
12.06.2026 - 08.07.20265950077250-5585071300-
10.07.2026 - 29.07.20265915076550-5550070600-
31.07.2026 - 02.09.20265900076300-5535070350-
04.09.2026 - 30.09.20265765073550-5400067600-

18. «Акьян» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Чернышевская». В 6 минутах от гостиницы «Октябрьская» 4*.

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20266025078000-5660072050-
29.05.2026 - 03.06.20266085079250-5720073300-
05.06.2026 - 10.06.20266265082850-5900076900-
12.06.2026 - 08.07.20266145080450-5780074500-
10.07.2026 - 02.09.20266110079800-5745073850-
04.09.2026 - 30.09.20265985077200-5620071250-
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20266090079350-5725073400-
29.05.2026 - 03.06.20266150080600-5785074650-
05.06.2026 - 10.06.20266330084200-5965078250-
12.06.2026 - 08.07.20266210081800-5845075850-
10.07.2026 - 02.09.20266175081100-5810075150-
04.09.2026 - 30.09.20266050078550-5685072600-

19. «Достоевский» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265765073650-5400067700-
29.05.2026 - 03.06.20265860075500-5495069550-
05.06.2026 - 10.06.20266040079100-5675073150-
12.06.2026 - 08.07.20265920076700-5555070750-
10.07.2026 - 19.08.20265835075150-5470069200-
21.08.2026 - 02.09.20265790074200-5425068250-
04.09.2026 - 30.09.20265725072850-5360066900-
Стандарт + Улучшенный
15.05.2026 - 27.05.2026583007500057050546506905053450
29.05.2026 - 03.06.2026592507685057050556007090053450
05.06.2026 - 10.06.2026610508045057050574007450053450
12.06.2026 - 08.07.2026598507805057050562007210053450
10.07.2026 - 19.08.2026590507645057050554007050053450
21.08.2026 - 02.09.2026585507555057050549006960053450
04.09.2026 - 30.09.2026579007420057050542506825053450
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265830075000-5465069050-
29.05.2026 - 03.06.20265925076850-5560070900-
05.06.2026 - 10.06.20266105080450-5740074500-
12.06.2026 - 08.07.20265985078050-5620072100-
10.07.2026 - 19.08.20265900076450-5535070500-
21.08.2026 - 02.09.20265855075500-5490069550-
04.09.2026 - 30.09.20265790074200-5425068250-
Улучшенный номер (Супериор) + Улучшенный
15.05.2026 - 27.05.2026589507635057050553007040053450
29.05.2026 - 03.06.2026599007820057050562507225053450
05.06.2026 - 10.06.2026617008180057050580507585053450
12.06.2026 - 08.07.2026605007940057050568507345053450
10.07.2026 - 19.08.2026597007775057050560507180053450
21.08.2026 - 02.09.2026592007685057050555507090053450
04.09.2026 - 30.09.2026585507555057050549006960053450

20. «Ирис» 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Лиговский проспект». В 10 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%.

21. «Кронвелл Инн Стремянная» 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265750074300-5385068350-
29.05.2026 - 03.06.20265845076200-5480070250-
05.06.2026 - 10.06.20266025079800-5660073850-
12.06.2026 - 08.07.20265905077400-5540071450-
10.07.2026 - 19.08.20265805075400-5540071450-
21.08.2026 - 02.09.20265755074450-5390068500-
04.09.2026 - 30.09.20265690073100-5325067150-
Стандарт + Комфорт
15.05.2026 - 27.05.2026578007485056900541506890053300
29.05.2026 - 03.06.2026587007670056900550507075053300
05.06.2026 - 10.06.2026605008030056900568507435053300
12.06.2026 - 08.07.2026593007790056900556507195053300
10.07.2026 - 19.08.2026583007595056900546507000053300
21.08.2026 - 02.09.2026578507500056900542006905053300
04.09.2026 - 30.09.2026572007365056900535506770053300
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 27.05.20265815075650-5450069700-
29.05.2026 - 03.06.20265910077550-5545071600-
05.06.2026 - 10.06.20266090081150-5725075200-
12.06.2026 - 08.07.20265970078750-5605072800-
10.07.2026 - 19.08.20265870076700-5505070750-
21.08.2026 - 02.09.20265820075750-5455069800-
04.09.2026 - 30.09.20265755074450-5390068500-
Улучшенный номер + Комфорт
15.05.2026 - 27.05.2026584507620056900548007025053300
29.05.2026 - 03.06.2026593507805056900557007210053300
05.06.2026 - 10.06.2026611508165056900575007570053300
12.06.2026 - 08.07.2026599507925056900563007330053300
10.07.2026 - 19.08.2026589507725056900553007130053300
21.08.2026 - 02.09.2026585007630056900548507035053300
04.09.2026 - 30.09.2026578507500056900542006905053300

22. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265850075800-5485069850-
05.06.2026 - 10.06.20266180082300-5815076350-
12.06.2026 - 08.07.20266060079900-5695073950-
10.07.2026 - 19.08.20266025079250-5660073300-
21.08.2026 - 02.09.20265945077650-5580071700-
04.09.2026 - 30.09.2026------
Стандарт + Комфорт
15.05.2026 - 03.06.2026595007780056650558507185053050
05.06.2026 - 10.06.2026635008575056750598507980053150
12.06.2026 - 08.07.2026623008335056750586507740053150
10.07.2026 - 19.08.2026619508270056750583007675053150
21.08.2026 - 02.09.2026609508075056650573007480053050
04.09.2026 - 30.09.2026------
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 03.06.20265915077150-5550071200-
05.06.2026 - 10.06.20266245083650-5880077700-
12.06.2026 - 08.07.20266125081250-5760075300-
10.07.2026 - 19.08.20266090080550-5725074600-
21.08.2026 - 02.09.20266010078950-5645073000-
04.09.2026 - 30.09.2026------
Улучшенный номер + Комфорт
15.05.2026 - 03.06.2026601507915056650565007320053050
05.06.2026 - 10.06.2026641508710056750605008115053150
12.06.2026 - 08.07.2026629508470056750593007875053150
10.07.2026 - 19.08.2026626008400056750589507805053150
21.08.2026 - 02.09.2026616008205056650579507610053050
04.09.2026 - 30.09.2026------

23. Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

24. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%.

25. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Классик двухместный
15.05.2026 - 27.05.2026580507540056500544006945052900
29.05.2026 - 03.06.2026592507780057300556007185053700
05.06.2026 - 10.06.2026610508140057300574007545053700
12.06.2026 - 08.07.2026598507900057300562007305053700
10.07.2026 - 02.09.2026583007595056500546507000052900
04.09.2026 - 16.09.2026576507460056500540006865052900
18.09.2026 - 30.09.2026565007230056500528506635052000
Стандарт + Полулюкс (Джуниор Сюит)
15.05.2026 - 27.05.2026589007630056500552507035052900
29.05.2026 - 03.06.2026601007870057300564507275053700
05.06.2026 - 10.06.2026619008230057300582507635053700
12.06.2026 - 08.07.2026607007990057300570507395053700
10.07.2026 - 02.09.2026591507685056500555007090052900
04.09.2026 - 16.09.2026585007550056500548506955052900
18.09.2026 - 30.09.2026570007245056500533506650052000
Улучшенный номер + Классик двухместный
15.05.2026 - 27.05.2026587007675056500550507080052900
29.05.2026 - 03.06.2026599007915057300562507320053700
05.06.2026 - 10.06.2026617008275057300580507680053700
12.06.2026 - 08.07.2026605008035057300568507440053700
10.07.2026 - 02.09.2026589507725056500553007130052900
04.09.2026 - 16.09.2026583007595056500546507000052900
18.09.2026 - 30.09.2026571507365055600535006770052000
Улучшенный номер + Полулюкс (Джуниор Сюит)
15.05.2026 - 27.05.2026595507765056500559007170052900
29.05.2026 - 03.06.2026607508005057300571007410053700
05.06.2026 - 10.06.2026625508365057300589007770053700
12.06.2026 - 08.07.2026613508125057300577007530053700
10.07.2026 - 02.09.2026598007815056500561507220052900
04.09.2026 - 16.09.2026591507685056500555007090052900
18.09.2026 - 30.09.2026576507380055600540006785052000

26. «Элкус» 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265720073400-5355067450-
22.05.2026 - 03.06.20265800075000-5435069050-
05.06.2026 - 10.06.20265980078600-5615072650-
12.06.2026 - 08.07.20265860076200-5495070250-
10.07.2026 - 26.08.20265825075550-5460069600-
28.08.2026 - 02.09.20265745073950-5380068000-
04.09.2026 - 23.09.20265680072600-5315066650-
25.09.2026 - 30.09.20265605071100-5240065150-
Стандарт + Бизнес
15.05.2026 - 20.05.20265710073250-5345067300-
22.05.2026 - 03.06.20265790074850-5425068900-
05.06.2026 - 10.06.20265970078450-5605072500-
12.06.2026 - 08.07.20265850076050-5485070100-
10.07.2026 - 26.08.20265815075400-5450069450-
28.08.2026 - 02.09.20265735073800-5370067850-
04.09.2026 - 23.09.20265670072450-5305066500-
25.09.2026 - 30.09.20265600071000-5235065050-
Улучшенный номер + Стандарт
15.05.2026 - 20.05.20265785074750-5420068800-
22.05.2026 - 03.06.20265865076350-5500070400-
05.06.2026 - 10.06.20266045079950-5680074000-
12.06.2026 - 08.07.20265925077550-5560071600-
10.07.2026 - 26.08.20265890076850-5525070900-
28.08.2026 - 02.09.20265810075250-5445069300-
04.09.2026 - 23.09.20265745073950-5380068000-
25.09.2026 - 30.09.20265670072450-5305066500-
Улучшенный номер + Бизнес
15.05.2026 - 20.05.20265775074600-5410068650-
22.05.2026 - 03.06.20265855076200-5490070250-
05.06.2026 - 10.06.20266035079800-5670073850-
12.06.2026 - 08.07.20265915077400-5550071450-
10.07.2026 - 26.08.20265880076700-5515070750-
28.08.2026 - 02.09.20265800075100-5435069150-
04.09.2026 - 23.09.20265735073800-5370067850-
25.09.2026 - 30.09.20265665072350-5300066400-

27. Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер в YARD Residence — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%.

Период действия цен (по дате заезда)ХитОптима
Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Стандарт + Студия
15.05.2026 - 03.06.2026576007425056000539506830052400
05.06.2026 - 10.06.2026599007890056000562507295052400
12.06.2026 - 17.06.2026587007650056000550507055052400
19.06.2026 - 24.06.2026--56000--52400
26.06.2026 - 08.07.2026587007650056000550507055052400
10.07.2026 - 12.08.2026583507585056000547006990052400
14.08.2026 - 02.09.2026580507520056000544006925052400
04.09.2026 - 23.09.2026570007305056000533506710052400
25.09.2026 - 30.09.2026569007290056000532506695052400
Стандарт + Смарт без кухни
15.05.2026 - 03.06.20265710073300-5345067350-
05.06.2026 - 10.06.20265965078400-5600072450-
12.06.2026 - 17.06.20265845076000-5480070050-
19.06.2026 - 24.06.2026------
26.06.2026 - 08.07.20265845076000-5480070050-
10.07.2026 - 12.08.20265810075350-5445069400-
14.08.2026 - 02.09.20265735073850-5370067900-
04.09.2026 - 23.09.20265670072500-5305066550-
25.09.2026 - 30.09.20265660072250-5295066300-
Улучшенный номер + Студия
15.05.2026 - 03.06.2026582507560056000546006965052400
05.06.2026 - 10.06.2026605508025056000569007430052400
12.06.2026 - 17.06.2026593507785056000557007190052400
19.06.2026 - 24.06.2026--56000--52400
26.06.2026 - 08.07.2026593507785056000557007190052400
10.07.2026 - 12.08.2026590007715056000553507120052400
14.08.2026 - 02.09.2026587007650056000550507055052400
04.09.2026 - 23.09.2026576507440056000540006845052400
25.09.2026 - 30.09.2026575507425056000539006830052400
Улучшенный номер + Смарт без кухни
15.05.2026 - 03.06.20265775074650-5410068700-
05.06.2026 - 10.06.20266030079750-5665073800-
12.06.2026 - 17.06.20265910077350-5545071400-
19.06.2026 - 24.06.2026------
26.06.2026 - 08.07.20265910077350-5545071400-
10.07.2026 - 12.08.20265875076650-5510070700-
14.08.2026 - 02.09.20265800075150-5435069200-
04.09.2026 - 23.09.20265735073850-5370067900-
25.09.2026 - 30.09.20265725073600-5360067650-

Отели в Сортавале по системе «Фортуна»:

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

  1. «Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.
  2. «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.
  3. «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.

Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна».

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

  1. «Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель.
  2. «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, 13 стульев 3*, Спа-отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*.
  3. «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.

Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:

  1. Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10.
  2. Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19.
  3. Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122.
  4. Невский берег 93 3*. Адрес: Невский просп., 93.
  5. Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.

Скидка:

  • детям до 14 лет – 700 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) – 450 руб.;
  • пенсионерам (РФ) – 450 руб.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Варианты проживания

Космос Прибалтийская

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос Прибалтийская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва»

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

РоссияРоссияРоссия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ривер Палас отель

2 ночи

Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.

Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.

Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.

Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.

На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.

Ривер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс Садовая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Адмиралтейская

2 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

АдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арт деко Невский

2 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко Невский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

2 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Акьян

2 ночи

Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.

В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.

В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.

Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.

Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.

АкьянАкьянАкьянАкьянАкьянАкьян
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

ДостоевскийДостоевскийДостоевский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ирис Санкт-Петербург Центр

2 ночи

Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Ирис Санкт-Петербург ЦентрИрис Санкт-Петербург ЦентрИрис Санкт-Петербург ЦентрИрис Санкт-Петербург ЦентрИрис Санкт-Петербург Центр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кронвелл Инн Стремянная

2 ночи

Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.

К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.

Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.

Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.

Кронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн Стремянная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 122

2 ночи

Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 93

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.

Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.

Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.

На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Русь»

2 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Элкус

2 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

ЭлкусЭлкусЭлкусЭлкусЭлкус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс

2 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Ярд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд Резиденс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ауринко

1 ночь

Гостиница «Ауринко» расположена почти в самом центре Петрозаводска, вблизи набережной Онежского озера, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.

Комфортабельные номера выполнены в классическом стиле и оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Рядом находится столовая, ресторан «Карелия» и кафе «Петрозаводск».

Расстояние до аэропорта составляет 16 км, до железнодорожного вокзала 3,9 км.

АуринкоАуринкоАуринкоАуринкоАуринкоАуринко
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Вилла Айно

1 ночь

Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.

Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.

По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.

Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.

Вилла АйноВилла АйноВилла АйноВилла АйноВилла АйноВилла Айно
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Заречная»

1 ночь

Гостиница находится в самом центре города, на берегу живописной реки Лососинка. Рядом в нескольких минутах ходьбы расположились знаковые места Петрозаводска: Дом Куклы, Губернский парк и величественный собор Александра Невского.

Во всех номерах установлена современная мебель и сантехника европейского уровня, предусмотрены стеклопакеты с москитными сетками, а также есть всё необходимое для приятного отдыха — ЖК‑телевизор, холодильник, доступ в интернет и телефон.

Одноместный стандартный номер включает санузел с душем и туалетом, холодильник, телефон, зеркало и телевизор. Двухместный стандартный номер оборудован двумя отдельными кроватями и прикроватными тумбочками; в нём также есть холодильник, телефон, зеркало, телевизор и полноценный санузел с душем и туалетом.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Акватика

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.

Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.

Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.

Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.

АкватикаАкватикаАкватикаАкватика
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ладога

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Гостям предлагаются не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг.

Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.

Можно заказать доставку еды за дополнительную плату с ближайшего ресторана.

Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте. На территории работает оздоровительный центр, где отдыхающие могут попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне за дополнительную плату. Расстояние до аэропорта «Бесовец» - 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,6 км.

ЛадогаЛадогаЛадогаЛадога
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Петрозаводск»

1 ночь

Гостиница «Петрозаводск» располагается в одноименном городе. Здесь путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.

Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.

Поблизости расположены продуктовые магазины, кафе, бары.

В шаговой доступности находятся несколько музеев, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей. Расстояние до аэропорта «Бесовец» — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,9 км.

Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Флотилия

1 ночь

Отель «Флотилия» расположен в районе Ключевая города Петрозаводск.

Гостиница обладает номерами со свежим ремонтом и видом на Онежское озеро. В них есть все необходимое для комфортного проживания, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор и мини-бар.

На территории присутствует отличный ресторан, где подаются блюда русской и кавказской кухни.

В непосредственной близости - парк «Каменный Бор», который привлекает посетителей удивительными растениями и каменистым рельефом, карьером с необыкновенным цветом воды, более того, можно посетить морской музей «Полярный Одиссей», где можно увидеть настоящие деревянные парусные корабли, которые принимали участие в экспедициях по всему миру. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 4,9 км, до аэропорта - 18,7 км.

ФлотилияФлотилияФлотилияФлотилия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Лахти

1 ночь

Отель «Лахти» (в переводе с карельского языка «Залив», «Бухта», «Порт»), находится в центре Петрозаводска по адресу: улица Ригачина дом 7А.
Отель расположен в тихом месте рядом с городским Якорным парком в отдельном историческом здании "Конторы Порта" с собственной территорией.
Отель отделан в морском стиле и предполагает множество связанных с этой тематикой стилизованных интерьерных атрибутов (лодки, весла, якоря, тематические плакаты и постеры) и учитывает атмосферную историю территории Петрозаводского грузового порта и саму историю здания.

ЛахтиЛахтиЛахтиЛахтиЛахти
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Илма

1 ночь

Комфортабельный мини-отель «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.

Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.

На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.

Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.

ИлмаИлмаИлмаИлма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Piter Inn»

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Онежский замок»

1 ночь

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

СПА Отель «Карелия»

1 ночь

Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Petra»

1 ночь

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж впечатлений»

1 ночь

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

1 ночь

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

13 стульев

1 ночь

Гостевой дом «13 стульев» территориально находится в Петрозаводске. Интересные интерьеры, необычные дизайнерские решения, высокий комфорт, большое разнообразие услуг несомненно привлекает гостей.

Каждый номер оформлен в классическом стиле, мягкая высококлассная мебель присутствует в каждом номере. В ванной комнате есть принадлежности для личной гигиены, фен, набор полотенец, тапочки.

Гостям предоставляется электрочайник. Кроме того, рядом расположен продуктовый магазин, а также несколько объектов питания.

В шаговой доступности есть скверы «Вольный», «Источник» и Иссерсоновский сквер. До аэропорта расстояние составит 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 1,7 км.

13 стульев13 стульев13 стульев13 стульев13 стульев13 стульев
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сеурахуоне»

1 ночь

Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.

Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.

На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.

Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.

Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сортавала»

1 ночь

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Golden Rose»

1 ночь

Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра. К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей.

Среди удобств — звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.

Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.

В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» (1,4 км) и «Церковь Николая Чудотворца» (2,1 км).

Отель «Golden Rose»Отель «Golden Rose»Отель «Golden Rose»Отель «Golden Rose»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ладога»

1 ночь

«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.

Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Пийпун Пиха»

1 ночь

Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.

Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.

Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.

Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ласточкино гнездо»

1 ночь

Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской губернии.

К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств — быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» — в 0,3 км или в кафе «Дорожное» — в 0,7 км.

Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»Гостиница «Ласточкино гнездо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Белые ночи»

1 ночь

Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».

Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.

Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.

Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.

Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание:2 суток в гостинице Санкт-Петербурга1 сутки в гостинице Сортавалы1 сутки в гостинице Петрозаводска
  • 2 суток в гостинице Санкт-Петербурга
  • 1 сутки в гостинице Сортавалы
  • 1 сутки в гостинице Петрозаводска
  • Питание, указанное в программе (завтраки после ночлега)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • В Санкт-Петербурге в некоторые дни бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, которые можно приобрести заранее: дополнительные ночи
  • Дополнительные ночи
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (приобретается на месте в Санкт-Петербурге, стоимость указана ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 600 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. студент - 530 руб. /чел. пенсионер - 530 руб. /чел
  • Взрослый - 600 руб. /чел
  • Школьник - 400 руб. /чел
  • Студент - 530 руб. /чел
  • Пенсионер - 530 руб. /чел
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (приобретается на месте в Санкт-Петербурге, стоимость указана ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 1000 руб. /чел. школьник - 800 руб. /чел. студент - 900 руб. /чел. пенсионер - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1000 руб. /чел
  • Школьник - 800 руб. /чел
  • Студент - 900 руб. /чел
  • Пенсионер - 900 руб. /чел
  • Дополнительные услуги, которые можно приобрести на месте в Карелии: прогулки на бричке, лодке, велосипеде, мастер-классы по ремёслам, экскурсии о реставрации (оплачиваются самостоятельно) комплексные обеды в туре: взрослый - 800-1000 руб. /чел. экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: полный билет (взрослый) - 500 руб. /чел. льготный - 400 руб. /чел
  • Прогулки на бричке, лодке, велосипеде, мастер-классы по ремёслам, экскурсии о реставрации (оплачиваются самостоятельно)
  • Комплексные обеды в туре: взрослый - 800-1000 руб. /чел
  • Взрослый - 800-1000 руб. /чел
  • Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: полный билет (взрослый) - 500 руб. /чел. льготный - 400 руб. /чел
  • Полный билет (взрослый) - 500 руб. /чел
  • Льготный - 400 руб. /чел
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (стоимость указана ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 850 руб. /чел. школьник - 650 руб. /чел. студент - 750 руб. /чел. пенсионер - 750 руб. /чел
  • Взрослый - 850 руб. /чел
  • Школьник - 650 руб. /чел
  • Студент - 750 руб. /чел
  • Пенсионер - 750 руб. /чел
  • Оплата посещения ООПТ: Валаам - 200 руб. Ладожские шхеры - 350 руб
  • Валаам - 200 руб
  • Ладожские шхеры - 350 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На самом острове Валаам климат прохладнее, чем в городе.

При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.

При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3 километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

Что нас ждёт в туре?

Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада, Эрмитаж (вх. билет), Кронштадт: Морской собор, музейно-исторический парк «Остров фортов».

Что Вы посетите в Карелии: экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, Сортавала – водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала». Посещение острова Валаам. Программа на выбор: Вариант 1. Экскурсия на Валаам на «Метеоре» с экскурсией по острову. Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер. Петрозаводск – экскурсия на Кижи на «Комете».

Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Санкт-Петербурге: театр-макет «Петровская Акватория», морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Карелии: возможность заказать доп. программы на месте: прогулки на бричке, лодке, велосипеде, мастер-классы по ремёслам, экскурсии о реставрации. Дополнительные услуги оплачиваются самостоятельно. Комплексные обеды в туре: 800-1000 руб. /взр. Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: полный билет – 500 руб. /взр; 400 руб. /чел. – льготный.

Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Какие есть скидки в туре?

Скидка:

  • детям до 14 лет – 700 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) – 450 руб.;
  • пенсионерам (РФ) – 450 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, Валаам»

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
На автобусе
3 дня
-
5%
3 отзыва
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
47 405 ₽49 900 ₽ за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Зимний тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
6 дней
-
5%
5 отзывов
Жемчужное ожерелье Карелии. Зимний тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 71 155 ₽74 900 ₽ за человека
Два осенних дня в Карелии. Рускеала и Кижи
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Два осенних дня в Карелии. Рускеала и Кижи
Начало: Г. Петрозаводск
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 28 800 ₽ за человека
Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
На автобусе
В Кижи на метеоре
В Кижи на комете
3 дня
Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
Полюбоваться луковичными куполами и Мраморным каньоном, а в монастыре - пообедать и послушать хор
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
2 июн в 08:00
9 июн в 08:00
49 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
от 52 200 ₽ за человека