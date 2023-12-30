Вы прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках, прогуляетесь к одному из самых живописных порогов на реке Шуя и поужинаете при свечах в уютном каминном зале. Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность.
Программа тура по дням
Знакомство с арктическими ездовыми собаками
Прибытие в Петрозаводск.
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска — 45 минут пути).
Знакомство сэко-комплексом.
Завтрак.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса — питомник.
Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Катание на собачьей упряжке 2 км.
Обед в Доме Полярника.
Время отдыха, свободное время для заказадополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
Творческий вечер.
Ужин у камина.
Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом
Завтрак полярника.
Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
Кино-ужин с глинтвейном у камина, посвященный полярным экспедициям.
Баня на дровах.
Мастер-классы
Завтрак.
Мастер-класс по вязанию упряжи.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
По желанию: прогулка к порогу Большой Толли — самому живописному порогу на Южной Шуе.
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.
Свободное время, настольные игры.
Ужин.
Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»
Завтрак.
Свободное время до обеда в эко-комплексе.
Обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
По необходимости завозим гостей на ж/д вокзал в камеру хранения (по пути в музей).
Экскурсия «Эпос Калевалы» (Музей изобразительных искусств в городе Петрозаводске) — главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Свободное время до отъезда, самостоятельная прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый — 33 100 руб.;
- ребенок от 5 до 12 лет(в сопровождении родителей) — 21 900 руб.
Дети до 18 лет участвуют в сопровождении родителей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
В доме 6 номеров: двухместный, четырехместный, остальные трехместные, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы в рамках программы, в том числе от ж/д вокзала и аэропорта
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Проживание (3 ночи)
- Творческий вечер и кино-ужин с глинтвейном у камина
- Питание горячее (4 завтрака, 4 обеда,3 ужина) + чаепития
- Страховка на катание
- Баня на дровах
- Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура, сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные мастер-классы и сезонные активности
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍