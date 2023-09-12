3 день

Рускеала, водопад Ахвенкоски и остров Валаам

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.



05:30 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

В случае отмены экскурсии на Валаам по погодным условиям, выезд на Рускеала в 09:00ч. Возвращение в гостиницу в 21:00ч.



Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон».

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе – 450 руб/чел).

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.



За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).



Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала в 20:00.

Возвращение в гостиницу в 00:00 ч.

Водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!