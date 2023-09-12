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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сплав по реке Шуя
Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».
09:45 Встречас инструктором у гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.
Самостоятельное размещение в гостинице. Свободное время.
Экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Рускеала, водопад Ахвенкоски и остров Валаам
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
05:30 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
В случае отмены экскурсии на Валаам по погодным условиям, выезд на Рускеала в 09:00ч. Возвращение в гостиницу в 21:00ч.
Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе – 450 руб/чел).
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала в 20:00.
Возвращение в гостиницу в 00:00 ч.
Водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Центр шунгита и водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Экскурсия на водопад Кивач.
Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.
Отъезд:
- в Москву – поезд №17А Петрозаводск-Москва в 21:50;
- в Санкт-Петербург – поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Piter Inn» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|Взрослый
|32400
|40900
|28100
|Ребенок до 16 лет
|30400
|-
|26100
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Piter Inn» 4
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостиниц
- Питание: 3 завтрака, 1 обед, 1 пикник на сплаве
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария карельской березы на территории заповедника «Кивач»
- Сплав на рафтах по реке Шуя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение о. Валаам - 100 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени
Для сплава при себе необходимо иметь запасную одежду и обувь. Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником. На случай дождя – накидку от дождя.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные или производится возврат денежных средств.
Что нужно учесть туристам?
- При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
- В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами Валаамского архипелага взимается плата. Размер платы за посещение составляет 100 рублей. Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте. Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
- Многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей).
- Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2-х из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
- Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
- Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия. Такое случается очень редко, но туристы должны быть предупреждены.