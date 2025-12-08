Мои заказы

Легенды Севера. Тур на начало зимы и новогодние праздники в Карелии

Мы приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления! Этот тур разработан специально для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности зимней Карелии.

Вы сможете посетить мраморный каньон
Рускеала, который зимой превращается в настоящую снежную сказку, увидеть красоты острова Кижи, где царит атмосфера тишины и умиротворения, а также сможете полюбоваться на живописный водопад Кивач.

Кроме того, в рамках тура вы познакомитесь с северными оленями и хаски — верными спутниками человека на Севере и побываете в резиденции карельского Деда Мороза.

Легенды Севера. Тур на начало зимы и новогодние праздники в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска. Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями – дружелюбными обитателями вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам. Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.

Краткая программа дня:

  • 08:00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска;
  • 08:10 — завтрак;
  • 08:30 — автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску;
  • 11:00 — экскурсия к хаски и оленям;
  • 15:00 — заселение в гостиницу, свободное время.
Зимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоЗимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко
2 день

Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо.

Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

Обращаем ваше внимание! Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая).

В связи с глобальным потеплением в последние 3 года лед на Онежском озере не встает, и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути — интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из села Оятевщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание! Обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Медвежьегорск, примерно в 16:30.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.

Отправление на экскурсию в 08:00. Возвращение в Петрозаводск в 20:00.

Самое время отдохнуть — всем отличного и крепкого сна!

Краткая программа дня:

  • 08:00 — отправление на экскурсию из Петрозаводска;
  • 12:30 — прибытие в село Великая губа/Оятевщина;
  • 12:30-13:00 — путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой;
  • 13:00-14:30 — экскурсия на острове Кижи и свободное время;
  • 16:30 — обед в Медвежьегорске (включен в стоимость);
  • 20:30 — возвращение в Петрозаводск.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
3 день

Мраморный каньон Рускеала

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время (2,5 часа). Из дополнительных услуг в горном парке зимой: троллей (зип-лайн) над каньоном, экскурсия «Подземная Рускеала», конный экипаж. Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон-ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории Рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Зимой в вечернее время в парке включается художественная подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект. Полюбоваться световым шоу в наших турах можно в период с 1 ноября по 30 января.

Прибытие в Петрозаводск в 21:00.

Самое время прогуляться по городу, купить сувениров, съесть калитку. Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!

Краткая программа дня:

  • Завтрак в гостинице;
  • 09:00 — отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады);
  • 14:00-17:30 — экскурсия и свободное время на Рускеала;
  • 21:00 — прибытие в Петрозаводск.
Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
4 день

Водопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан Гирвас

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники. Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии.

Начинается экскурсия с горы «Сампо». Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны – они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями.

Обратите внимание! В зимний период древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

Жемчужина Севера – природный шедевр: водопад «Кивач». Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора…». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.

Краткая программа дня:

  • Завтрак в гостинице;
  • Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы.
  • 09:30 — отправление на экскурсию;
  • 17:30 — возвращение в Петрозаводск.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан Гирвас
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека (базовая стоимость):

  • при двухместном размещении — 39 900 руб.;
  • при одноместном размещении— 48 900 руб.

Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):

  • при двухместном размещении — 49 900 руб.;
  • при одноместном размещении— 58 900 руб.

Скидки:

  • для детей от 4 до 14 лет — 2 900 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 900 руб. /чел;
  • размещение на доп. месте в двухместном номере – 4000 руб.;
  • для групп от 5 человек действует скидка 7%.

Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

В стоимость тура включены завтраки в отеле.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Петра»

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»
Отель «Прионежский»

3 ночи

Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.

Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.

В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Гостиница «Онежский замок»

3 ночи

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками.

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»
Гостиница «Саквояж»

3 ночи

Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.

Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»
Бутик-отель «13 стульев»

3 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.

Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.

Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»
Гостиница «Питер ИНН»

3 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»
Гостиница «Cosmos»

3 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.

К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»
Гостиница «Северная»

3 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 1 обед)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет в ресторане Северный:1 этаж - 18000 руб. (дети с 12 до 18 лет 1 этаж - 18000 руб. без алкоголя) 2 этаж - 17000 руб. (дети с 12 до 18 лет 1 этаж - 17000 руб. без алкоголя)
  • Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены указаны без скидки.

Скидки:

  • для детей от 4 до 14 лет — 2 900 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 900 руб. /чел;
  • размещение на доп. месте в двухместном номере – 4000 руб.;
  • для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Как пройдёт банкет в ресторане Северный?
f188cd21eda0c37e9a44e998a39022064507ac2dfdda1aa3d55177405f57e83c.jpeg
bc202caa721dec59025c4a36ca36267dfa3c2483d7e7e348a88731cb48c48e4a.jpeg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

