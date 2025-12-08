Вы сможете посетить мраморный каньон
Программа тура по дням
Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко
Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.
Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.
После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.
Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска. Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.
Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями – дружелюбными обитателями вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.
Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.
Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам. Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.
В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.
После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.
В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.
По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.
Краткая программа дня:
- 08:00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска;
- 08:10 — завтрак;
- 08:30 — автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску;
- 11:00 — экскурсия к хаски и оленям;
- 15:00 — заселение в гостиницу, свободное время.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо.
Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.
Обращаем ваше внимание! Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая).
В связи с глобальным потеплением в последние 3 года лед на Онежском озере не встает, и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути — интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из села Оятевщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Обратите внимание! Обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Медвежьегорск, примерно в 16:30.
Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.
Отправление на экскурсию в 08:00. Возвращение в Петрозаводск в 20:00.
Самое время отдохнуть — всем отличного и крепкого сна!
Краткая программа дня:
- 08:00 — отправление на экскурсию из Петрозаводска;
- 12:30 — прибытие в село Великая губа/Оятевщина;
- 12:30-13:00 — путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой;
- 13:00-14:30 — экскурсия на острове Кижи и свободное время;
- 16:30 — обед в Медвежьегорске (включен в стоимость);
- 20:30 — возвращение в Петрозаводск.
Мраморный каньон Рускеала
С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.
08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время (2,5 часа). Из дополнительных услуг в горном парке зимой: троллей (зип-лайн) над каньоном, экскурсия «Подземная Рускеала», конный экипаж. Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон-ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории Рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Зимой в вечернее время в парке включается художественная подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект. Полюбоваться световым шоу в наших турах можно в период с 1 ноября по 30 января.
Прибытие в Петрозаводск в 21:00.
Самое время прогуляться по городу, купить сувениров, съесть калитку. Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!
Краткая программа дня:
- Завтрак в гостинице;
- 09:00 — отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады);
- 14:00-17:30 — экскурсия и свободное время на Рускеала;
- 21:00 — прибытие в Петрозаводск.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан Гирвас
С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники. Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии.
Начинается экскурсия с горы «Сампо». Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны – они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями.
Обратите внимание! В зимний период древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.
Жемчужина Севера – природный шедевр: водопад «Кивач». Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора…». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.
17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.
Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.
Краткая программа дня:
- Завтрак в гостинице;
- Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы.
- 09:30 — отправление на экскурсию;
- 17:30 — возвращение в Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека (базовая стоимость):
- при двухместном размещении — 39 900 руб.;
- при одноместном размещении— 48 900 руб.
Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):
- при двухместном размещении — 49 900 руб.;
- при одноместном размещении— 58 900 руб.
Скидки:
- для детей от 4 до 14 лет — 2 900 руб. /чел.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 900 руб. /чел;
- размещение на доп. месте в двухместном номере – 4000 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
В стоимость тура включены завтраки в отеле.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.
Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.
Гостиница «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками.
Гостиница «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.
Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Питер ИНН»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Гостиница «Cosmos»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 1 обед)
- Проживание в гостинице
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет в ресторане Северный:1 этаж - 18000 руб. (дети с 12 до 18 лет 1 этаж - 18000 руб. без алкоголя) 2 этаж - 17000 руб. (дети с 12 до 18 лет 1 этаж - 17000 руб. без алкоголя)
- Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены указаны без скидки.
Скидки:
- для детей от 4 до 14 лет — 2 900 руб. /чел.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 900 руб. /чел;
- размещение на доп. месте в двухместном номере – 4000 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка 7%.