1 день

Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска. Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями – дружелюбными обитателями вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам. Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.

Краткая программа дня:

08:00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска;

08:10 — завтрак;

08:30 — автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску;

11:00 — экскурсия к хаски и оленям;

15:00 — заселение в гостиницу, свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160