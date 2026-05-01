Майские выходные в Карелии. Тур на 3 дня

Карелия — это удивительный регион, где сливаются воедино невероятная природа и богатая история.

В этом увлекательном трёхдневном путешествии вы сможете познакомиться с весенним Петрозаводском, посетить атмосферную этническую деревню Рубчойла, а также отправиться в путешествие на остров Кижи через Заонежье.

Ваше приключение станет украсит посещение впечатляющего водопада Кивач и загадочной горы Сампо, курорта Марциальные воды и древнего палеовулкана Гирвас.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

08:10 Завтрак в городском кафе.

08:50 Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

11:00 Трансфер в этническую деревню.

Находится Рубчойла в Пряжинском районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах. Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

12:30 Прибытие в этническую деревню.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».

Экскурсия по деревне.

Обед «как у бабушки».

14:30 – 15:00 Завершение программы.

Трансфер на базу отдыха. По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.

16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.

19:00 Ужин.

Баня (доп. плата).

2 день

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

08:00 Завтрак.

08:30 Путешествие на остров Кижи через Заонежье. У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

13:00 Прибытие в Оятевщину, переправа на остров.

Далее из Оятевщины вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус» или на катере, по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

13:15-15:00 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Во время экскурсии вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

16:00-17:00 Поздний обед (включен в стоимость).

20:30 Возвращение на базу.

20:30-21:30 Ужин.

3 день

Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Курорт Марциальные воды. Гора Сампо

10:00-11:00 Завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

11:00 Выезд на экскурсионную программу по «Золотому кольцу Карелии»: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды.

11:20 Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.

Сделаем несколько фотографий на память и едем дальше.

12:20 Отправляемся дальше к палеовулкану Гирвас.

13:20 Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

14:00 Следующая остановка — курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

15:00 Отправляемся дальше.

15:30 Гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.

Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

16:30 Трансфер в Петрозаводск.

17:30 Прибытие в город на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Шишки» (номер «Стандарт»).

Двухэтажный номер в гостинице, включает в себя: отдельный вход, тамбур для обуви и верхней одежды, спальню, гостиную с обеденной зоной, санузел с душевой кабиной.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 56 500 руб. /чел.

Варианты проживания

База отдыха «Шишки»

2 ночи

База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.

Столица Карелии — Петрозаводск — находится на расстоянии 70 километров.

Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами.

Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, мини-кухню и спальню-лофт.

Гостиная оборудована ЖК-телевизором, DVD-проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать как дополнительные места ещё для двух человек.

Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.

Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами. В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды.

Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина — двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание.

На базе имеется ресторан.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха "Шишки" (номер "Стандарт")
  • Питание, указанное в программе: завтраки, обед в 1 и 2 день, ужины в 1, 2 день, перекус в дороге во 2 и 3 день
  • Входные билеты: водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас, о. Кижи
  • Экскурсионная программа на о. Кижи с гидом музея-заповедника «Кижи»
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экскурсионная программа в этнической деревне Рубчойла
  • Мастер-класс по карельской кухне
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Товары и услуги, не регламентированные стандартной программой
  • Сувениры и личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

В туре могут участвовать дети от 6 лет, но стоит обратить внимание, что имеется длительный переезд во второй день.

Следует ориентироваться на переносимость длительной дороги детьми.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

