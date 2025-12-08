08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Завтрак.

10:00 Поездка на Вотчину Талвиукко к хаски и оленям.

13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

15:30 Мастер-класс по калиткам и обед.

17:00 Заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой.

Выбирайте утренние поезда с прибытием до 08:00.

После завтрака в кафе нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями — дружелюбными обитателями вотчины карельского Деда Мороза — Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем.

Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам.

Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса.

Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров).

Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

Стоимость на дополнительные услуги:

катание на оленях — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;

катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;

катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1800 рублей, взрослый — 2000 рублей.

Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):

катание на оленях — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;

катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;

катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2800 рублей, взрослый — 3000 рублей.

В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

Вернувшись в город, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.

Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера.

Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

А в завершении прогулки нас ждет вкусный мастер-класс по приготовлению национальных пирожков — калиток.

Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете попробовать свои творения с карельским чаем по завершении мастер-класса.

Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся вам холодными зимними вечерами.

После насыщенного дня разместимся в гостинице и будем отдыхать.

Ведь завтра предстоит не менее интересный день.