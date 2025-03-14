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Программа тура по дням
Петрозаводск. Национальный музей. "Новогодние забавы" от ансамбля "Кантеле"
Встреча поезда №018.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак – шведский стол в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Новогодняя программа в Национальном музее Республики Карелии.
Интерактивная программа ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».
«Новогодние забавы» от ансамбля «Кантеле» подарят вам по-настоящему праздничное настроение.
Вас ждёт увлекательная новогодняя история, наполненная интерактивом, национальной музыкой, песнями и танцами нашего края.
Обед в кафе города.
Трансфер в парк-отель «Хвоя» (двухместные номера с удобствами).
По предварительной записи – посещение акватермального комплекса (финская сауна, подогреваемый бассейн под открытым небом) 3 часа входит в стоимость.
Свободное время, отдых.
Отдых на территории отеля. Встреча Нового года
Завтрак – шведский стол в ресторане отеля.
Отдых на территории отеля.
Свободный день.
С 13:00 до 15:00 комплексный обед с элементами «шведского стола» в ресторане «Лес» на территории комплекса.
Подготовка к новогоднему банкету.
22:30 Начало праздничной программы с развлекательной программой и изысканное меню от шеф-повара ресторана.
Отдых на территории отеля. Праздничная караоке-вечеринка
Завтрак – шведский стол в ресторане отеля.
Отдых на территории отеля.
Свободный день.
20:00 Праздничная караоке-вечеринка.
В стоимость включено сет-меню (набор закусок и горячее (на выбор из 2-х блюд) на человека), welcome drink.
Водопад Кивач. Мастерская Деда Халла. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.
В переводе с карельского «кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Обед в кафе, в пути.
Выезд на загородную интерактивную программу: Добро пожаловать в секретную мастерскую Деда Халла!
Место, где витает дух Рождества, и забытая сказка оживает!
Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла.
Дед Халла – самый трудолюбивый из братьев Морозов.
С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята.
Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками. Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились?
А теперь – в мастерские! Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где ребят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки.
А в то время, взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память.
Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо! Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья.
Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир. На память о поездке не забудьте заказать фото у местного фотографа!
Ну а в завершении чудесного дня – традиционное чаепитие!
~19:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в парк-отеле «Хвоя».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Парк-отель «Хвоя»
Двухместный стандарт
Одноместный номер
|2-местный
70 400
Под запрос
|Доп. место для детей до 4-14 лет
62 000
Варианты проживания
Парк-отель «Хвоя»
Парк-Отель «Хвоя Карелия» расположен в 7 км от посёлка Гирвас Республики Карелия.
Светлый стандартный номер на двоих включает в свое оснащение постельное белье и комплект полотенец, чайный набор с мини-холодильником и Wi-Fi, а также спутниковое телевидение. В ванной душевая кабинка, есть фен.
В ресторане «Лес» гости могут познакомиться с блюдами карельской кухни из местных продуктов.
Отдыхающим предлагается прокат лодок и катамаранов, SUP-досок и велосипедов, рыбалка, интересные экскурсионные программы. Также доступны понтонная баня из древесины кедра и подогреваемый банный чан. Расстояние до аэропорта «Бесовец» - 68,3 км, до железнодорожного вокзала «Кондолога» - 37,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в парк-отеле «Хвоя»
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие, 1 сет-меню)
- Новогодний банкет с программой
- Посещение акватермального комплекса 3 часа
- Праздничная караоке-программа
- Входные билеты на объекты
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Петрозаводске?
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура -15°C, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.
Что важно знать перед туром?
Важные уточнения:
1. В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
4. Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
5. Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
6. На территории РФ действует ПОЛИС ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется туристами самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гиды замечательные, очень все интересно рассказывают, все знают. Хочется вернуться, здорово 👍