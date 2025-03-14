4 день

Водопад Кивач. Мастерская Деда Халла. Завершение тура

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Обед в кафе, в пути.

Выезд на загородную интерактивную программу: Добро пожаловать в секретную мастерскую Деда Халла!

Место, где витает дух Рождества, и забытая сказка оживает!

Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла.

Дед Халла – самый трудолюбивый из братьев Морозов.

С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята.

Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками. Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились?

А теперь – в мастерские! Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где ребят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки.

А в то время, взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память.

Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо! Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья.

Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир. На память о поездке не забудьте заказать фото у местного фотографа!

Ну а в завершении чудесного дня – традиционное чаепитие!

~19:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.