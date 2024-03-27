Побываете в горном парке Рускеала, прогуляетесь по столице Северного Приладожья и насладитесь ароматным обедом в лучших традициях севера.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №18).
Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Посещение центра Шунгита.
Продолжаем наше путешествие в«Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00, номера стандарт с удобствами.
Свободное время.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
Катание на собачьих упряжках в питомнике ездовых собак. (4600 руб. /чел. — взр., 2900 руб. /чел. — дети от 5 до 12 лет, дети до 5 лет — бесплатно) стоимость указана без трансфера к месту проведения программы (30 км от г. Петрозаводск).
Познакомитесь с северными ездовыми собаками, покорители Арктики – участники арктических экспедиций. 80 питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь с дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу. Прогуляетесь к дереву желаний.
А в доме полярника, у камина с живым огнем, вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс.
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по ― деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).
Питание: завтрак + чаепитие + ужин.
Свободный день или водопад Кивач и остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Экскурсии по желанию.
Хаски с катанием на упряжке. Водопад Кивач.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота — гриль» у живого огня.
В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Питание: завтрак.
Горный парк Рускеала
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00. Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (в пути около 4 часов). В пути — обед.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала«Дорога горных мастеров».
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Свободное время в парке.
В горном парке есть точки питания, в которых вы можете перекусить за дополнительную плату.
Прибытие в г. Сортавалу. Размещение в гостинице тур класса номера с удобствами.
Свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Экскурсии по Сортавале
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 12 часов.
Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.
Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.
Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.
Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.
Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.
Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.
С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.
Посещение музея "Северного Приладожья".
Начало музею дали экспонаты, переданные из Валаамского государственного музея заповедника. Сейчас фонды музея включают в себя собрания краеведческого характера, представленными предметами по истории Северного Приладожья.
Можно увидеть предметы современной живописи, нумизматики, быта и этнографии, книжного и документального фондов, широкую минералогическую коллекцию.
Посещение выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева — настоящая жемчужина Сортавалы. Представляет собой частную коллекцию произведений знаменитого российского художника Кронида Гоголева.
Поверьте, от его живописных картин, созданных в стиле рельефной резьбы по дереву, невозможно оторвать взгляд!
Обед в кафе города Сортавала.
Свободное время.
Сбор в гостинице для группового трансфера на ж/д вокзал г. Сортавалы.
Трансфер на ж/д вокзал.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии, и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Питер Инн» (Петрозаводск), Гостиница туркласса, номера с удобствами (Сортавала).
|«Северная» (Петрозаводск), Гостиница туркласса, номера с удобствами (Сортавала).
|2-местный стандарт
34800 руб. /чел.
33650 руб. /чел.
|1-местный стандарт
40600 руб. /чел.
39650 руб. /чел.
|Дополнительное место
30300 руб. /чел.
30950 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 1200 рублей.
Варианты проживания
Отель «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.
Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым.
В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (4 завтрака, 1 чаепитие, 1 обед, 1 ужин)
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Экскурсия в горном парке Рускеала «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
- Проезд до г. Петрозаводска (начало тура), проезд из г. Сортавалы (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 1200 рублей.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:
3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.
Катание на собачьей упряжке 2,5 км:
4600 руб. /чел. — взр, 2900 руб. /чел. — дети от 5 до 12 лет.
Дети до 5 лет бесплатно.
Хаски с катанием на упряжке и водопад Кивач:
6400 руб. /чел. — взр, 4900 руб. /чел. — дети до 12 лет.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!