Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Групповой тур в Петрозаводске

Зимний актив в Карелии

5
3 отзыва
Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса.

Программа включает увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых собак, знакомство с настоящими арктическими ветеранами экспедиций на Северный полюс и других маршрутов Арктики.

Путешествие, в котором Вы прочувствуете настоящую тишину и безмятежность природы севера и получите незабываемый опыт.
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Ближайшие даты:
11
янв
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

Пушистые друзья
Пушистые друзья
Посетите Дом полярника и познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику
Снегоходный драйв
Снегоходный драйв
Совершите мини-экспедицию на снегоходах
Вечер для души
Вечер для души
Проведете вечер у камина, наслаждаясь танцем живого огня и карельской кухней

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Подведение итогов дня.

Ужин у камина — карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.

Просмотр фильмов про Арктикуиз ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».

Баня на дровах.

Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках
2 день

Мини-экспедиция на снегоходах

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Старт мини-экспедиции — движение на снегоходной технике по маршруту.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин — северная кухня у камина.

Завершение программы — вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск/аэропорт.

Мини-экспедиция на снегоходахМини-экспедиция на снегоходахМини-экспедиция на снегоходах

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе Husky Moa (Дом полярника).

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослые — 32 900 руб.;
  • дети 8–12 лет— 21 700 руб.;

Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе — 5 000 руб. /день.

При количестве больше 4 участников тур проводится по запросу.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

1 ночь

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Туристический эко-комплекс Husky Moa

1 ночь

Туристический эко-комплекс Husky Moaрасполагается в пос. Матросы, в 30 км от Петрозаводска. Это живописное место всего в 200 м от одного из самых живописных и популярных для сплавов порогов порога Большой Толли на реке Шуя. На территории эко-комплекса расположена конюшня, питомник северных ездовых собак (70 особей), сосновый лес, парковая зона, гостевые дома и банный комплекс. Все собаки питомника, расположенного на территории туристического комплекса, участвуют в известных международных экспедициях в Арктике.

В Доме Хаски 5 комнат, в общей сложности на 14 человек. В доме есть благоустроенный туалет с горячей водой, душ и кухня, есть телевизор и Wi-Fi.

Туристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky MoaТуристический эко-комплекс Husky Moa

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
  • Баня на дровах
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Проживание в гостевом доме
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Фотосессия с профессиональным фотографом - от 5 000 руб
  • Прогулка с собакой - 350 руб
  • Возможна организация дополнительного дня на снегоходах или собачьих упряжках - уточняйте у менеджера
  • Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе - 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
20 фев 2023
Не знаю в какой момент в обсуждении отдыха на зимних каникулах, с 9 летней внучкой прозвучало слово "Карелия". Выбирая тур, мне показалось логичным выбрать для внучки активный отдых. Так выбор пал на эко - комплекс "Хаски Моа" "Путешествие на снегоходах и собачьих упряжках". Но чем ближе подходило время тура, тем больше закрадывалось сомнение. Как меня угораздило согласиться на такое? Я же жуткая мерзляка, а тут Карелия с её морозами, да ещё развлечения что называется "ветер в лицо". И вообще, будут ли интересны собаки внучке, у которой дома живёт хаски?
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила: "Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала: "Зачем я так тепло оделась? "
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал: "Сейчас мы развернёмся и поедем назад… "
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год
С
7 мар 2022
Очень довольны поездкой!
Спасибо большое за помощь и незабываемые впечатления!!! Желаем Вам успехов в работе! ⁠Получили массу положительных эмоций. "Перезагрузились" от проблем.
Да благословит Вас Господь и сохранит Вас!
М
28 фев 2022
Брали тур «Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках» 22.02- 23.02.2022.
Очень понравилось, всем рекомендуем!! Работа персонала и внимание на самом высоком уровне.
Переживали за погоду т. к. в Москве дожди и мало снега. Попали в настоящую снежную сказку. Шикарный зимний лес. Чистота и свежесть-такое не увидишь в городе! Два насыщенных дня катания по зимнему лесу, а вечером-сауна с веником!
Администрация "Husky moa", все делает для удобства и комфорта отдыхающих. Трансфер; вкусное питание на 5++; комбинезоны, шлемы, валенки и даже перчатки можно взять напрокат.
Есть именитые собаки с различными наградами, которые работали в реальных экспедициях на Северном Полюсе.
Благодарим Ивана- инструктора по снегокатам, Дмитрия-каюра, Юрия-за трансфер и Алину-администратора "Husky moa".
Незабываемые впечатления!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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