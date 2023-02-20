Зимний актив в Карелии
Программа включает увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых собак, знакомство с настоящими арктическими ветеранами экспедиций на Северный полюс и других маршрутов Арктики.
Путешествие, в котором Вы прочувствуете настоящую тишину и безмятежность природы севера и получите незабываемый опыт.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Подведение итогов дня.
Ужин у камина — карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.
Просмотр фильмов про Арктикуиз ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».
Баня на дровах.
Мини-экспедиция на снегоходах
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Старт мини-экспедиции — движение на снегоходной технике по маршруту.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин — северная кухня у камина.
Завершение программы — вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск/аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе Husky Moa (Дом полярника).
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослые — 32 900 руб.;
- дети 8–12 лет— 21 700 руб.;
Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе — 5 000 руб. /день.
При количестве больше 4 участников тур проводится по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Туристический эко-комплекс Husky Moa
Туристический эко-комплекс Husky Moaрасполагается в пос. Матросы, в 30 км от Петрозаводска. Это живописное место всего в 200 м от одного из самых живописных и популярных для сплавов порогов – порога Большой Толли на реке Шуя. На территории эко-комплекса расположена конюшня, питомник северных ездовых собак (70 особей), сосновый лес, парковая зона, гостевые дома и банный комплекс. Все собаки питомника, расположенного на территории туристического комплекса, участвуют в известных международных экспедициях в Арктике.
В Доме Хаски 5 комнат, в общей сложности на 14 человек. В доме есть благоустроенный туалет с горячей водой, душ и кухня, есть телевизор и Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
- Баня на дровах
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Проживание в гостевом доме
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Фотосессия с профессиональным фотографом - от 5 000 руб
- Прогулка с собакой - 350 руб
- Возможна организация дополнительного дня на снегоходах или собачьих упряжках - уточняйте у менеджера
- Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе - 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила: "Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала: "Зачем я так тепло оделась? "
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал: "Сейчас мы развернёмся и поедем назад… "
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год
Спасибо большое за помощь и незабываемые впечатления!!! Желаем Вам успехов в работе! Получили массу положительных эмоций. "Перезагрузились" от проблем.
Да благословит Вас Господь и сохранит Вас!
Очень понравилось, всем рекомендуем!! Работа персонала и внимание на самом высоком уровне.
Переживали за погоду т. к. в Москве дожди и мало снега. Попали в настоящую снежную сказку. Шикарный зимний лес. Чистота и свежесть-такое не увидишь в городе! Два насыщенных дня катания по зимнему лесу, а вечером-сауна с веником!
Администрация "Husky moa", все делает для удобства и комфорта отдыхающих. Трансфер; вкусное питание на 5++; комбинезоны, шлемы, валенки и даже перчатки можно взять напрокат.
Есть именитые собаки с различными наградами, которые работали в реальных экспедициях на Северном Полюсе.
Благодарим Ивана- инструктора по снегокатам, Дмитрия-каюра, Юрия-за трансфер и Алину-администратора "Husky moa".
Незабываемые впечатления!