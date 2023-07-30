Сплав по Шуе: динамичные порожистые участки и красивейшие озера
Динамичные порожистые участки верхней Шуи, красивейшие озёра нижней — все это гармонично сочетается в одном туре. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
июн
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июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводска вас встречает сопровождающий — его сразу узнаете, табличку «Стелла» видно сразу (по времени прибытия поезда №18 Москва-Петрозаводск).
Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.
Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.
Наше приключение начинается!
На автобусах отправляемся к месту старта сплава — к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. А вы пробовали сырный суп с фрикадельками?
Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня — порог Кеняйкоски (3–4 к. с.).
С карельского его название переводится как «Чёрный порог», а все потому, что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.
Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1–2 к. с.) и Сарикоски (1–2 к. с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше — порог Кумио (2 к. с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов — огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин, ночлег в полевых условиях.
пор. Кумио - д. Соддер - оз. Шотозеро
Доброе утро!
После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
Маршрут дня: пор. Кумио (2–3 к. с.) — д. Соддер — оз. Шотозеро.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова?
Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути.
Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах.
Всегда найдётся тот, кто захочет грести.
По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
После деревни попадаем в озеро Шотозеро, его мы проходим под мотором.
В переводе с саамского Шотозеро — озеро, которое «прорезает» река.
В пути остановимся перекусить и размяться.
Идем часа 2–3 на моторе по большому красивому озеру. Шотозеро — озеро с песчаными берегами.
Чуть позже останавливаемся на одном из берегов, чтобы переночевать.
Ставим лагерь, готовим ужин и проводим время у костра за историями, воспоминаниями и играми.
Дневка
Сегодня днёвка, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.
Отдыхаем, играем в активные игры, рыбачим, купаемся и наслаждаемся видами.
При желании можно разгрузить рафт и порыбачить подальше от берега.
А еще сегодня обязательно затопим баню.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
После бани варим ароматный глинтвейн!
От озера Шотозеро до реки Святрека
Как спалось после дневки? Чувствуете, что отдохнули и расслабились вчера?
Завтракаем и снова отправляемся в путь.
Маршрут: оз. Шотозеро — пор. Мостовой (1–2 к. с.) — оз. Вагатозеро — д. Киндасово — пор. Киндасовский (2 к. с.) — пор. Хабаковский (1–2 к. с.) – р. Святрека, 35 км.
Расстояние от озера Шотозеро до озера Вагатозеро около пяти километров.
Наше путешествие здесь сопровождают высокие берега с могучими соснами.
У выхода в Вагатозеро пройдем простенький порог Мостовой.
На одном из берегов Вагатозера остались следы пребывания первообытных людей, которые датируются III–II тысячелетием до н. э.
Представляете?!
По озеру идем неспеша около 10 км до деревни Киндасово.
Ее слава распространилась далеко за пределы Карелии — именно здесь проходят знаменитые фестивали юмора.
На подходе к деревне на реке нас ждет очень динамичный каскад шивер.
Встречаются камни, которые появляются на 30–50 см над водой.
Это место в народе называют «садом камней».
Здесь испытаем наше мастерство управления рафтом.
В пути в зависимости от обстоятельств остановимся на полноценный обед или перекусим, не прибегая к основательной готовке.
После деревни Киндасово нас ждут несколько несложных порогов: Киндасовский и Хабаковский.
Вскоре после порогов встаем на стоянку.
Провожаем день, наблюдая за тем, как солнце пропадает за горизонтом.
Большой Толли и отъезд
За завтраком обсуждаем план сегодняшнего дня, собираем лагерь и личные вещи и двигаемся дальше.
По плану сегодня следующий маршрут: р. Святрека — пор. Кутижменский (1–2 к. с.) — пор. Юманишки (2–3 к. с.) — пор. Большой Толли (3–4 к. с.), всего 22 км.
Для разминки проходим порог Кутижменский: он простой, но динамичный.
Вслед за ним подходим к порогу Юманишки, его в народе еще называют Кривой.
Считается самым протяженным на реке Шуя (около 2 км).
Чем выше уровень воды в реке, тем интереснее его преодолевать.
При малой воде порог будет напоминать нам участок сплава между Вагатозером и Киндасовом.
И вот она кульминация нашего отдыха — знаменитый порог Большой Толли.
Это самый мощный порог на Шуе.
Порог Большой Толли — один из известных и самых посещаемых порогов Карелии.
На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Для прохождения этого порога понадобятся все навыки и умения, что мы приобретали и отрабатывали в этом путешествии.
И оно того стоит!
После покатушек обедаем и выдвигаемся обратно в Петрозаводск (35 км).
Около 18:30 мы уже у вокзала.
Делаем фотографии, обмениваемся контактами и на вечерних поездах отправляемся по домам.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в трехместных палатках. Заселение по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Аренда палатки на одного или двоих, без подселения — 1500 руб. /тур.
Скидки для детей:
- ребенок до 7 лет включительно — оплата только продуктов питания и трансфера — 6000 руб. /чел.;
- ребенок от 8 до 12 лет — скидка 15%.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°C, экстрим 0°C, оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Аренда палатки на одного или двоих, без подселения - 1 500 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма - 3 300 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандалии спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- посуда — личную посуду нужно иметь каждому; предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС. В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Для участия в туре допускаются дети с 5 лет в сопровождении родителей.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу на ул. Коммунальная 15а.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты (Моторафты) — специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение — по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду: Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли взять свое личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мне понравилось сплавляться по реке на рафте. Группа, которая сформировалась были замечательные интересные люди каждый со своими особенностями и взглядами на мир. Эмоций и впечатлений я набрался от красивой природы до бурных порогов реки.
На Шуе много хороших стоянок, где ночевали палаточным лагерем.
Да, нужен хороший спальник и палатка. У меня свои, но в аренду выдают если что. И никакой дождь не страшен. А дожди здесь часто в июле. Мы день шли под ливнем.