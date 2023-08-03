Конная прогулка — это прекрасная возможность выбраться из ежедневной рутины и серого каменного города на свежий воздух, сменить постоянную спешку на умиротворение и спокойствие, а также пообщаться с любимыми или друзьями в необычной обстановке. Рафтинг на Шуе — надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.
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Конная прогулка по лесу. Питомник ездовых собак
Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Нас встречают инструкторы с табличкой (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.
Наше приключение начинается!
На автобусах отправляемся к месту старта конной прогулки.
Инструкторы конюшни проводят для нас экскурсию по территории конюшни, расскажут про амуницию, породы и масти, особенности содержания и характера своих подопечных.
Для нас проводят мастер-класс по чистке и седловке лошади.
Самостоятельно подготовив лошадей, отправляемся на конную прогулку.
Перед выездом на маршрут инструктор научит нас правильно взаимодействовать с лошадью, покажет основные элементы управления и научит уверенно держаться в седле.
А после мы отправимся на увлекательную прогулку по лесному маршруту (1,5 часа).
В лесном массиве у нас будет прекрасная возможность самостоятельно управлять лошадью.
Учимся владеть собственным телом, наслаждаемся гармонией единения с природой.
Продолжаем наше путешествие и на автобусе направляемся в питомник ездовых собак на берегу реки Шуя, 30 км в пути.
Обедаем в атмосферном чуме: угощаемся блюдами национальной карельской кухни.
После обеда отправляемся на треккинговую прогулку в компании хаски — её рекомендуют всем, кому не хватает положительных эмоций.
Хаски — удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, которые буквально созданы для общения.
Вас ждет обучающий мастер-класс по работе с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя.
На автобусах отправляемся к месту старта сплава — к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Просыпаемся и завтракаем.
Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.
Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня — порог Кеняйкоски (3–4 к. с.).
С карельского его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.
Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1–2 к. с.) и Сарикоски (1–2 к. с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше — порог Кумио (2 к. с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов — огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный — инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.
К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.
Под звуки природы отправляемся отдыхать.
Завершение сплава. Баня
Доброе утро!
После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова? . Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути. Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах. Всегда найдётся тот, кто захочет грести. По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом — лохикейто.
Лохикейто — это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку? Не порядок!
Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.
Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, насладились карельскими пейзажами, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились, — чувствуете прилив сил и желание покорить новую вершину?!
По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео, и обещаем встретиться в Карелии снова!
Около 19:30 мы уже у вокзала. Делаем фотографии, обмениваемся контактами, и на вечерних поездах отправляемая по домам.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в 4-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 2 или 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека:
|Сплав на 8-местном рафте
|8 участников + инструктор
|26 900 руб.
О необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Экскурсия в конюшню и мастер-класс
- Экскурсия в питомник ездовых собак
- Конная прогулка
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
- Посещение бани в последний день маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Аренда неопренового костюма - 2 700 руб. /тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку.
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка.
Подробности уточняйте при бронировании.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки — по 2 или 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Посуда – предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи и личная посуда для употребления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли провести тур в другие даты?
Да, возможно организовать тур в индивидуальные сроки для малочисленных групп. Стоимость и даты можно уточнить при бронировании.
Можно ли взять с собой собаку?
Мы не рекомендуем брать с собой животных, так как это большой стресс для них, но если собаку не с кем оставить, то вы можете взять ее с собой.
Есть несколько условий для участников с собакой.
Если ваша собака:
- не боится новых людей и негромко лает;
- умеет плавать и имеет свой спасательный жилет;
- небольшого размера;
- спокойно относится к рафтам;
- не берёт еду со стола.
В наших турах периодически ездят туристы с собаками. Дополнительные вопросы вы можете задать менеджеру при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.