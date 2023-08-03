1 день

Конная прогулка по лесу. Питомник ездовых собак

Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Нас встречают инструкторы с табличкой (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.

Наше приключение начинается!

На автобусах отправляемся к месту старта конной прогулки.

Инструкторы конюшни проводят для нас экскурсию по территории конюшни, расскажут про амуницию, породы и масти, особенности содержания и характера своих подопечных.

Для нас проводят мастер-класс по чистке и седловке лошади.

Самостоятельно подготовив лошадей, отправляемся на конную прогулку.

Перед выездом на маршрут инструктор научит нас правильно взаимодействовать с лошадью, покажет основные элементы управления и научит уверенно держаться в седле.

А после мы отправимся на увлекательную прогулку по лесному маршруту (1,5 часа).

В лесном массиве у нас будет прекрасная возможность самостоятельно управлять лошадью.

Учимся владеть собственным телом, наслаждаемся гармонией единения с природой.

Продолжаем наше путешествие и на автобусе направляемся в питомник ездовых собак на берегу реки Шуя, 30 км в пути.

Обедаем в атмосферном чуме: угощаемся блюдами национальной карельской кухни.

После обеда отправляемся на треккинговую прогулку в компании хаски — её рекомендуют всем, кому не хватает положительных эмоций.

Хаски — удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, которые буквально созданы для общения.

Вас ждет обучающий мастер-класс по работе с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя.

На автобусах отправляемся к месту старта сплава — к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.

Завтра нас ждет насыщенный день!