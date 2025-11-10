В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.

Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:

холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май-июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;

летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;

сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;

на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;

осенние сплавы (сентябрь-октябрь).

Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.

Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100 / 500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).

Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.