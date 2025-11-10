Во время сплава вы преодолеете пороги первой и второй категории сложности, переночуете в палатке на живописном
Программа тура по дням
Подготовка к сплаву. Сплав по реке Шуя. Ночёвка в палатках
08:01 Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Петрозаводск.
Трансфер до места начала программы — д. Киндасово, 65 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Инструктаж по технике безопасности.
Распределение участников по экипажам.
Сплав по реке Шуя: «Верхняя площадка» (1 к. с.). через 700 метров «Нижняя площадка» (1 к. с.), через 1,5 км 2-километровый порог «Юманишки» (1 к. с.), через 1 км самый главный порог «Большой Толли» (2 к. с.) в пос. Матросы. (По желанию катания на пороге).
Обед.
Установка лагеря.
Походная баня.
Ужин.
Ночёвка в палатках.
Пороги "Большой Толли" и "Малый Толли". Завершение программы
Ранний завтрак.
Сборка лагеря.
Насыщенный день.
Самый главный порог «Большой Толли» (2 к. с.) в пос. Матросы.
По желанию катание на пороге.
Далее через 700 м порог «Малый Толли» (2 к. с.) и через 5 км заканчивается маршрут.
Вас ждет прощальный обед и баня.
16:00–17:00 Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в трёхместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты
|Стоимость
|12.07.2025 – 13.07.2025
|13000
|19.07.2025 – 20.07.2025
|13000
|26.07.2025 – 27.07.2025
|13000
|02.08.2025 – 03.08.2025
|13000
|09.08.2025 – 10.08.2025
|13000
|16.08.2025 – 17.08.2025
|13000
|23.08.2025 – 24.08.2025
|13000
|30.08.2025 – 31.08.2025
|13000
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- ребенок до 12 лет — 20%;
- ребенок до 5 лет участвует бесплатно;
- участникам со своим плавсредством — 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в трёхместной палатке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание по маршруту)
- Размещение в трёхместной палатке
- Теплоизоляционный коврик
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (от 2-3 дней) - 2500 тыс. /чел. /тур
- Спальный мешок - 700 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- Кеды или неопреновые боты;
- Шорты;
- Термобельё;
- Водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
- Дождевик;
- Головной убор (кепка, бандана, панама);
- Солнцезащитные очки;
- Перчатки;
Сменный комплект одежды после сплава:
- Кроссовки;
- Резиновые сапоги;
- Носки;
- Нижнее бельё;
- Футболка;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Свитер;
- Штаны брезентовые (джинсы);
- Куртка тёплая;
- Комплект одежды для сна;
- Термобелье;
- Носки из натуральных материалов;
- Шерстяные носки;
- Штаны спортивныем
- Свитер;
- Шапка спортивная;
- Нижнее белье;
Дополнительно взять на сплав:
- Туалетные и банные принадлежности;
- Купальник, плавки;
- Рыболовные снасти (по необходимости);
- Мазь или спрей от насекомых;
- Крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- Предметы личной гигиены;
- Иголку, нитку;
- Спички и зажигалку в пакете;
- Запасные контактные линзы/очки;
- Фонарик (в мае и августе);
- Фотоаппарат и батарейки к нему;
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если нет, мы предоставим;
- Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- Личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходим ли неопреновый костюм?
В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.
Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:
- холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май-июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;
- летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;
- сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;
- на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;
- осенние сплавы (сентябрь-октябрь).
Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.
Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100 / 500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).
Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.
Где нас встретят и в какое время?
Встреча в 07:50 (МСК) на железнодорожном вокзале г. Петрозаводск на платформе №1 у главного здания ж/д вокзала, со стороны перрона, вас будет ждать инструктор с табличкой. Время встречи может измениться в случае обновления расписания поездов!
Как добраться на поезде?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Шуя на рафтах, вам необходимо купить билеты до г. Петрозаводска с прибытием утром в 07:50 (поезд 018А «Карелия»).
Обратные билеты следует брать из г. Петрозаводска на вечер 20:00–23:00 или ночь (поезда 091А, отправление: 21:00, 017А, отправление: 22:00).
Как добраться на автомобиле?
Если вы приезжаете к маршруту на автомобиле в г. Петрозаводск, то можете оставить машину на бесплатной парковке на ул. Коммунальная, 15А. Там же нас будет ожидать микроавтобус, который повезет вас на место начала маршрута.
Внимание! Количество мест на бесплатной парковке ограничено, просьба приезжать заранее!
Где оставить личные вещи?
После перепаковывания вещей в гермомешок, могут остаться некоторые вещи, в том числе и рюкзак/сумка. Всё лишнее можно оставить водителю, вещи будут доставлены на склад, после сплава вещи доставят к месту финиша.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Мобильная связь активно развивается в республике Карелия. Лидером является компания «МегаФон», меньшая зона охвата у МТС, а клиенты «Билайна» на наших маршрутах чаще остаются без связи. Для абонентов «Теле2» хорошая связь пока только в зоне г. Петрозаводска.
Какой рацион питания на сплаве?
Пища готовится на костре. Вода берётся из озёр, ручьёв, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора. В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушёнка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущённое молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода. Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.