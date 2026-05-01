Программа тура по дням
Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»
Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала тура – поселок Пяозерский (109 км, в пути около 2 часов).
В пути для вас будет организован перекус.
Вы посетите визит-центр национального парка Паанаярви для регистрации и местный музей.
В национальном парке Паанаярви дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.
Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.
Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.
Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.
Размещение в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке на территории национального парка на берегу озера Паанаярви.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Водная прогулка по озеру Паанаярви
Вы позавтракаете в лагере и отправитесь на водную прогулку по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции.
Наибольшая глубина – 128 метров. А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Вода в нём кристально чистая.
Во время прогулки вы увидите места бывших финских поселений, а также насладитесь необыкновенной красотой этого места.
Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).
В конце маршрута вы причалите к берегу около устья реки Мянтюйоки. Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где вы отдохнете и перекусите.
Далее вы подниметесь к водопаду Мянтюкоски.
Высота водопада достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями – это очень впечатляет.
Возвращение к месту стоянки, сбор вещей, переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Пешая прогулка до водопада Киваккакоски
После завтрака вы отправитесь налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы».) по подготовленной тропе.
Маршрут простой, не требующих специальной физической активности. Весь маршрут занимает 3 часа (общий километраж 9 км).
Маршрут начинается в месте, где раньше была деревня Вартиолампи.
От деревни осталось лишь открытое пространство пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.
В середине урочища Вартиолампи восстановили старый карельский дом, где можно посмотреть экспозицию карельского быта прошлого века.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.
Голос водопада Киваккакоски вы услышите задолго до того, как увидите.
К обеду вы вернетесь в лагерь.
Свободное время.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Восхождение на гору Киваккатунтури. Отъезд
Завтрак в лагере.
Далее вас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка. «Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница». Путь до горы – это 5 км по красивой тропе.
Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъёма – 2 часа.
Возвращение к стоянке, обед.
19:00 Трансфер в пос. Пяозерский, где у вас будет возможность купить продукты на обратную дорогу и сувениры.
Трансфер в поселок Лоухи (110 км, в пути около 3-х часов).
Отправление ночными поездами со станции Лоухи.
Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением со станции Лоухи на следующие календарные сутки после окончания тура, например, поезд №015.
Проживание
Тур предполагает размещение в трехместных палатках. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека – 46 100 руб. /чел.
Возможна аренда двухместной палатки — 1 000 руб. /тур. О необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Палаточный лагерь
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
- Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Аренда двухместной палатки - 1 000 руб. /тур (по желанию)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак объемом не менее 70 литров.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Треккинговые палки (по желанию, хотя бы одну). Фирма треккинговые палки не предоставляет.
4. Форма одежды для ходового дня:
- удобная спортивная одежда (брюки и толстовка/футболка), в джинсах идти неудобно;
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее);
- желательно, чтобы одежда была быстросохнущей;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоньевый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на голову: кепка или бандана.
5. Комплект одежды для переодевания вечером:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка / бандана / баф;
- комплект запасного нижнего белья.
6. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта / толстовка / куртка.
7. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики / девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы / сандалии спортивные.
8. Обувь:
- удобная обувь без каблуков, 3 пары;
- разношенные треккинговые ботинки с толстой подошвой, закрывающие голеностоп (это главная составляющая успеха в туре);
- вторая пара для лагеря (можно взять короткие резиновые сапоги, если по прогнозам дожди);
- третья — «городская».
9. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу) и индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство либо телефон, который долго будет держать заряд;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
10. Документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
11. Деньги:
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Какая связь на маршруте?
Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
Какое будет снаряжение для лагеря?
Палатки – трехместные. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.