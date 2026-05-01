1 день

Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»

Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала тура – поселок Пяозерский (109 км, в пути около 2 часов).

В пути для вас будет организован перекус.

Вы посетите визит-центр национального парка Паанаярви для регистрации и местный музей.

В национальном парке Паанаярви дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.

Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.

Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.

Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.

Размещение в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке на территории национального парка на берегу озера Паанаярви.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

