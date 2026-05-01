Тропами Паанаярви. 4 дня в Карелии

Приглашаем в одно из самых труднодоступных мест на Северо-Западе – национальный парк Паанаярви! Здесь горные вершины разделяются глубокими ущельями, многочисленными озерами, разнообразными болотами и бурными реками с шумными порогами и
водопадами, а склоны гор и долины рек покрыты почти нетронутыми лесами – ландшафты завораживающие! В сопровождении гида подниметесь на гору Кивакка, откроете для себя величие водопадов Киваккакоски и Мянтюкоски.

Каждый день будет наполнен приключениями, а вечера – уютом лагеря под звездным небом и звуками природы.

Тропами Паанаярви. 4 дня в Карелии
Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»

Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала тура – поселок Пяозерский (109 км, в пути около 2 часов).

В пути для вас будет организован перекус.

Вы посетите визит-центр национального парка Паанаярви для регистрации и местный музей.

В национальном парке Паанаярви дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.

Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.

Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.

Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.

Размещение в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке на территории национального парка на берегу озера Паанаярви.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

2 день

Водная прогулка по озеру Паанаярви

Вы позавтракаете в лагере и отправитесь на водную прогулку по озеру Паанаярви.

Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции.

Наибольшая глубина – 128 метров. А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Вода в нём кристально чистая.

Во время прогулки вы увидите места бывших финских поселений, а также насладитесь необыкновенной красотой этого места.

Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).

В конце маршрута вы причалите к берегу около устья реки Мянтюйоки. Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где вы отдохнете и перекусите.

Далее вы подниметесь к водопаду Мянтюкоски.

Высота водопада достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями – это очень впечатляет.

Возвращение к месту стоянки, сбор вещей, переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

3 день

Пешая прогулка до водопада Киваккакоски

После завтрака вы отправитесь налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы».) по подготовленной тропе.

Маршрут простой, не требующих специальной физической активности. Весь маршрут занимает 3 часа (общий километраж 9 км).

Маршрут начинается в месте, где раньше была деревня Вартиолампи.

От деревни осталось лишь открытое пространство пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.

В середине урочища Вартиолампи восстановили старый карельский дом, где можно посмотреть экспозицию карельского быта прошлого века.

Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.

Голос водопада Киваккакоски вы услышите задолго до того, как увидите.

К обеду вы вернетесь в лагерь.

Свободное время.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

4 день

Восхождение на гору Киваккатунтури. Отъезд

Завтрак в лагере.

Далее вас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка. «Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница». Путь до горы – это 5 км по красивой тропе.

Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъёма – 2 часа.

Возвращение к стоянке, обед.

19:00 Трансфер в пос. Пяозерский, где у вас будет возможность купить продукты на обратную дорогу и сувениры.

Трансфер в поселок Лоухи (110 км, в пути около 3-х часов).

Отправление ночными поездами со станции Лоухи.

Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением со станции Лоухи на следующие календарные сутки после окончания тура, например, поезд №015.

Проживание

Тур предполагает размещение в трехместных палатках. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Стоимость тура на 1 человека – 46 100 руб. /чел.

Возможна аренда двухместной палатки — 1 000 руб. /тур. О необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
  • Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
  • Аренда двухместной палатки - 1 000 руб. /тур (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, посёлок городского типа Лоухи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак объемом не менее 70 литров.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

3. Треккинговые палки (по желанию, хотя бы одну). Фирма треккинговые палки не предоставляет.

4. Форма одежды для ходового дня:

  • удобная спортивная одежда (брюки и толстовка/футболка), в джинсах идти неудобно;
  • на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее);
  • желательно, чтобы одежда была быстросохнущей;
  • рекомендовано: надеть на одежду легкий болоньевый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
  • на голову: кепка или бандана.

5. Комплект одежды для переодевания вечером:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка / бандана / баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

6. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта / толстовка / куртка.

7. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики / девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
  • сланцы / сандалии спортивные.

8. Обувь:

  • удобная обувь без каблуков, 3 пары;
  • разношенные треккинговые ботинки с толстой подошвой, закрывающие голеностоп (это главная составляющая успеха в туре);
  • вторая пара для лагеря (можно взять короткие резиновые сапоги, если по прогнозам дожди);
  • третья — «городская».

9. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу) и индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство либо телефон, который долго будет держать заряд;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

10. Документы в герметичной упаковке:

  • паспорт;
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

11. Деньги:

  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?

Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.

Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.

Какая связь на маршруте?

Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.

Какое будет снаряжение для лагеря?

Палатки – трехместные. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

