2 день

Пеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калиток

09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.

10:00 Пеший поход на Медвежью гору – это не просто прогулка, а возможность погрузиться в атмосферу северной тайги, вдохновиться величием природы и узнать больше о ее загадках.

Наш маршрут проходит через удивительные уголки девственной природы, где вы увидите необыкновенные ландшафты, сменяющиеся на протяжении похода: от таинственных еловых лесов до светлых сосновых рощ, покрытых мягким мхом, а также блестящих озерков и болотец.

13:30 Обед.

14:30-17:30 Свободное время.

За дополнительную плату вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.

17:30 Мастер-класс по выпечке калиток.

На нашем мастер-классе вы не только узнаете историю и традиции, связанные с калитками, но и погрузитесь в процесс их приготовления. Мы расскажем, откуда пришло это блюдо, почему оно так называется, и как в старину карелы готовили калитки для своих праздников и повседневной еды.

Вы узнаете о различных видах начинок и способах их приготовления, что позволит вам разнообразить меню и порадовать своих близких.

19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).

