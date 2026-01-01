Это тур для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу северной тайги,
Программа тура по дням
Прибытие в этнопарк. Приветственный ужин
19:20 Прибытие в Беломорск.
Трансфер в этнопарк (за доп. плату).
Приветственный ужин.
Пеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калиток
09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.
10:00 Пеший поход на Медвежью гору – это не просто прогулка, а возможность погрузиться в атмосферу северной тайги, вдохновиться величием природы и узнать больше о ее загадках.
Наш маршрут проходит через удивительные уголки девственной природы, где вы увидите необыкновенные ландшафты, сменяющиеся на протяжении похода: от таинственных еловых лесов до светлых сосновых рощ, покрытых мягким мхом, а также блестящих озерков и болотец.
13:30 Обед.
14:30-17:30 Свободное время.
За дополнительную плату вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.
17:30 Мастер-класс по выпечке калиток.
На нашем мастер-классе вы не только узнаете историю и традиции, связанные с калитками, но и погрузитесь в процесс их приготовления. Мы расскажем, откуда пришло это блюдо, почему оно так называется, и как в старину карелы готовили калитки для своих праздников и повседневной еды.
Вы узнаете о различных видах начинок и способах их приготовления, что позволит вам разнообразить меню и порадовать своих близких.
19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).
Морская экскурсия на катере
09:00 Завтрак – залог отличного дня. Подкрепляемся и идем открывать новые горизонты!
11:00 Сегодня Вы отправитесь на морскую экскурсию на катере к месту, которое облюбовали себе морские зайцы и кольчатая нерпа (именно эти виды тюленей встречаются в Поморье). Бывает, что они подплывают довольно близко к людям, выныривают почти рядом с судном, надеясь поживиться какой-нибудь едой.
Находясь у лежбища, Вы сможете неспеша понаблюдать за жизнью этих прекрасных животных и сделать множество фотографий на память.
14:00 Обед на острове.
15:00 После обеда у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по острову и насладиться суровыми, но такими необыкновенными видами северной природы.
В ягодный и грибной сезон наверняка найдутся желающие пособирать или просто полакомиться морошкой, брусникой и черникой.
17:00 Возвращение в этнопарк.
Свободное время на отдых.
19:00 Ужин (оплачивается дополнительно).
Село Колежма. Вечер поморской кухни
09:00 Завтрак.
Сегодня мы посетим поморское село Колежма, которое является одним из наиболее старых поселений побережья Белого моря.
Впервые Колежма упоминается в грамотах с середины ХVI века, но и сегодня, спустя множество лет, село почти полностью сохранило все традиции поморов, что и делает его уникальным и привлекательным для туристов.
Путь в деревню пролегает вдоль морского побережья, и во время прогулки по старинному селу мы расскажем о его истории, жителях, а также занятиях и быте. В самом селе до сих пор сохранились различные исторические и культурные памятники, которые Вы сможете изучить во время прогулки.
Общая протяженность маршрута около 9 км.
13:30 Обед.
14:30-19:00 Свободное время на отдых и самостоятельные занятия.
19:00 Сегодня Вас ждет вечер поморской кухни!
Поморье — один из немногочисленных уголков России, где и сегодня практически в неизменном виде готовят традиционные местные блюда. Жизнь в арктической зоне, на берегах холодного моря диктует свои особенности рациона и приготовления еды. Здесь говорят: «Север кормит море». Поэтому в поморской кухне всегда было очень много разнообразной рыбы: треска, камбала, сельдь, навага и др.
Вы сможете отведать такие местные блюда, как копченая камбала, жареная печень трески, рыбники, а также местную выпечку: калитки или шанежки.
Завершение программы
09:00 Завтрак (оплачивается дополнительно, так как время выезда зависит от расписания поездов).
Отправление на вокзал.
Трансфер за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в этнопарке.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения:
1. Номера «Стандарт» (2 номера):
- основное место – 38500 руб. /чел.;
- доп. место – 34100 руб.
2. Номера «Комфорт» (3 номера):
- основное место – 43000 руб. /чел.;
- доп. место – 34100 руб.
3. Номер «Семейный» (1 номер в коттедже с кухней):
- основное место – 49000 руб.;
- доп. место – 34100 руб.
4. Лесной дом:
- основное место – 53500 руб.;
- доп. место – 34100 руб.
3 номера, 3 осн. + 1 доп. место.
5. «Домики на скале» (4 номера):
- основное место – 38500 руб. /чел. при двухместном размещении.
Варианты проживания
База отдыха «Лопский берег»
База отдыха «Лопский берег» расположена в тихом месте на берегу Белого моря, в 3 км от села Колежма Беломорского района. В этнопарке имеется своя ферма с животными, традиционная русская баня, корабельная мастерская, солеварня и библиотека с редкими изданиями о русском севере.
Гостям на выбор предоставляются номера в коттедже и эко-лоджии на берегу Белого моря. В помещениях имеется всё необходимое: спальные места, место для размещения вещей, Wi-Fi.
Есть полноценная оснащенная общая кухня. Также в некоторых номерах есть собственная кухня. Продукты для приготовления можно привезти с собой. На территории этнопарка есть кафе, где вы можете позавтракать, пообедать и поужинать.
Этнопарк расположен рядом с другими популярными туристическими местами Карелии: Соловками, архипелагом Кузова, беломорскими петроглифами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере выбранной категории
- Мастер-классы и экскурсии по программе питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Приветственный ужин и ужин «Поморской кухни»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Беломорска и обратно
- Трансфер от ж/д вокзала до этнопарка и обратно (микроавтобус):ж/д вокзал Беломорска - этнопарк - ж/д вокзал Беломорска (80 км в одну сторону) - 4000 руб. /чел. индивидуальный трансфер по запросу
- Питание, не указанное в программе - 1 ужин и 1 завтрак (комплексный или по меню)
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.