Мои заказы

Тюлени и тайны Белого моря. 5 дней в Карелии

Тюлени и тайны Белого моря
Хотите хотя бы на время забыть о городской суете? Тогда приглашаем в путешествие, где время замедляется под шум Белого моря.

Это тур для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу северной тайги,
читать дальшеуменьшить

вдохновиться величием природы и узнать больше о ее загадках.

Вас ждёт пеший поход на Медвежью гору, мастер-класс по выпечке калиток, морская экскурсия на катере, знакомство с селом Колежма и вечер поморской кухни.

Тюлени и тайны Белого моря. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тюлени и тайны Белого моря. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тюлени и тайны Белого моря. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в этнопарк. Приветственный ужин

19:20 Прибытие в Беломорск.

Трансфер в этнопарк (за доп. плату).

Приветственный ужин.

Прибытие в этнопарк. Приветственный ужинПрибытие в этнопарк. Приветственный ужинПрибытие в этнопарк. Приветственный ужинПрибытие в этнопарк. Приветственный ужинПрибытие в этнопарк. Приветственный ужин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калиток

09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.

10:00 Пеший поход на Медвежью гору – это не просто прогулка, а возможность погрузиться в атмосферу северной тайги, вдохновиться величием природы и узнать больше о ее загадках.

Наш маршрут проходит через удивительные уголки девственной природы, где вы увидите необыкновенные ландшафты, сменяющиеся на протяжении похода: от таинственных еловых лесов до светлых сосновых рощ, покрытых мягким мхом, а также блестящих озерков и болотец.

13:30 Обед.

14:30-17:30 Свободное время.

За дополнительную плату вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.

17:30 Мастер-класс по выпечке калиток.

На нашем мастер-классе вы не только узнаете историю и традиции, связанные с калитками, но и погрузитесь в процесс их приготовления. Мы расскажем, откуда пришло это блюдо, почему оно так называется, и как в старину карелы готовили калитки для своих праздников и повседневной еды.

Вы узнаете о различных видах начинок и способах их приготовления, что позволит вам разнообразить меню и порадовать своих близких.

19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).

Пеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калитокПеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калитокПеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калитокПеший поход на Медвежью гору. Мастер-класс по выпечке калиток
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Морская экскурсия на катере

09:00 Завтрак – залог отличного дня. Подкрепляемся и идем открывать новые горизонты!

11:00 Сегодня Вы отправитесь на морскую экскурсию на катере к месту, которое облюбовали себе морские зайцы и кольчатая нерпа (именно эти виды тюленей встречаются в Поморье). Бывает, что они подплывают довольно близко к людям, выныривают почти рядом с судном, надеясь поживиться какой-нибудь едой.

Находясь у лежбища, Вы сможете неспеша понаблюдать за жизнью этих прекрасных животных и сделать множество фотографий на память.

14:00 Обед на острове.

15:00 После обеда у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по острову и насладиться суровыми, но такими необыкновенными видами северной природы.

В ягодный и грибной сезон наверняка найдутся желающие пособирать или просто полакомиться морошкой, брусникой и черникой.

17:00 Возвращение в этнопарк.

Свободное время на отдых.

19:00 Ужин (оплачивается дополнительно).

Морская экскурсия на катереМорская экскурсия на катереМорская экскурсия на катереМорская экскурсия на катереМорская экскурсия на катере
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Село Колежма. Вечер поморской кухни

09:00 Завтрак.

Сегодня мы посетим поморское село Колежма, которое является одним из наиболее старых поселений побережья Белого моря.

Впервые Колежма упоминается в грамотах с середины ХVI века, но и сегодня, спустя множество лет, село почти полностью сохранило все традиции поморов, что и делает его уникальным и привлекательным для туристов.

Путь в деревню пролегает вдоль морского побережья, и во время прогулки по старинному селу мы расскажем о его истории, жителях, а также занятиях и быте. В самом селе до сих пор сохранились различные исторические и культурные памятники, которые Вы сможете изучить во время прогулки.

Общая протяженность маршрута около 9 км.

13:30 Обед.

14:30-19:00 Свободное время на отдых и самостоятельные занятия.

19:00 Сегодня Вас ждет вечер поморской кухни!

Поморье — один из немногочисленных уголков России, где и сегодня практически в неизменном виде готовят традиционные местные блюда. Жизнь в арктической зоне, на берегах холодного моря диктует свои особенности рациона и приготовления еды. Здесь говорят: «Север кормит море». Поэтому в поморской кухне всегда было очень много разнообразной рыбы: треска, камбала, сельдь, навага и др.

Вы сможете отведать такие местные блюда, как копченая камбала, жареная печень трески, рыбники, а также местную выпечку: калитки или шанежки.

Село Колежма. Вечер поморской кухниСело Колежма. Вечер поморской кухниСело Колежма. Вечер поморской кухниСело Колежма. Вечер поморской кухни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение программы

09:00 Завтрак (оплачивается дополнительно, так как время выезда зависит от расписания поездов).

Отправление на вокзал.

Трансфер за доп. плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в этнопарке.

Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения:

1. Номера «Стандарт» (2 номера):

  • основное место – 38500 руб. /чел.;
  • доп. место – 34100 руб.

2. Номера «Комфорт» (3 номера):

  • основное место – 43000 руб. /чел.;
  • доп. место – 34100 руб.

3. Номер «Семейный» (1 номер в коттедже с кухней):

  • основное место – 49000 руб.;
  • доп. место – 34100 руб.

4. Лесной дом:

  • основное место – 53500 руб.;
  • доп. место – 34100 руб.

3 номера, 3 осн. + 1 доп. место.

5. «Домики на скале» (4 номера):

  • основное место – 38500 руб. /чел. при двухместном размещении.

Варианты проживания

База отдыха «Лопский берег»

4 ночи

База отдыха «Лопский берег» расположена в тихом месте на берегу Белого моря, в 3 км от села Колежма Беломорского района. В этнопарке имеется своя ферма с животными, традиционная русская баня, корабельная мастерская, солеварня и библиотека с редкими изданиями о русском севере.

Гостям на выбор предоставляются номера в коттедже и эко-лоджии на берегу Белого моря. В помещениях имеется всё необходимое: спальные места, место для размещения вещей, Wi-Fi.

Есть полноценная оснащенная общая кухня. Также в некоторых номерах есть собственная кухня. Продукты для приготовления можно привезти с собой. На территории этнопарка есть кафе, где вы можете позавтракать, пообедать и поужинать.

Этнопарк расположен рядом с другими популярными туристическими местами Карелии: Соловками, архипелагом Кузова, беломорскими петроглифами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»База отдыха «Лопский берег»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Мастер-классы и экскурсии по программе питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Приветственный ужин и ужин «Поморской кухни»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Беломорска и обратно
  • Трансфер от ж/д вокзала до этнопарка и обратно (микроавтобус):ж/д вокзал Беломорска - этнопарк - ж/д вокзал Беломорска (80 км в одну сторону) - 4000 руб. /чел. индивидуальный трансфер по запросу
  • Ж/д вокзал Беломорска - этнопарк - ж/д вокзал Беломорска (80 км в одну сторону) - 4000 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер по запросу
  • Питание, не указанное в программе - 1 ужин и 1 завтрак (комплексный или по меню)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Беломорск
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Тюлени и тайны Белого моря. 5 дней в Карелии»

Жемчужное ожерелье Карелии. Летний тур на 9 дней
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Летний тур на 9 дней
Начало: Республика Карелия, Сортавала
9 июн в 10:00
23 июн в 10:00
185 000 ₽ за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
3 дня
-
15%
6 отзывов
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
7 дек в 08:00
12 дек в 08:00
61 030 ₽71 800 ₽ за человека
От Ладоги до Белого моря. Тур в Карелию и Соловки
На автобусе
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря. Тур в Карелию и Соловки
Начало: Г. Сортавала
7 июн в 10:00
28 июн в 10:00
64 500 ₽ за человека
Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море в Карелии
Сплавы и рафтинг
7 дней
3 отзыва
Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море в Карелии
Начало: Ст. Лоухи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 32 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
от 38 500 ₽ за человека