2 день

Экскурсия по побережью Белого моря. Создание исследовательского дневника. Лекция. Практикум. Мастер-класс по валянию из шерсти

09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.

10:00 Экскурсия по побережью Белого моря. Вы почувствуете себя исследователями, которые займутся изучением уникальных природных явлений, а также понаблюдаете за приливами и отливами и обсудите закономерности и влияние фаз луны на перепады уровня воды.

Вы узнаете, что такое литораль и какую роль она играет в морской экосистеме, научитесь отличать фукус от ламинарии, узнаете, какие организмы и моллюски обитают в прибрежной зоне, как ловят пескожила – морского червя. Вас также ждет охота за этими многощетинковыми червями.

11:30 Время создать свой исследовательский дневник «Тайны Белого моря». Сюда Вы сможете ежедневно вносить свои впечатления, делать зарисовки Ваших удивительных и невероятных находок, а также записывать свои наблюдения.

12:30 Чтобы лучше узнать об обитателях Белого моря, мы проведем для Вас лекцию. Вы узнаете о том, насколько комфортна жизнь в Северном Ледовитом океане и почему представители флоры и фауны решили поселиться именно здесь.

Знали ли вы, что в арктических водах растут виноград и капуста? Также в этих холодных водах можно встретить морских зайцев, канареек, звезд, фантастических медуз и моллюсков и, конечно, редких рыб и млекопитающих!

13:00 Для любителей создавать что-то своими руками мы подготовили практикум «Заселяем дом гидробионтами».

Совместными усилиями будет создана модель Белого моря, куда Вы затем расселите многочисленных обитателей по «этажам». Это позволит наглядно представить, как живут гидробионты (морские жители), кто и с кем соседствует, где гуляет и куда путешествует.

13:30 Обед.

14:30-17:30 Свободное время. За дополнительную плату вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.

17:30 Мастер-класс по валянию из шерсти. Вы сможете освоить технику сухого валяния, после которого каждый участник увезет на память сувенир — мягкую игрушку, сделанную своими руками.

19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).

Вечерняя программа:

для детей до 7 лет — сказочное представление (продолжительность 15-20 минут).

ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160