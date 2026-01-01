Программа тура по дням
Прибытие в этнопарк. Приветственный ужин
19:20 Прибытие в Беломорск.
Трансфер в этнопарк (за доп. плату).
Приветственный ужин.
Экскурсия по побережью Белого моря. Создание исследовательского дневника. Лекция. Практикум. Мастер-класс по валянию из шерсти
09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.
10:00 Экскурсия по побережью Белого моря. Вы почувствуете себя исследователями, которые займутся изучением уникальных природных явлений, а также понаблюдаете за приливами и отливами и обсудите закономерности и влияние фаз луны на перепады уровня воды.
Вы узнаете, что такое литораль и какую роль она играет в морской экосистеме, научитесь отличать фукус от ламинарии, узнаете, какие организмы и моллюски обитают в прибрежной зоне, как ловят пескожила – морского червя. Вас также ждет охота за этими многощетинковыми червями.
11:30 Время создать свой исследовательский дневник «Тайны Белого моря». Сюда Вы сможете ежедневно вносить свои впечатления, делать зарисовки Ваших удивительных и невероятных находок, а также записывать свои наблюдения.
12:30 Чтобы лучше узнать об обитателях Белого моря, мы проведем для Вас лекцию. Вы узнаете о том, насколько комфортна жизнь в Северном Ледовитом океане и почему представители флоры и фауны решили поселиться именно здесь.
Знали ли вы, что в арктических водах растут виноград и капуста? Также в этих холодных водах можно встретить морских зайцев, канареек, звезд, фантастических медуз и моллюсков и, конечно, редких рыб и млекопитающих!
13:00 Для любителей создавать что-то своими руками мы подготовили практикум «Заселяем дом гидробионтами».
Совместными усилиями будет создана модель Белого моря, куда Вы затем расселите многочисленных обитателей по «этажам». Это позволит наглядно представить, как живут гидробионты (морские жители), кто и с кем соседствует, где гуляет и куда путешествует.
13:30 Обед.
14:30-17:30 Свободное время. За дополнительную плату вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.
17:30 Мастер-класс по валянию из шерсти. Вы сможете освоить технику сухого валяния, после которого каждый участник увезет на память сувенир — мягкую игрушку, сделанную своими руками.
19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).
Вечерняя программа:
- для детей до 7 лет — сказочное представление (продолжительность 15-20 минут).
- ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).
Лекция о гренландских тюленях. Морская экскурсия на катере. Прогулка по острову. Мастер-класс «Горячее копчение рыбы»
09:00 Завтрак – залог отличного дня. Подкрепляемся и идем открывать новые горизонты!
10:00 Сегодня Вас ждет лекция о гренландских тюленях, ведь наверняка у вас есть множество вопросов об этих уникальных существах!
- Какие виды тюленей обитают в Белом море, и чем они отличаются от других видов тюленей? Почему их называют «морскими зайцами»?
- Каковы маршруты передвижения тюленей, и как так получается, что длина некоторых маршрутов достигает трехсот километров?
- Каким образом эти создания добывают пищу, как они воспитывают детенышей, как отдыхают, почему передвигаются группами?
- Как глубоко они могут нырять и как долго могут оставаться под водой? Как изменилось отношение людей к этому доверчивому и любопытному животному за последние несколько столетий?
Это лишь небольшой список вопросов, на которые Вы получите ответы во время лекции.
11:00 Чтобы закрепить полученные на лекции знания, Вы отправитесь на морскую экскурсию на катере к месту, которое облюбовали себе морские зайцы и кольчатая нерпа (именно эти виды тюленей встречаются в Поморье). Бывает, что они подплывают довольно близко к людям, выныривают почти рядом с судном, надеясь поживиться какой-нибудь едой.
Находясь у лежбища, Вы сможете не спеша понаблюдать за жизнью этих прекрасных животных и сделать множество фотографий на память. А с помощью нашего справочника Вы сами определите, какой из видов тюленей перед Вами.
13:00 В продолжении путешествия мы остановимся на острове, чтобы прогуляться по нему с нашим биологом-экскурсоводом, который расскажет об островной фауне Белого моря. Вы соберете различные природные биоматериалы, которые затем сможете исследовать в нашей лаборатории.
14:00 Обед на острове.
15:00 После обеда у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по острову и насладиться суровыми, но такими необыкновенными видами северной природы. В ягодный и грибной сезон наверняка найдутся желающие пособирать или просто полакомиться морошкой, брусникой и черникой.
17:00 Возвращение в этнопарк.
Свободное время на отдых.
18:00 Сегодня Вас ждет мастер-класс «Горячее копчение рыбы».
В нашей чудо-коптилке готовим вкуснейшее блюдо. Это может быть камбала, навага, сельдь, корюшка, сиг. Всё очень свежее, ароматное, нежное.
19:00 Ужин (оплачивается дополнительно).
20:00-21:30 Вечерняя программа:
- для детей до 7 лет сказочное представление (продолжительность 15-20 минут);
- ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).
Прогулка по песчаному морскому дну. Мастер-классы. Вечер поморской кухни
09:00 Завтрак.
10:00 Прогулка по песчаному морскому дну – зоне литорали. Сегодня вы исследуете зоны приливов и отливов и соберете различные виды водорослей и других биологических объектов для лабораторных исследований.
11:00 Сегодня Вы примете участие в мастер-классе «Морской аквариум своими руками». Вы научитесь моделировать экосистему в искусственном водоеме и понаблюдаете за обитателями подводного микромира.
12:00 Мастер-класс «Беломорский сувенир». Вы сделаете своими руками небольшой, но очень необычный сувенир из северных природных материалов.
13:00 Время зафиксировать свои впечатления и сделать записи и зарисовки в Ваш исследовательский дневник.
13:30 Обед.
14:30-19:00 Свободное время на отдых и самостоятельные занятия.
19:00 Сегодня Вас ждет вечер поморской кухни!
Поморье — один из немногочисленных уголков России, где и сегодня практически в неизменном виде готовят традиционные местные блюда. Жизнь в арктической зоне, на берегах холодного моря диктует свои особенности рациона и приготовления еды. Здесь говорят: «Север кормит море». Поэтому в поморской кухне всегда было очень много разнообразной рыбы: треска, камбала, сельдь, навага и др.
Вы сможете отведать такие местные блюда, как копченая камбала, жареная печень трески, рыбники, а также местную выпечку: калитки или шанежки.
20:00-21:30 Вечерняя программа:
- для детей до 7 лет — сказочное представление (продолжительность 15-20 минут);
- ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).
Мастер-классы. Экскурсия в поморском селе Колежма
09:00 Завтрак.
10:30 Ваше утро начнется с мастер-класса «Солеварение по старинному поморскому рецепту».
Соляной промысел на протяжении длительного времени был самым доходным в Поморье и сыграл большую роль в развитии экономики региона. Под нашим чутким руководством вы будете варить соль в нашей реконструированной солеварне.
Вы узнаете множество любопытных фактов о солености воды, поймете, почему она неодинакова в разных морях, какой химический состав воды Белого моря, а также узнаете, почему наша соль называется «поваренной».
11:30 Сегодня мы проведем для Вас экскурсию в поморском селе Колежма, которое является одним из наиболее старых поселений побережья Белого моря.
Впервые Колежма упоминается в грамотах с середины ХVI века, но и сегодня, спустя множество лет, село почти полностью сохранило все традиции поморов, что и делает его уникальным и привлекательным для туристов.
Путь в деревню пролегает вдоль морского побережья, и во время прогулки по живописной дороге мы расскажем об истории села, его жителях, а также занятиях и быте. В самом селе до сих пор сохранились различные исторические и культурные памятники, которые Вы сможете изучить во время прогулки.
Общая протяженность маршрута около 9 км.
13:30 Обед.
14:30-15:30 Свободное время.
15:30 Мастер-класс «Птичья вкусняшка» — готовим угощение для птиц, за которое они Вам будут очень благодарны.
19:00 Ужин (оплачивается дополнительно).
20:30–21:30 Вечерние мероприятия.
Завершение программы
Отправление на Москву в 11:28 поездом № 91.
Трансфер за доп. плату.
Освобождение номеров до 12:00. К сожалению, возможности более позднего выезда из нашего этнопарка нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в этнопарке.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения:
1. Номера «Стандарт» (2 номера):
- основное место – 51700 руб. /чел.;
- доп. место – 40700 руб.
1 стандарт блок №3 и №4 — 4 основных + 1 доп. место, 1 стандарт 2 основных + 2 доп. места.
2. Номера «Комфорт» (3 номера):
- основное место – 62700 руб. /чел.;
- доп. место – 40700 руб.
2 номера № 2, № 3, № 1 — 2 основных + 1 доп. место.
3. Номер «Семейный» (1 номер в коттедже с кухней):
- основное место – 68200 руб.;
- доп. место – 40700 руб.
3 номера 3 основных + 1 доп. место.
4. «Домики на скале» (4 номера):
- основное место – 51700 руб. /чел. при двухместном размещении.
Варианты проживания
База отдыха «Лопский берег»
База отдыха «Лопский берег» расположена в тихом месте на берегу Белого моря, в 3 км от села Колежма Беломорского района. В этнопарке имеется своя ферма с животными, традиционная русская баня, корабельная мастерская, солеварня и библиотека с редкими изданиями о русском севере.
Гостям на выбор предоставляются номера в коттедже и эко-лоджии на берегу Белого моря. В помещениях имеется всё необходимое: спальные места, место для размещения вещей, Wi-Fi.
Есть полноценная оснащенная общая кухня. Также в некоторых номерах есть собственная кухня. Продукты для приготовления можно привезти с собой. На территории этнопарка есть кафе, где вы можете позавтракать, пообедать и поужинать.
Этнопарк расположен рядом с другими популярными туристическими местами Карелии: Соловками, архипелагом Кузова, беломорскими петроглифами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере выбранной категории
- Лекции, мастер-классы и экскурсии по программе
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Приветственный ужин и ужин «Поморской кухни»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Беломорска и обратно
- Трансфер от ж/д вокзала до этнопарка и обратно: микроавтобус: ж/д вокзал Беломорска - этнопарк - ж/д вокзал Беломорска (80 км в одну сторону) - 3600 руб. /чел. индивидуальный трансфер по запросу
- Микроавтобус: ж/д вокзал Беломорска - этнопарк - ж/д вокзал Беломорска (80 км в одну сторону) - 3600 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Питание, не указанное в программе - 3 ужина (комплексный или по меню)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.