1 день

Начало сплава: пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский

Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Нас встречают инструкторы с табличкой (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.

Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.

Наше приключение начинается!

На автобусах отправляемся к месту старта сплава — Хаутоваара (125 км).

После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.

А вы пробовали сырный суп с фрикадельками? Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.

Маршрут сегодня: пор. Цапфовский — порог Хаут — пор. Сизовский (2–3 к. с.), 11 км.

До первой стоянки пройдем совсем немного: пороги Цапфовский и Хаут, преодоление этих порогов займет около 2 часов.

Причаливаем к берегу у порога Сизовский (2–3 к. с.).

Его в народе еще называют Угрюмый.

Вторую половину дня оставили специально для покатушек на этом пороге.

Учимся анализировать порог: изучаем структуру, составные части.

Тренируемся заходить на вал и в бочку (ее наличие будет зависеть от уровня воды) и отрабатываем взаимную страховку.

Не забываем делать фотографии! У вас уже есть фото с веслом?

Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.

Завтра нас ждет насыщенный день!