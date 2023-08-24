Выходные на реке Шуя
Перед вами знаменитая Шуя — река, где вы испытаете массу эмоций и при азартном катании на порогах и при неторопливой гребле на плесах.
Карельская природа, интересные пороги и новые знакомства надолго обеспечат всплеск положительных эмоций и энергии!
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава: пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский
Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Нас встречают инструкторы с табличкой (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.
Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.
Наше приключение начинается!
На автобусах отправляемся к месту старта сплава — Хаутоваара (125 км).
После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.
А вы пробовали сырный суп с фрикадельками? Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.
Маршрут сегодня: пор. Цапфовский — порог Хаут — пор. Сизовский (2–3 к. с.), 11 км.
До первой стоянки пройдем совсем немного: пороги Цапфовский и Хаут, преодоление этих порогов займет около 2 часов.
Причаливаем к берегу у порога Сизовский (2–3 к. с.).
Его в народе еще называют Угрюмый.
Вторую половину дня оставили специально для покатушек на этом пороге.
Учимся анализировать порог: изучаем структуру, составные части.
Тренируемся заходить на вал и в бочку (ее наличие будет зависеть от уровня воды) и отрабатываем взаимную страховку.
Не забываем делать фотографии! У вас уже есть фото с веслом?
Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Продолжение сплава: от пор. Сизовский - пор. Собачий - через Игнойльскую ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Просыпаемся, прохладный утренний ветерок бодрит.
Зарядка — отличный способ размяться.
Завтракаем и в путь.
Наш маршрут сегодня: пор. Сизовский — пор. Собачий — Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.
Уже через пару километров после выхода проходим порог Собачий (он же Островной).
До Игнойльской ГЭС мы проходим спокойный участок реки в окружении лесистых берегов.
ГЭС мы обносим.
Обнос не трудный, около 400 метров.
Пока мы переносим рафты, готовится вкусный сытный обед.
Набираемся сил и просим инструкторов рассказать про следующее препятствие.
Самый сложный порог сегодня — порог Кеняйкоски (3–4 к. с.).
С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.
Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.
Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1–2 к. с.) и Сарикоски (1–2 к. с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше — порог Кумио (2 к. с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов — огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный — инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.
К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. А какой аромат!
Ночлег в полевых условиях.
Завершение сплава в д. Соддер
Доброе утро! После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова? Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути. Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах. Всегда найдётся тот, кто захочет грести. По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом — лохикейто.
Лохикейто — это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку? Не порядок!
Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.
Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладились, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились.
По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео.
Около 19:30 мы уже у вокзала.
Делаем фотографии, обмениваемся контактами и на вечерних поездах отправляемся по домам.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику выдается индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Сплав на рафте
|8 участников + инструктор
|15 900
Ребенку от 8 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура для ребенка от 5 до 7 лет — 4 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальников
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Аренда неопренового костюма - 2 700 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Поездка на остров Кижи (после окончания тура предварительная стоимость):взрослый - 5 300 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 3 300 руб. /чел
- Взрослый - 5 300 руб. /чел
- Ребенок от 5 до 12 лет - 3 300 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».
Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае и сентябре в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка.
Подробности уточняйте при бронировании.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты (моторафты) — специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Посуда — предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи, а также личная посуда (чашка, миска, ложка).
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли провести сплав в другие даты?
Да, возможно организовать турв индивидуальные сроки для малочисленных групп.
Стоимость и даты можно уточнить при бронировании.
Можно ли взять с собой собаку?
Мы не рекомендуем брать с собой животных, так как это большой стресс для них, но если собаку не с кем оставить, то вы можете взять ее с собой.
Есть несколько условий для участников с собакой.
Если ваша собака:
- не боится новых людей и негромко лает;
- умеет плавать и имеет свой спасательный жилет;
- небольшого размера;
- спокойно относится к рафтам;
- не берёт еду со стола.
В наших турах периодически ездят туристы с собаками. Дополнительные вопросы вы можете задать менеджеру при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы старались, чтобы нам было комфортно. Кормили вкусно. Трансфер комфортный. Баня в конце просто супер!