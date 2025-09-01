Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Петрозаводске

Найдено 8 туров в категории «Корпоративные туры» в Петрозаводске, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
На машине
5 дней
4 отзыва
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
На машине
На катере
6 дней
1 отзыв
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи - по договорённости
30 авг в 08:00
10 сен в 08:00
126 270 ₽ за всё до 4 чел.
Активный экспресс-тур в Карелию со сплавом и проживанием в SPA-отеле
3 дня
1 отзыв
Активный экспресс-тур в Карелию со сплавом и проживанием в SPA-отеле
Полюбоваться карельской природой, порелаксировать в спа-зоне и сплавиться по реке Шуя
Начало: Спа-отель «Карелия», 15:00
26 авг в 15:00
2 сен в 15:00
28 700 ₽ за человека
От Ладоги до Онежского озера. Индивидуальный экспресс-тур
На машине
2 дня
От Ладоги до Онежского озера. Индивидуальный экспресс-тур
Насладиться видами озёр и водопадов, посетить самый необычный музей Карелии и традиционные деревушки
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:30
Завтра в 08:30
30 авг в 08:30
66 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
На машине
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
Сегодня в 12:00
26 авг в 12:00
39 900 ₽ за человека
Индивидуальные выходные в Карелии: природа, места Петра I, вепсы
На машине
2 дня
Индивидуальные выходные в Карелии: природа, места Петра I, вепсы
Изучить Марциальные воды и Петрозаводск, увидеть Кивач и узнать, как живёт народ Шёлтозера
Начало: Петрозаводск, точное место по договорённости, 9:00
28 авг в 10:00
30 авг в 10:00
19 500 ₽ за человека
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и и прогулка на катере
На машине
На катере
3 дня
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
29 авг в 09:00
1 сен в 09:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
29 авг в 09:00
2 сен в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Корпоративные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
  2. Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
  3. Активный экспресс-тур в Карелию со сплавом и проживанием в SPA-отеле
  4. От Ладоги до Онежского озера. Индивидуальный экспресс-тур
  5. Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Ладожские шхеры
  5. Марциальные воды
  6. Онежская набережная
  7. Ладожское озеро
  8. Курорт Марциальные воды
  9. Кивач
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 19 500 до 126 270. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Петрозаводске на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 19500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь