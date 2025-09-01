От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи - по договорённости
30 авг в 08:00
10 сен в 08:00
126 270 ₽ за всё до 4 чел.
Активный экспресс-тур в Карелию со сплавом и проживанием в SPA-отеле
Полюбоваться карельской природой, порелаксировать в спа-зоне и сплавиться по реке Шуя
Начало: Спа-отель «Карелия», 15:00
26 авг в 15:00
2 сен в 15:00
28 700 ₽ за человека
От Ладоги до Онежского озера. Индивидуальный экспресс-тур
Насладиться видами озёр и водопадов, посетить самый необычный музей Карелии и традиционные деревушки
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:30
Завтра в 08:30
30 авг в 08:30
66 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
Сегодня в 12:00
26 авг в 12:00
39 900 ₽ за человека
Индивидуальные выходные в Карелии: природа, места Петра I, вепсы
Изучить Марциальные воды и Петрозаводск, увидеть Кивач и узнать, как живёт народ Шёлтозера
Начало: Петрозаводск, точное место по договорённости, 9:00
28 авг в 10:00
30 авг в 10:00
19 500 ₽ за человека
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
29 авг в 09:00
1 сен в 09:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
29 авг в 09:00
2 сен в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
