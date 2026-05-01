2 день

Гора Сампо. Курорт Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на экскурсию по достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины. Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа. Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.

14:15 Остановка на обед (оплачивается самостоятельно).

Обратите внимание! В высокий туристический сезон (лето), если на парковке у кафе больше двух автобусов, то мы можем проехать остановку в кафе. Лучше всего брать с собой перекус.

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом – символом Карелии.

17:30 Возвращение в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.

Завершение программы.

