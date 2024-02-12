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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсии
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Посещение центра шунгита, Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс — комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт, с удобствами).
Заселение в выбранные гостиницы с 15:00
Свободное время, отдых.
За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):
В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):
- Хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору + чаепитие с выпечкой. Продолжительность с учетом трансфера с Петрозаводска — 3 часа. Дети до 6 лет не могут участвовать в треккинге (не удержать собак). Стоимость — 3900 руб. /чел.; дети от 6 до 13 лет — 3150 руб. /чел.
- Катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 6300 руб. /чел. при посадке 2 человек на квадроцикле, 8800 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле.
В зимний период (при достаточном покрове снега):
- Катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 2 км + обед с блюдами карельской кухни. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 5 часов. Стоимость: взрослый — 6500 руб. /чел., дети до 12 лет — 4800 руб. /чел.
- Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 4800 руб. /чел. при посадке 2 человек на снегоход, 7000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе.
Стоимость указана на сезон осень–зима 2023.
Питание: завтрак, обед.
Этно-поездка в карельскую деревню
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Продолжительность экскурсии около 5 часов.
Свободное время.
Питание: завтрак, чаепитие.
Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные Воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.
В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды» — уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.
Осмотр церкви Святого Апостола Петра (1721 год).
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Остановка на обед в кафе в пути за доп. плату.
Переезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач, музей природы и дендрарий знаменитой карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Продолжительность экскурсии около 7 часов.
Питание: завтрак.
Водопады Ахинкоски. Рускеала
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (260 км, в пути ориентировочно 4 часа).
По пути остановка на водопадах Ахинкоски, место, где снимались кадры фильма «А зори здесь тихие…».
По прибытии в парк, наземная экскурсия по парку.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в Сортавалу.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице города Сортавала (гостиницы туркласса, номера категории стандарт с удобствами).
Свободное время, отдых.
Питание: завтрак, ужин.
Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала — столице Северного Приладожья.
Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Посещение музея «Северного Приладожья», выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Посещение Горы Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах
Обед в кафе города.
Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» — это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.
Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.
Возвращение в город Сортавала.
Трансфер на вокзал г. Сортавала к поезду №160.
Питание: завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|«Северная» 4* (Петрозаводск) + отель «Сортавала»
|«Фрегат 4*» / «Карелия спа 4*» (Петрозаводск) + отель «Сортавала»
|2-местный с удобствами
|49 200
|51 400
|1-местный с удобствами
|54 300
|57 300
|Доп. место
|44 500
|44 900
Школьникам предоставляется скидка 1000 рублей.
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Варианты проживания
Отель «Фрегат» 4
Отель «Фрегат» 4* расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Отель «Карелия спа» 4
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Сортавала»
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам подается континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, чаепитиедень 3: завтракдень 4: завтрак, ужиндень 5: завтрак, обед
- День 1: завтрак, обед
- День 2: завтрак, чаепитие
- День 3: завтрак
- День 4: завтрак, ужин
- День 5: завтрак, обед
- Билет на ретропоезд
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):хаски треккинг (с учетом трансфера):взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел. катание на квадроциклах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- Хаски треккинг (с учетом трансфера):взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел
- Взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
- Дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел
- Катание на квадроциклах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- При посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел
- При посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в зимний период (при достаточном покрове снега):катание на собачьих упряжках (с учетом трансфера):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел. катание на снегоходах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках (с учетом трансфера):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
- Катание на снегоходах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- При посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел
- При посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь – кроссовки или ботинки;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- головной убор;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Школьникам предоставляется скидка 1000 рублей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
Хорошо продуманная, чётко организованная программа. Всё удобно, комфортно и, с другой стороны, насыщенно.
Профессиональный гид Вера Ивановна просто покорила глубиной знаний, эрудицией, оригинальностью подачи информации. Отдельное ей спасибо!
Воспитанные, вежливые водители, - хочется отдельно отметить сей приятный момент.
В общем, мы полны ярких воспоминаний и чемоданом впечатлений.
Благодарим «Большую Страну» и принимающую сторону за чудесные каникулы в Карелии!
Но при необходимости Юлия связывалась со мной по телефону и на любой мне непонятный вопрос откликалась сразу же. Спасибо, Юлия! А Карелия (побывала я там впервые) оказалась с красивой природой, чистейшим воздухом,приветливыми и профессиональными экскурсоводами Верой Ивановной и Татьяной, съедобной и вкусной национальной кухней, цивилизацией в городе Петрозаводске и Сортавала. Отель "Северный",что в центре г. Петрозаводска рекомендую всем! За одним из завтраков я увидела там Сергея Жилина, руководителя оркестра "Фонограф", аккомпанирующего артистам в программе "Голос". Кстати, тоже был выбор отеля предложен мне Юлией. А каков случился местный фольклор в деревне Киндасово! Супер! Теперь я знаю национальный инструмент кантеле, и его мелодичное звучание! Это всё ведь многогранная Россия! Путешествуйте!