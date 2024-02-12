Легенды Карелии. Зимнее путешествие

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию! Благодаря оптимальному насыщенному маршруту вы без суеты и спешки увидите самые известные достопримечательности Карелии, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей. Вас ждет поездка на ретропоезде, посещение карельской деревни XV в. и прогулка в заповеднике Кивач.
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
фев

Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с удивительным северным городом Петрозаводском
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Побываем в природном заповеднике с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада Кивач
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Сортавала
Сортавала
Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музее-бункере «Гора Филина» и пройдем по эко-тропе «Вдохновение»
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусом карельских блюд

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсии

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Посещение центра шунгита, Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс — комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт, с удобствами).

Заселение в выбранные гостиницы с 15:00

Свободное время, отдых.

За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):

В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):

  • Хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору + чаепитие с выпечкой. Продолжительность с учетом трансфера с Петрозаводска — 3 часа. Дети до 6 лет не могут участвовать в треккинге (не удержать собак). Стоимость — 3900 руб. /чел.; дети от 6 до 13 лет — 3150 руб. /чел.
  • Катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 6300 руб. /чел. при посадке 2 человек на квадроцикле, 8800 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле.

В зимний период (при достаточном покрове снега):

  • Катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 2 км + обед с блюдами карельской кухни. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 5 часов. Стоимость: взрослый — 6500 руб. /чел., дети до 12 лет — 4800 руб. /чел.
  • Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 4800 руб. /чел. при посадке 2 человек на снегоход, 7000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе.

Стоимость указана на сезон осень–зима 2023.

Питание: завтрак, обед.

Петрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсииПетрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсии
2 день

Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Продолжительность экскурсии около 5 часов.

Свободное время.

Питание: завтрак, чаепитие.

Этно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревню
3 день

Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные Воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.

В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды» — уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.

Осмотр церкви Святого Апостола Петра (1721 год).

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Остановка на обед в кафе в пути за доп. плату.

Переезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач, музей природы и дендрарий знаменитой карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Продолжительность экскурсии около 7 часов.

Питание: завтрак.

Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник КивачГора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник КивачГора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник КивачГора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник КивачГора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
4 день

Водопады Ахинкоски. Рускеала

Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.

Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (260 км, в пути ориентировочно 4 часа).

По пути остановка на водопадах Ахинкоски, место, где снимались кадры фильма «А зори здесь тихие…».

По прибытии в парк, наземная экскурсия по парку.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в Сортавалу.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице города Сортавала (гостиницы туркласса, номера категории стандарт с удобствами).

Свободное время, отдых.

Питание: завтрак, ужин.

Водопады Ахинкоски. РускеалаВодопады Ахинкоски. РускеалаВодопады Ахинкоски. РускеалаВодопады Ахинкоски. Рускеала
5 день

Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала — столице Северного Приладожья.

Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.

Посещение музея «Северного Приладожья», выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.

Посещение Горы Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах

Обед в кафе города.

Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» — это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.

Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.

Возвращение в город Сортавала.

Трансфер на вокзал г. Сортавала к поезду №160.

Питание: завтрак, обед.

Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"Сортавала. Музей "Северного Приладожья". Музей-бункер "Гора Филина"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Северная» 4* (Петрозаводск) + отель «Сортавала»«Фрегат 4*» / «Карелия спа 4*» (Петрозаводск) + отель «Сортавала»
2-местный с удобствами49 20051 400
1-местный с удобствами54 30057 300
Доп. место44 50044 900

Школьникам предоставляется скидка 1000 рублей.

Расчетный час в отеле — заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4

3 ночи

Отель «Фрегат» 4* расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

Гостиница «Северная» 4

3 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Отель «Карелия спа» 4

3 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Отель «Карелия спа» 4Отель «Карелия спа» 4Отель «Карелия спа» 4Отель «Карелия спа» 4

Отель «Сортавала»

1 ночь

Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам подается континентальный завтрак.

Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, чаепитиедень 3: завтракдень 4: завтрак, ужиндень 5: завтрак, обед
  • День 1: завтрак, обед
  • День 2: завтрак, чаепитие
  • День 3: завтрак
  • День 4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак, обед
  • Билет на ретропоезд
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):хаски треккинг (с учетом трансфера):взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел. катание на квадроциклах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
  • Хаски треккинг (с учетом трансфера):взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел
  • Взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
  • Дети от 6 до 13 лет - 3 150 руб. /чел
  • Катание на квадроциклах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
  • При посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел
  • При посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
  • Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в зимний период (при достаточном покрове снега):катание на собачьих упряжках (с учетом трансфера):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел. катание на снегоходах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
  • Катание на собачьих упряжках (с учетом трансфера):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
  • Катание на снегоходах (с учетом трансфера):при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
  • При посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел
  • При посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • головной убор;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Школьникам предоставляется скидка 1000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
и
12 фев 2024
Тур составлен замечательно, не перегружен и очень интересный.
С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
О
9 фев 2024
Прекрасный тур «Легенды Карелии», очень довольны. Были в феврале 2024 года. С друзьями, компания 10 человек.
Хорошо продуманная, чётко организованная программа. Всё удобно, комфортно и, с другой стороны, насыщенно.
Профессиональный гид Вера Ивановна просто покорила глубиной знаний, эрудицией, оригинальностью подачи информации. Отдельное ей спасибо!
Воспитанные, вежливые водители, - хочется отдельно отметить сей приятный момент.
В общем, мы полны ярких воспоминаний и чемоданом впечатлений.
Благодарим «Большую Страну» и принимающую сторону за чудесные каникулы в Карелии!
Н
8 апр 2022
Благодарю туроператора "Большая страна",а именно, её консультанта Юлию Трубинову за чёткую и быструю организацию моего тура "Легенды Карелии",с 01.04. по 05.04.2022 г. с использованием программы Кэшбек. И всё это происходило, в основном, он-лайн??!!
Но при необходимости Юлия связывалась со мной по телефону и на любой мне непонятный вопрос откликалась сразу же. Спасибо, Юлия! А Карелия (побывала я там впервые) оказалась с красивой природой, чистейшим воздухом,приветливыми и профессиональными экскурсоводами Верой Ивановной и Татьяной, съедобной и вкусной национальной кухней, цивилизацией в городе Петрозаводске и Сортавала. Отель "Северный",что в центре г. Петрозаводска рекомендую всем! За одним из завтраков я увидела там Сергея Жилина, руководителя оркестра "Фонограф", аккомпанирующего артистам в программе "Голос". Кстати, тоже был выбор отеля предложен мне Юлией. А каков случился местный фольклор в деревне Киндасово! Супер! Теперь я знаю национальный инструмент кантеле, и его мелодичное звучание! Это всё ведь многогранная Россия! Путешествуйте!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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