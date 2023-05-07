Перезагрузка – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
6 июля в 07:50
7 июля в 07:50
15 895 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
14 июля в 09:00
28 июля в 08:00
47 900 за человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
6 июля в 07:00
7 июля в 07:00
20 625 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  3. Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Мраморный каньон
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 47 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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