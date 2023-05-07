1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
6 июля в 07:50
7 июля в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
14 июля в 09:00
28 июля в 08:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
6 июля в 07:00
7 июля в 07:00
20 625₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Перезагрузка»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 47 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «Перезагрузка», 2 ⭐ отзыва, цены от 15895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь