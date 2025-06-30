Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 тура в категории «SPA» в Петрозаводске, цены от 29 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Карельская перезагрузка: отдых в SPA-отеле, экскурсии в Петрозаводск и Кижи, традиционная кухня
На автобусе
4 дня
Карельская перезагрузка: отдых в SPA-отеле, экскурсии в Петрозаводск и Кижи, традиционная кухня
Отдохнуть в сауне, осмотреть Кижский погост, увидеть водопад Кивач и побывать в аутентичных деревнях
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4*»
30 июн в 09:00
14 июл в 09:00
67 100 ₽ за человека
Отдых в Карелии: релакс в SPA-отеле, Кижи, Кивач и Марциальные воды
На машине
2 дня
Отдых в Карелии: релакс в SPA-отеле, Кижи, Кивач и Марциальные воды
Расслабиться в сауне или хаммаме, подняться на гору Сампо и побывать на первом в России курорте
Начало: Спа-отель «Карелия», 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4* с посещением сауны, бассейна, хаммама и тренажёрного зала»
17 мая в 08:00
24 мая в 09:00
29 800 ₽ за человека
Экспресс-тур в Карелию с проживанием в SPA-отеле, гастроспектаклем и экскурсиями
На машине
3 дня
Экспресс-тур в Карелию с проживанием в SPA-отеле, гастроспектаклем и экскурсиями
Исследовать остров Кижи, отведать карельских блюд и расслабиться в сауне, бассейне или хаммаме
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4*»
6 июн в 09:00
20 июн в 09:00
49 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «SPA»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельская перезагрузка: отдых в SPA-отеле, экскурсии в Петрозаводск и Кижи, традиционная кухня
  2. Отдых в Карелии: релакс в SPA-отеле, Кижи, Кивач и Марциальные воды
  3. Экспресс-тур в Карелию с проживанием в SPA-отеле, гастроспектаклем и экскурсиями
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Центр шунгита
  8. Ладожское озеро
  9. Онежская набережная
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в апреле 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 29 800 до 67 100.
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «SPA», цены от 29800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь