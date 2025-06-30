Карельская перезагрузка: отдых в SPA-отеле, экскурсии в Петрозаводск и Кижи, традиционная кухня
Отдохнуть в сауне, осмотреть Кижский погост, увидеть водопад Кивач и побывать в аутентичных деревнях
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4*»
30 июн в 09:00
14 июл в 09:00
67 100 ₽ за человека
Отдых в Карелии: релакс в SPA-отеле, Кижи, Кивач и Марциальные воды
Расслабиться в сауне или хаммаме, подняться на гору Сампо и побывать на первом в России курорте
Начало: Спа-отель «Карелия», 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4* с посещением сауны, бассейна, хаммама и тренажёрного зала»
17 мая в 08:00
24 мая в 09:00
29 800 ₽ за человека
Экспресс-тур в Карелию с проживанием в SPA-отеле, гастроспектаклем и экскурсиями
Исследовать остров Кижи, отведать карельских блюд и расслабиться в сауне, бассейне или хаммаме
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 9:00
«2-местное размещение в спа-отеле «Карелия» 4*»
6 июн в 09:00
20 июн в 09:00
49 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «SPA»
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