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Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
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5900047 200₽ за человека
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Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
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6850061 650₽ за человека
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Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
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Последние отзывы на туры
- ООксана8 июля 2024Все прошло отлично, 💯 из 💯 Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Скидки»
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