Увидеть самое главное в Пионерском

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Пионерском, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5333 ₽ за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
На машине
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 дек в 09:15
5400 ₽ за человека
Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
8 часов
26 отзывов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Экскурсия понравилась. Времени на маршруте в целом было везде достаточно. Организовано все хорошо. Конечно, качество экскурсии напрямую зависит от подачи информации гидом, здесь это было сделано великолепно! Экскурсовод Константин сразу завоевал внимание группы.
  • В
    Вадим
    10 сентября 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Гид Константин очень харизматичный и рассказывал увлекательно.
  • Н
    Надежда
    6 сентября 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо за экскурсию. Всё оперативно,четко и по существу. Куршская коса бесподобна и съездить туда каждый раз- подарок
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Всë понравилось!
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Очень долго разбирались с местом подачи минивена из Пионерского. Хотелось бы более известное место для посадки, а не искать по
    читать дальше

    гугл-картам и переживать, туда пришли или не совсем. В остальном организация хорошая.
    Гид Константин рассказал много интересной информации. С юмором. Все четко и по делу. Благодарим🤝
    Было время пофотографироваться, искупаться на косе. Но на всю экскурсию времени выделено маловато. Не хватило времени на перекус на косе и свободного в Зеленоградске. Еще бы часик добавить, было бы отлично. Это, как пожелание. Экскурсию рекомендуем.

  • Е
    ЕкатеринаШевченко
    9 июля 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Очень понравилась экскурсия! Всё понятно и лаконично! Маршрут организован хорошо, экскурсовод Зоя без лишней "воды" интересно донесла до нас информацию о Куршской косе и Зеленоградске!
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 июня 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Всё понравилось. Хороший трансфер на экскурсию. В нашем случае получился индивидуальный. Интересная экскурсия. Заказали потом у них же экскурсию в Калининград.
    Всё понравилось. Хороший трансфер на экскурсию. В нашем случае получился индивидуальный. Интересная экскурсия. Заказали потом у них же экскурсию в Калининград.
  • Н
    Надежда
    28 января 2025
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо! Погода была хмурая, но на Куршской косе было красиво - мох и сосны такие красочные, воздух
    читать дальше

    свежий и ароматный.
    Гид рассказала много интересного по пути и в целом, на маршруте, много фактов из истории и современности национального парка.

  • В
    Влад
    6 ноября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Отличная поездка, спасибо Уинверсал! Всё, что в программе обещали, посетили. Погода была отличная, поэтому свободное время провели с удовольствием - прогулялись по побережью.
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    8 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
    Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
  • А
    Андрей
    1 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье)
    Однозначно рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
  • В
    Виктор
    21 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Нам поездка понравилась. И по организации трансфера, и по экскурсионной части.
    По трансферу менеджер нам всё подробно рассказала - во сколько,
    читать дальше

    где, номер автобуса. Всё четко, без сбоев.
    Экскурсовод отличный был. В автобусе и на пешем маршруте интересная информация о Куршской косе и вообще из истории области. Было время и на поесть, и на самостоятельно погулять.
    Спасибо всем причастным, экскурсию рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    21 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Экскурсия понравилась, экскурсовод отлично владеет материалом я узнала много интересного.
    Спасибо за экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Если кто- то ещё думает ехать или нет на экскурсию, однозначно езжайте! Выдержит и ребёнок, и пожилой человек. Организация перевозки
    читать дальше

    отличная: нас забрали из Пионерского от ближайшей остановки жилья на микроавтобусе, привезли в Светлогорск на экскурсионный автобус - комфортный и чистый. Экскурсоводом была Тамара Ильинична- человек своего дела, интеллигентная и очень приятная женщина. Всю экскурсию рассказывала нам про историю Калиниграда, Зеленоградска, Светлогорска, про Куршскую косу и высоту Эфа, вообщем всё пробелы были заполнены. На Куршской косе посетили Танцующий лес, потом поднялись на высоту Эфа и даже успели искупаться в море. В Зеленоградске экскурсовод провела нас по основным достопримечательностям. При чем кто хотел сам вам посмотреть, предупреждали и ходили самостоятельно. Обратно нас привезли в Светлогорск и обратно доставили в Пионерский. Что было очень удобно с ребёнком и кучей вещей. Спасибо организаторам за комфортную и интересную экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Огромная благодарность и респект нашему гиду Скворец Константину! Изумительный рассказчик и фанат своего дела!
  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Гид Татьяна все рассказывает интересно видно, что ей нравится её дело. Рекомендую!
    Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Гид Татьяна все рассказывает интересно видно, что ей нравится её дело. Рекомендую!
  • М
    Мария
    12 июля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Замечательную экскурсию провела гид Ольга! Интересная, подробная, в доступной, занимательной форме
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Очень интересная экскурсия, но всё прошло просто бегом, быстро-, нет возможности тихонько прогуляться и насладиться красотой природы. Экскурсоводу - 5 баллов

