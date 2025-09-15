читать дальше

отличная: нас забрали из Пионерского от ближайшей остановки жилья на микроавтобусе, привезли в Светлогорск на экскурсионный автобус - комфортный и чистый. Экскурсоводом была Тамара Ильинична- человек своего дела, интеллигентная и очень приятная женщина. Всю экскурсию рассказывала нам про историю Калиниграда, Зеленоградска, Светлогорска, про Куршскую косу и высоту Эфа, вообщем всё пробелы были заполнены. На Куршской косе посетили Танцующий лес, потом поднялись на высоту Эфа и даже успели искупаться в море. В Зеленоградске экскурсовод провела нас по основным достопримечательностям. При чем кто хотел сам вам посмотреть, предупреждали и ходили самостоятельно. Обратно нас привезли в Светлогорск и обратно доставили в Пионерский. Что было очень удобно с ребёнком и кучей вещей. Спасибо организаторам за комфортную и интересную экскурсию!