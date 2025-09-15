Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5333 ₽ за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 дек в 09:15
5400 ₽ за человека
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 сентября 2025Экскурсия понравилась. Времени на маршруте в целом было везде достаточно. Организовано все хорошо. Конечно, качество экскурсии напрямую зависит от подачи информации гидом, здесь это было сделано великолепно! Экскурсовод Константин сразу завоевал внимание группы.
- ВВадим10 сентября 2025Гид Константин очень харизматичный и рассказывал увлекательно.
- ННадежда6 сентября 2025Спасибо за экскурсию. Всё оперативно,четко и по существу. Куршская коса бесподобна и съездить туда каждый раз- подарок
- ООльга20 июля 2025Всë понравилось!
- ИИрина16 июля 2025Очень долго разбирались с местом подачи минивена из Пионерского. Хотелось бы более известное место для посадки, а не искать по
- ЕЕкатеринаШевченко9 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Всё понятно и лаконично! Маршрут организован хорошо, экскурсовод Зоя без лишней "воды" интересно донесла до нас информацию о Куршской косе и Зеленоградске!
Рекомендую!
- ООльга4 июня 2025Всё понравилось. Хороший трансфер на экскурсию. В нашем случае получился индивидуальный. Интересная экскурсия. Заказали потом у них же экскурсию в Калининград.
- ННадежда28 января 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо! Погода была хмурая, но на Куршской косе было красиво - мох и сосны такие красочные, воздух
- ВВлад6 ноября 2024Отличная поездка, спасибо Уинверсал! Всё, что в программе обещали, посетили. Погода была отличная, поэтому свободное время провели с удовольствием - прогулялись по побережью.
- ООльга25 сентября 2024Все понравилось!
- ААлександр8 сентября 2024Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
- ААндрей1 сентября 2024Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье)
Однозначно рекомендуем
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
- ВВиктор21 августа 2024Нам поездка понравилась. И по организации трансфера, и по экскурсионной части.
По трансферу менеджер нам всё подробно рассказала - во сколько,
- ННаталия21 августа 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод отлично владеет материалом я узнала много интересного.
Спасибо за экскурсию!
- ЮЮлия21 августа 2024Если кто- то ещё думает ехать или нет на экскурсию, однозначно езжайте! Выдержит и ребёнок, и пожилой человек. Организация перевозки
- ТТатьяна29 июля 2024Огромная благодарность и респект нашему гиду Скворец Константину! Изумительный рассказчик и фанат своего дела!
- ААнна22 июля 2024Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Гид Татьяна все рассказывает интересно видно, что ей нравится её дело. Рекомендую!
- ММария12 июля 2024Замечательную экскурсию провела гид Ольга! Интересная, подробная, в доступной, занимательной форме
- ТТатьяна7 июля 2024Очень интересная экскурсия, но всё прошло просто бегом, быстро-, нет возможности тихонько прогуляться и насладиться красотой природы. Экскурсоводу - 5 баллов
