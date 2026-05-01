Это поездка туда, где за фасадами тихих провинциальных городов скрывается большая история. Вы рассмотрите старинные кирхи, руины замков и сохранившуюся архитектуру прежних веков. А ещё узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след — от рыцарских времён до Первой мировой войны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:45 — выезд из Пионерского (трансфер)

11:00 — встреча с остальной группой в Калининграде. Отправление в Черняховск.

12:30 — Черняховск (Инстербург). Вы познакомитесь с третьим по величине городом региона, основанным рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. Черняховск помнит и Петра I, и Наполеона, и частые визиты Иммануила Канта.

Вы увидите:

центральную площадь города

Свято-Михайловский собор

католический храм Святого Бруно

Горбатый мост

памятник Барклаю-де-Толли

следы старой немецкой архитектуры: кирхи, виллы и исторические кварталы

руины замков Инстербург и Георгенбург (внешний осмотр)

14:30 — обед в кафе города

15:30 — переезд в Гусев (Гумбиннен)

16:00 — экскурсия по Гусеву. Этот уютный город считается одним из самых благоустроенных в области и хорошо сохранил довоенную застройку.

Вы осмотрите:

мемориал «Штыковая атака»

храм Всех Святых с частицей мощей Георгия Победоносца

здание администрации Гумбиннена (1911 год)

Народный банк (1910 год)

знаменитую скульптуру лося

стелу «Ангел-хранитель мира»

17:30 — выезд в Калининград

19:00 — трансфер из Калининград

20:00 — возвращение в Пионерский

Организационные детали