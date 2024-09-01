6 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
1 200₽ за человека
7 часов
Групповая
Лучший выборПутешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
1 200₽ за человека
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Пионерского
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
58905 007₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 сентября 2024Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье) Однозначно рекомендуем
- ИИнна31 августа 2024Благдарю Универсал-тур за эту поездку! Всё четко - трансфер из Пионерского, дальнейшая поездка, оповещение и информирование. Ну и экскурсовод пополнил копилку положительных эмоций своим рассказом об удивительном по красоте месте.
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
- ККирилл27 августа 2024Гид! Все 🔥
- ААнна27 августа 2024Прогулка на Куршской косу, супер гид интересно рассказывает заслушалась как ребенок) организации на хорошем уровне ☀️🫶
- ВВиктор21 августа 2024Нам поездка понравилась. И по организации трансфера, и по экскурсионной части. По трансферу менеджер нам всё подробно рассказала - во сколько,
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Можно с детьми»
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