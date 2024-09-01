Семейные развлекательные экскурсии Пионерского

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Пионерском, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Пионерского - на Куршскую косу
На автобусе
14 отзывов
6 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
1 200 за человека
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
На автобусе
35 отзывов
7 часов
Групповая
Лучший выбор
Путешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
1 200 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Пионерского
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
58905 007 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье) Однозначно рекомендуем
  • И
    Инна
    31 августа 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Благдарю Универсал-тур за эту поездку! Всё четко - трансфер из Пионерского, дальнейшая поездка, оповещение и информирование. Ну и экскурсовод пополнил копилку положительных эмоций своим рассказом об удивительном по красоте месте.
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод
  • К
    Кирилл
    27 августа 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Гид! Все 🔥
  • А
    Анна
    27 августа 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Прогулка на Куршской косу, супер гид интересно рассказывает заслушалась как ребенок) организации на хорошем уровне ☀️🫶
  • В
    Виктор
    21 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Нам поездка понравилась. И по организации трансфера, и по экскурсионной части. По трансферу менеджер нам всё подробно рассказала - во сколько,
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    где, номер автобуса. Всё четко, без сбоев. Экскурсовод отличный был. В автобусе и на пешем маршруте интересная информация о Куршской косе и вообще из истории области. Было время и на поесть, и на самостоятельно погулять. Спасибо всем причастным, экскурсию рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пионерского - на Куршскую косу
  2. Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
  3. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в сентябре 2024
Сейчас в Пионерском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 007 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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