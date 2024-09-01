читать дальше где, номер автобуса. Всё четко, без сбоев. Экскурсовод отличный был. В автобусе и на пешем маршруте интересная информация о Куршской косе и вообще из истории области. Было время и на поесть, и на самостоятельно погулять. Спасибо всем причастным, экскурсию рекомендуем.

Нам поездка понравилась. И по организации трансфера, и по экскурсионной части. По трансферу менеджер нам всё подробно рассказала - во сколько,