7.5 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50004 250₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Откройте для себя дух старой Европы, посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Насладитесь морскими пейзажами и узнайте секреты солнечного камня
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 сентября 2024Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
- ААндрей1 сентября 2024Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье) Однозначно рекомендуем
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Для пенсионеров»
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