Неспешные экскурсии Пионерского для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Пионерском, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Пионерского - на Куршскую косу
На автобусе
16 отзывов
7.5 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50004 250 за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Откройте для себя дух старой Европы, посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Насладитесь морскими пейзажами и узнайте секреты солнечного камня
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
    Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсоводВсе очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод
  • А
    Андрей
    1 сентября 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье) Однозначно рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
    Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсоводОтличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пионерского - на Куршскую косу
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  3. Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в сентябре 2024
Сейчас в Пионерском в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 4 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Пионерском на 2024 год для пенсионеров, 16 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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