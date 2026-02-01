Групповая
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45
12 фев в 09:45
15 фев в 09:45
1100 ₽ за человека
Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)
Путешествие к курортам Балтийского моря
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в пятницу и воскресенье в 10:45
13 фев в 10:45
15 фев в 10:45
1800 ₽ за человека
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в субботу в 09:45
14 фев в 09:45
21 фев в 09:45
1900 ₽ за человека
