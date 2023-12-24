Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе

Индивидуальная экскурсия в Плёсе
Познакомьтесь с историей города в необычном формате, отправившись на скетч-экскурсию в компании плесских художников. У вас будут все необходимые материалы, которые помогут вам создать собственные зарисовки. В качестве натуры перед вами предстанут панорамы окрестностей города с Соборной горы.
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Ближайшие даты:
24
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Описание

Почувствовать себя художником Приглашаем на скетч-экскурсию с возможностью порисовать цветными карандашами на самой высокой точке Плёса — Соборной горе. Вы проведете время в компании плёсских художников и узнаете историю города и интересные факты из жизни И. Левитана. Всё мероприятие займет не более двух часов. Обеспечиваем всем необходимым материалом. Опыт рисования необязателен. Добро пожаловать!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Материалы для рисования
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Соборная Гора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Все материалы входят в стоимость экскурсии
  • Опыт рисования необязателен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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