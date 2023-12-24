Познакомьтесь с историей города в необычном формате, отправившись на скетч-экскурсию в компании плесских художников. У вас будут все необходимые материалы, которые помогут вам создать собственные зарисовки. В качестве натуры перед вами предстанут панорамы окрестностей города с Соборной горы.
Ближайшие даты:
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Описание
Почувствовать себя художником Приглашаем на скетч-экскурсию с возможностью порисовать цветными карандашами на самой высокой точке Плёса — Соборной горе. Вы проведете время в компании плёсских художников и узнаете историю города и интересные факты из жизни И. Левитана. Всё мероприятие займет не более двух часов. Обеспечиваем всем необходимым материалом. Опыт рисования необязателен. Добро пожаловать!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Материалы для рисования
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Соборная Гора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Все материалы входят в стоимость экскурсии
- Опыт рисования необязателен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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