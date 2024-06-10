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читать дальше создать пейзаж. На выбор несколько локаций: Гора Левитана, Соборная гора, Набережная и берега Шохонки.



Узнайте интересные истории о Левитане, Шаляпине, Маковском и других знаменитостях, познакомьтесь с техникой алла-прима в масляной живописи. В холодное время года или в дождливую погоду мастер-класс проходит в мастерской художника. Готовые работы упакуем для удобной транспортировки. Фуршет или самовар с чаем на травах добавят уют

Почувствуйте себя художниками из 1888 года, когда Левитан открыл миру живописный Плёс.Историческая часть города почти не изменилась с тех пор! Даже если вы никогда не рисовали, команда художников поможет вам