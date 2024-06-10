Почувствуйте себя художниками из 1888 года, когда Левитан открыл миру живописный Плёс.
Историческая часть города почти не изменилась с тех пор! Даже если вы никогда не рисовали, команда художников поможет вам
Историческая часть города почти не изменилась с тех пор! Даже если вы никогда не рисовали, команда художников поможет вам
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Почувствуйте себя художником
- 🌿 Насладитесь природой Плёса
- 📚 Узнайте истории о знаменитостях
- 🍵 Попробуйте чай на травах
- 🖌 Подходит для всех уровней
- 🏞 Несколько живописных локаций
Что можно увидеть
- Гора Левитана
- Соборная гора
- Набережная
- Берега Шохонки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Локации для арт-пикника на выбор:
- Гора Левитана, откуда был взят сюжет картин «Тихая обитель» и «Над вечным покоем»
- Соборная гора с её открыточным видом на Плёс
- Набережная, где можно удобно расположиться в знойное лето в тени вековых деревьев, ощутить прохладу Волги и написать главную русскую реку с корабликами и лодками
- Красивое место на берегах Шохонки, впадающей в Волгу: здесь можно создать этюд в лучших традициях импрессионистов
Во время пленэра вы узнаете много интересных историй о пребывании Левитана, Шаляпина, Маковского и других знаменитых людей в Плёсе. Познакомитесь с техникой алла-прима в масляной живописи. И просто проникнетесь атмосферой дачного спокойствия и русской провинции.
Организационные детали
- Если участников меньше 4 человек, то пленэр провожу я сам. Если участников больше, то вместе со мной будут работать помощники-художники, чтобы каждому из вас было уделено достаточно внимания
- По запросу организуем трансфер — стоимость уточняйте в переписке
- При желании можно писать этюд на стуле. Мы выдадим вам фартуки и рубашки, чтобы вы не испачкали одежду
- В холодное время года или в дождливую погоду мастер-класс проходит в мастерской художника
- Готовые работы мы упакуем для удобной транспортировки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Плёсе
В Плёсе работаю в технике художественного реализма 25 лет, с детских лет увлекаюсь живописью, это хобби переросло в смысл моей жизни. Использую масляные краски и пастель. Написал более 3000 картин. Имею высшее гуманитарное образование. Работаю в команде с художниками-помощниками. Ждём вас на нашем арт-пикнике!Задать вопрос
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