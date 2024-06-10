Живописный Плёс - на арт-пикнике

Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Почувствуйте себя художниками из 1888 года, когда Левитан открыл миру живописный Плёс.

Историческая часть города почти не изменилась с тех пор! Даже если вы никогда не рисовали, команда художников поможет вам
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создать пейзаж. На выбор несколько локаций: Гора Левитана, Соборная гора, Набережная и берега Шохонки.

Узнайте интересные истории о Левитане, Шаляпине, Маковском и других знаменитостях, познакомьтесь с техникой алла-прима в масляной живописи. В холодное время года или в дождливую погоду мастер-класс проходит в мастерской художника. Готовые работы упакуем для удобной транспортировки. Фуршет или самовар с чаем на травах добавят уют

6 причин купить этот мастер-класс

  1. 🎨 Почувствуйте себя художником
  2. 🌿 Насладитесь природой Плёса
  3. 📚 Узнайте истории о знаменитостях
  4. 🍵 Попробуйте чай на травах
  5. 🖌 Подходит для всех уровней
  6. 🏞 Несколько живописных локаций

Что можно увидеть

  • Гора Левитана
  • Соборная гора
  • Набережная
  • Берега Шохонки
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Локации для арт-пикника на выбор:

  • Гора Левитана, откуда был взят сюжет картин «Тихая обитель» и «Над вечным покоем»
  • Соборная гора с её открыточным видом на Плёс
  • Набережная, где можно удобно расположиться в знойное лето в тени вековых деревьев, ощутить прохладу Волги и написать главную русскую реку с корабликами и лодками
  • Красивое место на берегах Шохонки, впадающей в Волгу: здесь можно создать этюд в лучших традициях импрессионистов

Во время пленэра вы узнаете много интересных историй о пребывании Левитана, Шаляпина, Маковского и других знаменитых людей в Плёсе. Познакомитесь с техникой алла-прима в масляной живописи. И просто проникнетесь атмосферой дачного спокойствия и русской провинции.

Организационные детали

  • Если участников меньше 4 человек, то пленэр провожу я сам. Если участников больше, то вместе со мной будут работать помощники-художники, чтобы каждому из вас было уделено достаточно внимания
  • По запросу организуем трансфер — стоимость уточняйте в переписке
  • При желании можно писать этюд на стуле. Мы выдадим вам фартуки и рубашки, чтобы вы не испачкали одежду
  • В холодное время года или в дождливую погоду мастер-класс проходит в мастерской художника
  • Готовые работы мы упакуем для удобной транспортировки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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