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рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе.