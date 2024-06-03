1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Скетч-экскурсия на Соборной горе в Плёсе с плёсскими художниками
Присоединяйтесь к скетч-экскурсии в Плёсе и создайте свои зарисовки на Соборной горе. Узнайте историю города и интересные факты о жизни И. Левитана
Начало: Соборная Гора
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
- оольга17 мая 2024Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
- ММайя8 мая 2024Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
- ЮЮлия4 мая 2024Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
- ООльга29 апреля 2024Благодарим нашего гида за такую чудесную экскурсия. Восторг. Прогулка с Андреем-это искусство, а что стоит за этим словом, вы узнаете
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Необычные»
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