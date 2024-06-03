Необычные экскурсии по Плёсу

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Плёсе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 6 700 за всё до 7 чел.
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Скетч-экскурсия на Соборной горе в Плёсе с плёсскими художниками
Присоединяйтесь к скетч-экскурсии в Плёсе и создайте свои зарисовки на Соборной горе. Узнайте историю города и интересные факты о жизни И. Левитана
Начало: Соборная Гора
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 2 500 за человека
Живописный Плёс - на арт-пикнике
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
от 6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • о
    ольга
    17 мая 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
  • М
    Майя
    8 мая 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
    Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
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    рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе.

    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Левитановский Плёс
    Благодарим нашего гида за такую чудесную экскурсия. Восторг. Прогулка с Андреем-это искусство, а что стоит за этим словом, вы узнаете
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    уже из его увлекательных рассказов. Назову нашу прогулку так: «Взгляд на город глазами человека, который его оочень любит и многое про него знает». Рекомендую от всей души😍

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Волга-матушка - синеокая Россия
  2. Левитановский Плёс
  3. Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
  4. Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
  5. Живописный Плёс - на арт-пикнике
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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