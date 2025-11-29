Моя арт-студия — пристанище творческих людей, и её двери открыты для вас.
Я помогу сделать первый уверенный шаг к живописи — вы напишете полноценный пейзаж и почувствуете себя творцом, даже если раньше робели перед холстом.
Описание мастер-класса
Вы вдохновитесь картинами, что представлены в творческом пространстве, возьмёте кисть и напишете пейзаж маслом — в самой студии или, если погода позволит, на берегу Волги неподалёку от неё. Я помогу, а ещё расскажу:
- что такое композиция
- как создать картину пальцем
- почему возле арт-мастерской стоит памятник кошке
Кому будет интересно
Всем, кто хочет творить — взрослым и детям от 9 лет.
Организационные детали
- Размер холста — 30×40 или 24×30 см на ваш выбор
- Я предоставляю все материалы
- Готовую картину я аккуратно упакую — и вы сможете сразу забрать её домой
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панченко — ваш гид в Плёсе
Я — выпускник художественного училища города Фрунзе (Бишкека), член Творческого союза художников России, один из основателей Сообщества плесских художников. У меня есть педагогическое образование и опыт работы с детьми. В Плёсе
