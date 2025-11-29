Моя арт-студия — пристанище творческих людей, и её двери открыты для вас. Я помогу сделать первый уверенный шаг к живописи — вы напишете полноценный пейзаж и почувствуете себя творцом, даже если раньше робели перед холстом.

Описание мастер-класса

Вы вдохновитесь картинами, что представлены в творческом пространстве, возьмёте кисть и напишете пейзаж маслом — в самой студии или, если погода позволит, на берегу Волги неподалёку от неё. Я помогу, а ещё расскажу:

что такое композиция

как создать картину пальцем

почему возле арт-мастерской стоит памятник кошке

Кому будет интересно

Всем, кто хочет творить — взрослым и детям от 9 лет.

Организационные детали