Художественный мастер-класс в Плёсе

В душевной студии, где живёт вдохновение
Моя арт-студия — пристанище творческих людей, и её двери открыты для вас.

Я помогу сделать первый уверенный шаг к живописи — вы напишете полноценный пейзаж и почувствуете себя творцом, даже если раньше робели перед холстом.
Описание мастер-класса

Вы вдохновитесь картинами, что представлены в творческом пространстве, возьмёте кисть и напишете пейзаж маслом — в самой студии или, если погода позволит, на берегу Волги неподалёку от неё. Я помогу, а ещё расскажу:

  • что такое композиция
  • как создать картину пальцем
  • почему возле арт-мастерской стоит памятник кошке

Кому будет интересно

Всем, кто хочет творить — взрослым и детям от 9 лет.

Организационные детали

  • Размер холста — 30×40 или 24×30 см на ваш выбор
  • Я предоставляю все материалы
  • Готовую картину я аккуратно упакую — и вы сможете сразу забрать её домой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панченко
Панченко — ваш гид в Плёсе
Я — выпускник художественного училища города Фрунзе (Бишкека), член Творческого союза художников России, один из основателей Сообщества плесских художников. У меня есть педагогическое образование и опыт работы с детьми. В Плёсе
читать дальше

живу с 1985 года, знаю самые красивые видовые точки города, тайные интересные уголки — и с удовольствием поделюсь с вами этой информацией. И помогу преодолеть страх перед чистым холстом, если он имеется.

