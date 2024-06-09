Экскурсии выходного дня в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Плёсе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
6 670 за всё до 10 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Золотой Плёс и эпоха Левитана
    Спасибо, очень интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
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    рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе.

    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Левитановский Плёс
    Благодарим нашего гида за такую чудесную экскурсия. Восторг. Прогулка с Андреем-это искусство, а что стоит за этим словом, вы узнаете
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    уже из его увлекательных рассказов. Назову нашу прогулку так: «Взгляд на город глазами человека, который его оочень любит и многое про него знает». Рекомендую от всей души😍

  • Ю
    Юлия
    18 февраля 2024
    Золотой Плёс и эпоха Левитана
    Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали, возможно её просто нет. Так и не поняли, почему не побывали на самой главной достопримечательности - Горе Левитана.
    Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышалиПриятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышалиПриятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали
  • А
    Александра
    17 ноября 2023
    Золотой Плёс и эпоха Левитана
    Спасибо большое, замечательная экскурсия!
    Спасибо большое, замечательная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На выходные»

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  3. Набережная
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  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июле 2024
Сейчас в Плёсе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2024 год на выходные, 173 ⭐ отзыва, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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