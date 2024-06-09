1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июня 2024Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
- ААлексей19 мая 2024Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
- ППавел17 мая 2024Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
- ММарина5 мая 2024Спасибо, очень интересная экскурсия
- ЮЮлия4 мая 2024Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
- ООльга29 апреля 2024Благодарим нашего гида за такую чудесную экскурсия. Восторг. Прогулка с Андреем-это искусство, а что стоит за этим словом, вы узнаете
- ЮЮлия18 февраля 2024Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали, возможно её просто нет. Так и не поняли, почему не побывали на самой главной достопримечательности - Горе Левитана.
- ААлександра17 ноября 2023Спасибо большое, замечательная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На выходные»
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