Е Елена Плёс: очарованье русского пейзажа Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое

А Алексей Плёс: очарованье русского пейзажа Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))

П Павел Плёс: очарованье русского пейзажа Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍

Н Наталья Левитановский Плёс Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!

М Марина Золотой Плёс и эпоха Левитана Спасибо, очень интересная экскурсия

Ю Юлия Левитановский Плёс читать дальше рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе. Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным

О Ольга Левитановский Плёс читать дальше уже из его увлекательных рассказов. Назову нашу прогулку так: «Взгляд на город глазами человека, который его оочень любит и многое про него знает». Рекомендую от всей души😍 Благодарим нашего гида за такую чудесную экскурсия. Восторг. Прогулка с Андреем-это искусство, а что стоит за этим словом, вы узнаете

Ю Юлия Золотой Плёс и эпоха Левитана Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали, возможно её просто нет. Так и не поняли, почему не побывали на самой главной достопримечательности - Горе Левитана.