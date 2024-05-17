Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе

Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Когда-то Плёс вдохновил Исаака Левитана на создание шедевров.

Этот мастер-класс предлагает вам окунуться в мир пейзажной живописи и написать собственный этюд масляными красками.

Занятие проходит на открытом воздухе, в живописных уголках города,
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таких как Соборная гора, гора Левитана или набережная. В случае плохой погоды мастер-класс проводится в частной галерее. Участие доступно для всех, независимо от возраста и навыков. Все материалы включены в стоимость, а готовую картину можно будет забрать с собой. Этот мастер-класс станет незабываемым воспоминанием о вашем визите в Плёс

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🎨 Все материалы включены
  2. 🖌 Подходит для всех возрастов
  3. 🌳 Пленэр на свежем воздухе
  4. 🖼 Уникальный опыт
  5. 📦 Упаковка готовой картины

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Гора Левитана
  • Набережная, памятник Кошке
  • Частная галерея
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс по живописи проходит на открытом воздухе, в одном из прекрасных уголков Плёса. Я расскажу вам о законах пейзажной живописи и тонкостях работы масляными красками. А также помогу написать пейзаж с натуры по авторской методике.

За работой над картинами мы вспомним художника Исаака Левитана, творчество которого неразрывно связано с Плёсом. Поговорим о живописи, пленэрах, местных достопримечательностях. А ещё я посоветую интересные места в городе.

Маршрут

Вы сможете выбрать одну из точек:

  • Соборная гора. Самая высокая точка Плёса, с неё открывается прекрасный вид на город и Волгу.
  • Гора Левитана. Здесь находится деревянная церковь, которую художник запечатлел в картине «Над вечным покоем».
  • Набережная, памятник Кошке. Одна из достопримечательностей Плёса.
  • Частная галерея. Вариант для дождливого дня.

Кому подойдёт мастер-класс

В мастер-классе может принять участие каждый вне зависимости от возраста и умения рисовать.

Организационные детали

  • Все материалы входят в стоимость мастер-класса
  • Я выдам вам фартуки, чтобы не испачкать одежду краской
  • Надевайте удобную обувь, мы много времени проведём на ногах
  • При плохой погоде мастер-класс проводится в одной из частных галерей города
  • По итогам мастер-класса вы заберёте готовую картину, которую я предварительно упакую. Масляная краска сохнет в среднем 3-4 дня, но я упаковываю так, что этюд можно перевозить.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
ольга
17 мая 2024
Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
М
8 мая 2024
Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!

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