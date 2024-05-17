Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе

Когда-то Плёс вдохновил Исаака Левитана на создание шедевров.
Этот мастер-класс предлагает вам окунуться в мир пейзажной живописи и написать собственный этюд масляными красками.
Занятие проходит на открытом воздухе, в живописных уголках города,
Этот мастер-класс предлагает вам окунуться в мир пейзажной живописи и написать собственный этюд масляными красками.
Занятие проходит на открытом воздухе, в живописных уголках города,
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Все материалы включены
- 🖌 Подходит для всех возрастов
- 🌳 Пленэр на свежем воздухе
- 🖼 Уникальный опыт
- 📦 Упаковка готовой картины
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Гора Левитана
- Набережная, памятник Кошке
- Частная галерея
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мастер-класс по живописи проходит на открытом воздухе, в одном из прекрасных уголков Плёса. Я расскажу вам о законах пейзажной живописи и тонкостях работы масляными красками. А также помогу написать пейзаж с натуры по авторской методике.
За работой над картинами мы вспомним художника Исаака Левитана, творчество которого неразрывно связано с Плёсом. Поговорим о живописи, пленэрах, местных достопримечательностях. А ещё я посоветую интересные места в городе.
Маршрут
Вы сможете выбрать одну из точек:
- Соборная гора. Самая высокая точка Плёса, с неё открывается прекрасный вид на город и Волгу.
- Гора Левитана. Здесь находится деревянная церковь, которую художник запечатлел в картине «Над вечным покоем».
- Набережная, памятник Кошке. Одна из достопримечательностей Плёса.
- Частная галерея. Вариант для дождливого дня.
Кому подойдёт мастер-класс
В мастер-классе может принять участие каждый вне зависимости от возраста и умения рисовать.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость мастер-класса
- Я выдам вам фартуки, чтобы не испачкать одежду краской
- Надевайте удобную обувь, мы много времени проведём на ногах
- При плохой погоде мастер-класс проводится в одной из частных галерей города
- По итогам мастер-класса вы заберёте готовую картину, которую я предварительно упакую. Масляная краска сохнет в среднем 3-4 дня, но я упаковываю так, что этюд можно перевозить.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Плёсе
Провёл экскурсии для 35 туристов
Родился в Плёсе. Закончил Ивановское художественное училище, отделение «Живопись». Более 20 лет занимаюсь пленэрной живописью и более 10 лет — реставрацией станковой живописи. Веду канал «Мастерская художника», на котором беру интервью у разных мастеров из области искусства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ольга
17 мая 2024
Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
М
Майя
8 мая 2024
Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
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