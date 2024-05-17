Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе

Когда-то Плёс вдохновил Исаака Левитана на создание шедевров.Этот мастер-класс предлагает вам окунуться в мир пейзажной живописи и написать собственный этюд масляными красками.Занятие проходит на открытом воздухе, в живописных уголках города,

таких как Соборная гора, гора Левитана или набережная. В случае плохой погоды мастер-класс проводится в частной галерее. Участие доступно для всех, независимо от возраста и навыков. Все материалы включены в стоимость, а готовую картину можно будет забрать с собой. Этот мастер-класс станет незабываемым воспоминанием о вашем визите в Плёс

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1 человека или 5000 руб. за человека, если вас больше

от 6 700 ₽ за 1 человека или 5000 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс по живописи проходит на открытом воздухе, в одном из прекрасных уголков Плёса. Я расскажу вам о законах пейзажной живописи и тонкостях работы масляными красками. А также помогу написать пейзаж с натуры по авторской методике.

За работой над картинами мы вспомним художника Исаака Левитана, творчество которого неразрывно связано с Плёсом. Поговорим о живописи, пленэрах, местных достопримечательностях. А ещё я посоветую интересные места в городе.

Маршрут

Вы сможете выбрать одну из точек:

Соборная гора . Самая высокая точка Плёса, с неё открывается прекрасный вид на город и Волгу.

. Самая высокая точка Плёса, с неё открывается прекрасный вид на город и Волгу. Гора Левитана . Здесь находится деревянная церковь, которую художник запечатлел в картине «Над вечным покоем».

. Здесь находится деревянная церковь, которую художник запечатлел в картине «Над вечным покоем». Набережная, памятник Кошке . Одна из достопримечательностей Плёса.

. Одна из достопримечательностей Плёса. Частная галерея. Вариант для дождливого дня.

Кому подойдёт мастер-класс

В мастер-классе может принять участие каждый вне зависимости от возраста и умения рисовать.

Организационные детали