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Активности – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Плёсе, цены от 6700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
3 авг в 10:00
5 авг в 16:00
от 6700 ₽ за человека
Живописный Плёс - на арт-пикнике
На машине
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 13:30
3 авг в 10:30
от 9400 ₽ за человека
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по ювелирному искусству в Плёсе: создайте своё кольцо
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Завтра в 09:30
3 авг в 09:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Все отлично 👍 нам очень понравилось. Спасибо 🙏
  • О
    Олеся
    18 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди) Приходите, не пожалеете!
    Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди)
  • Н
    Наталия
    15 июля 2025
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Это был запоминающийся день. Комфортно. Профессионально. Душевно. Рекомендую.
    Это был запоминающийся день
  • К
    Ксения
    14 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Замечательный мастер-класс! Мы с мамой сделали себе по серебряному кольцу под чутким руководством Дмитрия и Максима. Очень интересно было пройти
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    все этапы подготовки ювелирного изделия. Мастера нам, конечно, помогали, подсказывали и, если нужно, поправляли. Ценность колец еще в том, что сделано для тебя, под твой размер, с выбранным тобой дизайном. Результат восхитил, мы очень довольны, носим колечки, не снимая!

  • М
    Мария
    3 июля 2025
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Потрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам Левитан. Алексей очень приятный человек, настоящий профессионал, с ним очень легко пишется картина, даже появилось желание продолжить раскрывать свой талант, но уже дома!
    Потрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам ЛевитанПотрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам ЛевитанПотрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам ЛевитанПотрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам Левитан
  • S
    Shust_A
    23 июня 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Недавно посетила ювелирный мастер-класс, где мне удалось создать собственное кольцо под руководством опытного мастера. Это был незабываемый опыт! Дмитрий был
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    очень внимателен и терпелив, объяснял каждый этап процесса и помогал на каждом шагу. Я осталась в восторге от результата — мое кольцо получилось именно таким, каким я его представляла. Очень рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет создать что-то уникальное и особенное своими руками

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Активности»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Успенский Собор
  6. Гора Левитана
  7. Воскресенская церковь
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 9400. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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