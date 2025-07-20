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все этапы подготовки ювелирного изделия. Мастера нам, конечно, помогали, подсказывали и, если нужно, поправляли. Ценность колец еще в том, что сделано для тебя, под твой размер, с выбранным тобой дизайном. Результат восхитил, мы очень довольны, носим колечки, не снимая!