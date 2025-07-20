Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
3 авг в 10:00
5 авг в 16:00
от 6700 ₽ за человека
Индивидуальная
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 13:30
3 авг в 10:30
от 9400 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по ювелирному искусству в Плёсе: создайте своё кольцо
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Завтра в 09:30
3 авг в 09:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 июля 2025Все отлично 👍 нам очень понравилось. Спасибо 🙏
- ООлеся18 июля 2025Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди) Приходите, не пожалеете!
- ННаталия15 июля 2025Это был запоминающийся день. Комфортно. Профессионально. Душевно. Рекомендую.
- ККсения14 июля 2025Замечательный мастер-класс! Мы с мамой сделали себе по серебряному кольцу под чутким руководством Дмитрия и Максима. Очень интересно было пройти
- ММария3 июля 2025Потрясающий мастер класс - обучение, остались в восторге, прекрасный вид на Волгу, тут писал сам Левитан. Алексей очень приятный человек, настоящий профессионал, с ним очень легко пишется картина, даже появилось желание продолжить раскрывать свой талант, но уже дома!
- SShust_A23 июня 2025Недавно посетила ювелирный мастер-класс, где мне удалось создать собственное кольцо под руководством опытного мастера. Это был незабываемый опыт! Дмитрий был
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 9400. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Активности», 90 ⭐ отзывов, цены от 6700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь