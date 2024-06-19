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Очень крутая организация, живописная локация, все было готово к началу мастер класса, сам процесс ненапряжный. Алексей помогал с созданием картины,