Индивидуальная
Мастер-класс по ювелирному искусству в Плёсе: создайте своё кольцо
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи гончарной посуды в Плёсе
Душевно провести время в приятной атмосфере и гармонии с собой
Начало: На набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
₽ за человека
Индивидуальная
Художественный мастер-класс в Плёсе
В душевной студии, где живёт вдохновение
Начало: На Советской улице
Завтра в 12:00
30 ноя в 12:00
₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 ноября 2025Невероятно.
Я даже представить не могла, что за два часа я смогу с серебряных стружечек сама сделать шикарное кольцо. Конечно под
- ЮЮлиана7 ноября 2025На пенсии знаю, чем заниматься- ювелиркой своими руками) а если честно, очень понравилось. Впервые что то из металла делала. Да ещё и такая красота получилась 👍
Всем рекомендую попробовать, вдруг и в вас ювелир проснется (хотя б на пару часиков))))
- ИИрина4 ноября 2025Были пару дней в Плесе и конечно же зашли в мастерскую к Дмитрию на мастер-класс!!Вместе с дочерью они сделали очень красивое серебряное кольцо,Дмитрий мастер с большой буквы!!Так же спасибо хозяйке дома,с душой встретила нас)
- ККсения20 октября 2025Потрясающий мастер-класс! Уникальная возможность сделать ювелирное украшение своими руками. Узнали много информации про создание ювелирных украшений. Этот день запомнится на всю жизнь! Дмитрий, Максим и Марина очень доброжелательная и гостеприимная семья. Спасибо!
- ТТатьяна6 октября 2025Благодарим Дмитрия и Марину за чудесный мастер класс и приятную прогулку по их живописному саду!
Ребенок 9 лет сама сделал кольцо
- ММария5 октября 2025На МК записалась спонтанно и не прогадала, Дмитрий замечательно обо всем рассказал, показал и помог сделать кольцо, ровно такое, как и хотела.
Спасибо Дмитрию и Марина за замечательный вечер!
- ААлександра29 сентября 2025Посетили замечательный, волшебный мастер класс!
Дмитрий и Максим очень интересно рассказывали и показывали каждый этап работы!
Под их руководством у нас получилось сделать кольца! Очень красивые 😍
- ССветлана15 сентября 2025Мастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальная возможность побыть в роли
- ЕЕлена14 сентября 2025Все хорошо
- ГГузеева13 сентября 2025Посетили мастер-класс у Дмитрия. Это было замечательно! Очень интересно и познавательно. Особенно занимателен самостоятельный процесс изготовления колец. Мы получили большое удовольствие!
Отдельно хочется отметить красивый и уютный дом, гостеприимную хозяйку.
Желаем вам только процветания! Спасибо!
- ААлена30 августа 2025Суть мастер-класса - Вас приглашают в Дом с Душой. Это большая привилегия. Дмитрий - большой Души человек и прекрасный рассказчик.
- ООльга8 августа 2025Очень впечатлены мастер-классом, который в течение двух часов для нас провели Дмитрий и Максим-увлеченные своим семейным делом замечательные профессионалы и
- ННаталья24 июля 2025Всем советуем для посещения. Все очень понравилось. Очень душевные люди. ♥️
- ЕЕлена23 июля 2025Благодарим Дмитрия и Максима за прекрасный, душевный, познавательный мастер-класс! Дети остались под впечатлением и в полном восторге от него, есть желание повторить. Надеемся на новые встречи.
- ООлеся18 июля 2025Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди)
Приходите, не пожалеете!
- ККсения14 июля 2025Замечательный мастер-класс! Мы с мамой сделали себе по серебряному кольцу под чутким руководством Дмитрия и Максима. Очень интересно было пройти
- SShust_A23 июня 2025Недавно посетила ювелирный мастер-класс, где мне удалось создать собственное кольцо под руководством опытного мастера. Это был незабываемый опыт! Дмитрий был
- ТТатьяна22 июня 2025Посетили замечательный мастер-класс. Были с мальчиком 13 лет, остался очень доволен. Папе тоже понравилось. Рекомендуем всем. После экскурсии приобрела эксклюзивные серьги и колечко. Спасибо☺️.
- ИИрина22 июня 2025Здравствуйте этот мастер класс был выбран для сына 9 лет, чтобы он сам сделал мне подарок на день рождения))) и
- ИИгорь10 июня 2025Начали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководством опытного мастера мы прочувствовали
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «В помещении»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в ноябре 2025
Сейчас в Плёсе в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «В помещении», 41 ⭐ отзыв, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь