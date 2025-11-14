читать дальше

Очень интересно узнать про жизнь жителей города Плес изнутри, не с туристической точки зрения, а с житейской. Это мой личный интерес - в каждом месте видеть Жизнь. Не туристическую обложку, а все вместе. И сам мастер-класс это роскошь. Вот где еще вы сможете самостоятельно с нуля сделать памятное кольцо? В Плесе можно. В моем случае совпало все. Я приняла участие в заплыве по Волге с одного пляжа на другой вдоль всей городской линии Плеса. Было непросто из-за погодных условий и волнения на воде. Но я победила себя и со всем справилась. Про это и награда - мастер-класс с изготовлением кольца. Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, сложно ошибиться и легко исправить свой недочет. В-третьих, это акт творения, когда из ничего появляется кольцо, еще и самое лучшее, потому что твое. И да, у Дмитрия золотые руки. Прошла уже неделя, а я до сих пор под впечатлением. Очень благодарна. И очень тепло на душе. Кольцо ношу.