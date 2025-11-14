Мои заказы

Экскурсии в помещении Плёса

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Плёсе, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс по ювелирному искусству в Плёсе: создайте своё кольцо
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за человека
Мастер-класс по росписи гончарной посуды в Плёсе
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи гончарной посуды в Плёсе
Душевно провести время в приятной атмосфере и гармонии с собой
Начало: На набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
за человека
Художественный мастер-класс в Плёсе
1.5 часа
Индивидуальная
Художественный мастер-класс в Плёсе
В душевной студии, где живёт вдохновение
Начало: На Советской улице
Завтра в 12:00
30 ноя в 12:00
за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 ноября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Невероятно.
    Я даже представить не могла, что за два часа я смогу с серебряных стружечек сама сделать шикарное кольцо. Конечно под
    читать дальше

    чутким руководством мастера!
    Это самая дорогая драгоценность в моей коллекции теперь. Потому что своими руками. Огромная благодарность Дмитрию за возможность немножечко погрузиться в ювелирное мастерство 🙏🏼

  • Ю
    Юлиана
    7 ноября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    На пенсии знаю, чем заниматься- ювелиркой своими руками) а если честно, очень понравилось. Впервые что то из металла делала. Да ещё и такая красота получилась 👍
    Всем рекомендую попробовать, вдруг и в вас ювелир проснется (хотя б на пару часиков))))
    из металла делала. Да ещё и такая красота получилась 👍
Всем рекомендую попробовать, вдруг и в вас ювелир проснется (хотя б на пару часиков))))
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Были пару дней в Плесе и конечно же зашли в мастерскую к Дмитрию на мастер-класс!!Вместе с дочерью они сделали очень красивое серебряное кольцо,Дмитрий мастер с большой буквы!!Так же спасибо хозяйке дома,с душой встретила нас)
  • К
    Ксения
    20 октября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Потрясающий мастер-класс! Уникальная возможность сделать ювелирное украшение своими руками. Узнали много информации про создание ювелирных украшений. Этот день запомнится на всю жизнь! Дмитрий, Максим и Марина очень доброжелательная и гостеприимная семья. Спасибо!
    . Этот день запомнится на всю жизнь! Дмитрий, Максим и Марина очень доброжелательная и гостеприимная семья. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Благодарим Дмитрия и Марину за чудесный мастер класс и приятную прогулку по их живописному саду!
    Ребенок 9 лет сама сделал кольцо
    читать дальше

    под чутким руководством Дмитрия.
    Он терпеливо все показывал и пояснял детям и взрослым: последовательно все этапы процесса ручного изготовления кольца, всем было интересно и ребенок ушел с собственным украшением!
    Было интересно и познавательно!

  • М
    Мария
    5 октября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    На МК записалась спонтанно и не прогадала, Дмитрий замечательно обо всем рассказал, показал и помог сделать кольцо, ровно такое, как и хотела.
    Спасибо Дмитрию и Марина за замечательный вечер!
    . Спасибо Дмитрию и Марина за замечательный вечер!
  • А
    Александра
    29 сентября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Посетили замечательный, волшебный мастер класс!
    Дмитрий и Максим очень интересно рассказывали и показывали каждый этап работы!
    Под их руководством у нас получилось сделать кольца! Очень красивые 😍
  • С
    Светлана
    15 сентября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Мастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальная возможность побыть в роли
    читать дальше

    ювелира! В полной мере оценить все сложности и прелести работы! А когда в руках держишь свое кольцо - от счастья хочется прыгать, как в детстве!!!
    Атмосфера теплая и душевная! Хозяева встретили у калитки, все рассказали и показали…
    Чудные люди! Дмитрию отдельный поклон за мои эмоции радости, за мое произведение искусства!

    Купила еще готовое кольцо. Наслаждаюсь красотой!
    Вернусь!

    Мастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальнаяМастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальнаяМастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальнаяМастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальнаяМастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальнаяМастер-класс звучит несправедливо сухо и не интересно по сравнению с тем, как прошла встреча! Это уникальная
  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Все хорошо
  • Г
    Гузеева
    13 сентября 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Посетили мастер-класс у Дмитрия. Это было замечательно! Очень интересно и познавательно. Особенно занимателен самостоятельный процесс изготовления колец. Мы получили большое удовольствие!
    Отдельно хочется отметить красивый и уютный дом, гостеприимную хозяйку.
    Желаем вам только процветания! Спасибо!
    колец. Мы получили большое удовольствие!
Отдельно хочется отметить красивый и уютный дом, гостеприимную хозяйку.
Желаем вам только процветания! Спасибо!
  • А
    Алена
    30 августа 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Суть мастер-класса - Вас приглашают в Дом с Душой. Это большая привилегия. Дмитрий - большой Души человек и прекрасный рассказчик.
    читать дальше

    Очень интересно узнать про жизнь жителей города Плес изнутри, не с туристической точки зрения, а с житейской. Это мой личный интерес - в каждом месте видеть Жизнь. Не туристическую обложку, а все вместе. И сам мастер-класс это роскошь. Вот где еще вы сможете самостоятельно с нуля сделать памятное кольцо? В Плесе можно. В моем случае совпало все. Я приняла участие в заплыве по Волге с одного пляжа на другой вдоль всей городской линии Плеса. Было непросто из-за погодных условий и волнения на воде. Но я победила себя и со всем справилась. Про это и награда - мастер-класс с изготовлением кольца. Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, сложно ошибиться и легко исправить свой недочет. В-третьих, это акт творения, когда из ничего появляется кольцо, еще и самое лучшее, потому что твое. И да, у Дмитрия золотые руки. Прошла уже неделя, а я до сих пор под впечатлением. Очень благодарна. И очень тепло на душе. Кольцо ношу.

  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Очень впечатлены мастер-классом, который в течение двух часов для нас провели Дмитрий и Максим-увлеченные своим семейным делом замечательные профессионалы и
    читать дальше

    приятные в общении люди. Под их руководством, пройдя весь процесс изготовления от плавки серебра до нанесения гравировки, сделали парные серебряные кольца на 30 годовщину свадьбы. Еще приобрели уже готовое кольцо из представленной в доме коллекции ювелиров. Теплая атмосфера, восхитительная экскурсия по ооочень красивому и ухоженному саду семьи, проведенная супругой Дмитрия Мариной, информация о процессе изготовления ювелирных изделий, сделанные своими руками и приобретенные ювелирные изделия-как не рекомендовать мастер-класс? Рекомендуем! Получите огромное удовольствие! Благодарим Дмитрия, Марину, Максима за невероятные эмоции! Удачи и процветания!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Всем советуем для посещения. Все очень понравилось. Очень душевные люди. ♥️
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Благодарим Дмитрия и Максима за прекрасный, душевный, познавательный мастер-класс! Дети остались под впечатлением и в полном восторге от него, есть желание повторить. Надеемся на новые встречи.
  • О
    Олеся
    18 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди)
Приходите, не пожалеете!
    Приходите, не пожалеете!
    Очень необычно, очень интересный опыт! Очень приветливые люди)
  • К
    Ксения
    14 июля 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Замечательный мастер-класс! Мы с мамой сделали себе по серебряному кольцу под чутким руководством Дмитрия и Максима. Очень интересно было пройти
    читать дальше

    все этапы подготовки ювелирного изделия. Мастера нам, конечно, помогали, подсказывали и, если нужно, поправляли. Ценность колец еще в том, что сделано для тебя, под твой размер, с выбранным тобой дизайном. Результат восхитил, мы очень довольны, носим колечки, не снимая!

  • S
    Shust_A
    23 июня 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Недавно посетила ювелирный мастер-класс, где мне удалось создать собственное кольцо под руководством опытного мастера. Это был незабываемый опыт! Дмитрий был
    читать дальше

    очень внимателен и терпелив, объяснял каждый этап процесса и помогал на каждом шагу. Я осталась в восторге от результата — мое кольцо получилось именно таким, каким я его представляла. Очень рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет создать что-то уникальное и особенное своими руками

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Посетили замечательный мастер-класс. Были с мальчиком 13 лет, остался очень доволен. Папе тоже понравилось. Рекомендуем всем. После экскурсии приобрела эксклюзивные серьги и колечко. Спасибо☺️.
  • И
    Ирина
    22 июня 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Здравствуйте этот мастер класс был выбран для сына 9 лет, чтобы он сам сделал мне подарок на день рождения))) и
    читать дальше

    он его сделал, не присутствовала лично, ходили только наши мужчины, но сказали интересно, много химии🤭. Ребенок устал конечно, помогали ему и за это огромное спасибо Дмитрию! Конечно шикарное! Приходите не пожалеете 🫶

    Здравствуйте этот мастер класс был выбран для сына 9 лет, чтобы он сам сделал мне подарок
  • И
    Игорь
    10 июня 2025
    Ювелирный мастер-класс в Плёсе
    Начали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководством опытного мастера мы прочувствовали
    читать дальше

    весь процесс ручного изготовления кольца от начала до конца. Мастерская была просто завалена разным инструментом: там и верстаки, и лазер, шлифовальные машины, пилки, надфили, лобзики, горелки и много-много всего, названия которые я не запомнила. А в конце мы сделали гравировку. Весь процесс занял 2 часа. После мастер-класса прогулялись по удивительному саду.

    Начали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководствомНачали знакомство с Плёсом с мастер-класса у местного ювелира, почетного члена гильдии ювелиров России. Под руководством

