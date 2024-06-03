Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе

Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Приглашаем на экскурсию в уютный музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе.

Здесь вы увидите советский, западноевропейский и современный фарфор, майолику и серебро, созданные по заказу музея в единственном экземпляре.

Также представлены
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работы известных ивановских художников, фаянс, лаковые изделия четырёх направлений и многое другое.

Экспозиция включает фарфоровые фигурки, портреты 20 века, этюды Вячеслава Фёдорова, коллекцию русских лаков на папье-маше, изделия "ранней" гжели, выставку графики и акварели Нины Гавриловой, фаянсовые произведения на сказочные и фольклорные темы, уникальные серебряные изделия и "Лениниану".

В музее сохранились русская печь, голландка в старинных изразцах, деревянные полы, витражные двери и наличники в стиле модерн. Билеты включены в стоимость, пандусы не предусмотрены

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Уникальные экспонаты советского и западноевропейского фарфора
  2. 🖼 Работы известных ивановских художников
  3. 🖌 Экспозиция русских лаков на папье-маше
  4. 🔍 Уникальные серебряные изделия в единственном экземпляре
  5. 🏛 Исторический дом 19 века с сохранёнными элементами

Что можно увидеть

  • Фарфоровые фигурки
  • Портреты 20 века
  • Этюды Вячеслава Фёдорова
  • Коллекция русских лаков
  • Изделия «ранней» гжели
  • Выставка Нины Гавриловой
  • Фаянсовые произведения
  • Уникальные серебряные изделия
  • Лениниана
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы осмотрите дом 19 века, в котором расположился музей. В нём сохранились русская печь, голландка в старинных изразцах, деревянные полы, украшенные витражами двери, наличники в стиле модерн и характерная для Плёса планировка комнат «по кругу». В экспозиции музея представлены:

  • Фарфоровые фигурки, выпущенные заводами СССР и Западной Европы
  • Портреты 20 века, созданные известными ивановскими художниками
  • Этюды замечательного живописца Вячеслава Фёдорова
  • Коллекция русских лаков на папье-маше
  • Изделия «ранней» гжели до перехода в сине-белую гамму
  • Лирическая выставка графика и акварелиста Нины Гавриловой
  • Фаянсовые произведения на сказочные и фольклорные темы
  • Уникальные серебряные изделия, существующие в единственном экземпляре
  • «Лениниана», раскрывающая образ вождя в мелкой пластике

И не только!

Организационные детали

  • Билеты в музей включены в стоимость
  • В музее не предусмотрены пандусы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Никольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
3 июня 2024
Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по тематике, стильные комнаты старинного дома создают особую атмосферу. Остались впечатлены, некоторые сюжеты прямо запали в душу, очень рекомендуем!!! Желаем успехов и процветания!
Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество

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