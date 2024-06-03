Приглашаем на экскурсию в уютный музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе.
Здесь вы увидите советский, западноевропейский и современный фарфор, майолику и серебро, созданные по заказу музея в единственном экземпляре.
Также представлены
Здесь вы увидите советский, западноевропейский и современный фарфор, майолику и серебро, созданные по заказу музея в единственном экземпляре.
Также представлены
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные экспонаты советского и западноевропейского фарфора
- 🖼 Работы известных ивановских художников
- 🖌 Экспозиция русских лаков на папье-маше
- 🔍 Уникальные серебряные изделия в единственном экземпляре
- 🏛 Исторический дом 19 века с сохранёнными элементами
Что можно увидеть
- Фарфоровые фигурки
- Портреты 20 века
- Этюды Вячеслава Фёдорова
- Коллекция русских лаков
- Изделия «ранней» гжели
- Выставка Нины Гавриловой
- Фаянсовые произведения
- Уникальные серебряные изделия
- Лениниана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы осмотрите дом 19 века, в котором расположился музей. В нём сохранились русская печь, голландка в старинных изразцах, деревянные полы, украшенные витражами двери, наличники в стиле модерн и характерная для Плёса планировка комнат «по кругу». В экспозиции музея представлены:
- Фарфоровые фигурки, выпущенные заводами СССР и Западной Европы
- Портреты 20 века, созданные известными ивановскими художниками
- Этюды замечательного живописца Вячеслава Фёдорова
- Коллекция русских лаков на папье-маше
- Изделия «ранней» гжели до перехода в сине-белую гамму
- Лирическая выставка графика и акварелиста Нины Гавриловой
- Фаянсовые произведения на сказочные и фольклорные темы
- Уникальные серебряные изделия, существующие в единственном экземпляре
- «Лениниана», раскрывающая образ вождя в мелкой пластике
И не только!
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость
- В музее не предусмотрены пандусы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Никольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Плёсе
Меня зовут Наталья, я директор и главный хранитель музея фарфора, лаков и живописи в Плёсе, который создал мой покойный супруг. С радостью покажу вам уникальную экспозицию музея и расскажу о ней интересные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
3 июня 2024
Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по тематике, стильные комнаты старинного дома создают особую атмосферу. Остались впечатлены, некоторые сюжеты прямо запали в душу, очень рекомендуем!!! Желаем успехов и процветания!
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