Приглашаем на экскурсию в уютный музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе.Здесь вы увидите советский, западноевропейский и современный фарфор, майолику и серебро, созданные по заказу музея в единственном экземпляре.Также представлены

работы известных ивановских художников, фаянс, лаковые изделия четырёх направлений и многое другое. Экспозиция включает фарфоровые фигурки, портреты 20 века, этюды Вячеслава Фёдорова, коллекцию русских лаков на папье-маше, изделия "ранней" гжели, выставку графики и акварели Нины Гавриловой, фаянсовые произведения на сказочные и фольклорные темы, уникальные серебряные изделия и "Лениниану". В музее сохранились русская печь, голландка в старинных изразцах, деревянные полы, витражные двери и наличники в стиле модерн. Билеты включены в стоимость, пандусы не предусмотрены

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Плёсе

Наталья Ваш гид в Плёсе

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы осмотрите дом 19 века, в котором расположился музей. В нём сохранились русская печь, голландка в старинных изразцах, деревянные полы, украшенные витражами двери, наличники в стиле модерн и характерная для Плёса планировка комнат «по кругу». В экспозиции музея представлены:

Фарфоровые фигурки, выпущенные заводами СССР и Западной Европы

Портреты 20 века, созданные известными ивановскими художниками

Этюды замечательного живописца Вячеслава Фёдорова

Коллекция русских лаков на папье-маше

Изделия «ранней» гжели до перехода в сине-белую гамму

Лирическая выставка графика и акварелиста Нины Гавриловой

Фаянсовые произведения на сказочные и фольклорные темы

Уникальные серебряные изделия, существующие в единственном экземпляре

«Лениниана», раскрывающая образ вождя в мелкой пластике

И не только!

Организационные детали