Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск

Выездная экскурсия на Рыбное хозяйство в Волгореченск с интерактивной программой и дегустацией продукции (осётр, бестер, стерлядь).

Вы услышите историю создания хозяйства, увидите и покормите различные виды рыб.

А также у вас будет возможность приобрести рыбную продукцию.
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Рыбное хозяйство в Волгореченске
Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы. Здесь рассказывается история создания хозяйства, демонстрируются различные виды рыб, возможно их кормление.
Вторая часть проходит в комплексе под крышей. В демонстрационном бассейне представлены — огромная 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель, восьмилетний карп и др. С декабря по май возможно увидеть процесс инкубации осетровой и форелевой икры.
На территории хозяйства можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» — это чёрная икра.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспорт
  • Покупка рыбной продукции
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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