Рыбное хозяйство в Волгореченске

Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы. Здесь рассказывается история создания хозяйства, демонстрируются различные виды рыб, возможно их кормление.

Вторая часть проходит в комплексе под крышей. В демонстрационном бассейне представлены — огромная 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель, восьмилетний карп и др. С декабря по май возможно увидеть процесс инкубации осетровой и форелевой икры.

На территории хозяйства можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» — это чёрная икра.