6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Плесу и поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие в Плёс: индивидуальный трансфер из Москвы
Плёс - город с богатой историей и живописными видами. Однодневное путешествие из Москвы с посещением старинных церквей и горы Левитана
Начало: Москва м. Коломеская
4 авг в 06:00
10 авг в 06:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Выездные»
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