Выездные экскурсии из Плёса

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Плёсе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Плесу и поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Плесу и поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Автопутешествие в Плёс
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие в Плёс: индивидуальный трансфер из Москвы
Плёс - город с богатой историей и живописными видами. Однодневное путешествие из Москвы с посещением старинных церквей и горы Левитана
Начало: Москва м. Коломеская
4 авг в 06:00
10 авг в 06:00
11 000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
  2. Экскурсия по Плесу и поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
  3. Автопутешествие в Плёс
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июле 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 11 000.
Экскурсии по окрестностям Плёса и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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