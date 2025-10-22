Обзорная экскурсия по усадьбе Дубровицы Обзорная экскурсия по территории усадьбы Дубровицы предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу одной из самых загадочных усадеб Подмосковья. Вы сможете насладиться внешним осмотром главного усадебного дома, его флигелей, парка и величественного храма. Во время экскурсии вы услышите увлекательную летопись усадьбы, узнаете о значимых событиях и людях, оказавших влияние на её судьбу. Особое внимание будет уделено стилевым особенностям церкви Знамения Пресвятой Богородицы, венчаемой короной. Здесь вы сможете заметить элементы готического стиля, а также сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Дубровицы — это не только архитектурный шедевр, но и точка слияния рек Пахры и Десны, место природной силы и обитель свободной человеческой мысли. Это отражение истории страны, охватывающее несколько эпох и оставляющее незабываемые впечатления у каждого посетителя. Важная информация:

Обзорная экскурсия по территории усадьбы включает в себя внешний осмотр главного усадебного дома, его территории, флигелей, парка, храма.