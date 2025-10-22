Откройте для себя загадочную усадьбу Дубровицы, где вас ждёт увлекательное путешествие.
Узнайте о значимых событиях и личностях, повлиявших на её судьбу, и насладитесь уникальными архитектурными стилями.
Узнайте о значимых событиях и личностях, повлиявших на её судьбу, и насладитесь уникальными архитектурными стилями.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по усадьбе Дубровицы Обзорная экскурсия по территории усадьбы Дубровицы предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу одной из самых загадочных усадеб Подмосковья. Вы сможете насладиться внешним осмотром главного усадебного дома, его флигелей, парка и величественного храма. Во время экскурсии вы услышите увлекательную летопись усадьбы, узнаете о значимых событиях и людях, оказавших влияние на её судьбу. Особое внимание будет уделено стилевым особенностям церкви Знамения Пресвятой Богородицы, венчаемой короной. Здесь вы сможете заметить элементы готического стиля, а также сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Дубровицы — это не только архитектурный шедевр, но и точка слияния рек Пахры и Десны, место природной силы и обитель свободной человеческой мысли. Это отражение истории страны, охватывающее несколько эпох и оставляющее незабываемые впечатления у каждого посетителя. Важная информация:
Обзорная экскурсия по территории усадьбы включает в себя внешний осмотр главного усадебного дома, его территории, флигелей, парка, храма.
Время согласовывается с заказчиком индивидуально
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Дубровицы
- Храм Знамения Пресвятой Богородицы (внешний осмотр)
- Главный усадебный дом (внешний осмотр)
- Флигели
- Парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усадебный дом 55.441336, 37.494474
Завершение: Большая автостоянка
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с заказчиком индивидуально
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обзорная экскурсия по территории усадьбы включает в себя внешний осмотр главного усадебного дома
- Его территории
- Флигелей
- Парка
- Храма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
22 окт 2025
Все было просто чудесно! ❤️
Л
Линдт
17 окт 2025
Экскурсия в Дубровицы нам очень понравилась, очень душевный экскурсовод Марина, рассказывала с теплотой и любовью к своему городу. В ходе экскурсии посетители Храм, осмотрели здания снаружи, прогулялись по парку. Осталось очень теплое, приятное воспоминание. Огромное спасибо Марине!
Н
НАДЕЖДА
12 окт 2025
ПРЕКРАСНЫЙ ГРАМОТНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ИВАН КАНДАКОВ. КРАСИВАЯ УСАДЬБА И ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ ХРАМ ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ОООЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ПОСЕТИЛИ ДУБРОВИЦЫ. ПРИЕДЕМ ЕЩЕ
N
N.sokova1950
5 окт 2025
Отличная экскурсия. Много узнали интересного. Большое спасибо экскурсоводу Марине.
D
D_natalya05
22 сен 2025
Н
Наталья
22 сен 2025
О
Оксана
17 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина -человек, знающий историю., очень интересно рассказывала. Отвечала на любой вопрос. Мы получили удовольствие! Всем рекомендуем!
С
Светлана
7 сен 2025
Е
Елена
24 авг 2025
М
Мария
17 авг 2025
С гидом Иваном Кандаковым экскурсия по усадьбе Дубровицы прошла на одном дыхании! Все очень интересно и красиво! Хам удивительной необычной красоты и архитектуры! Радует, что лепнину и скульптуры восстанавливают на
А
Алевтина
15 авг 2025
Усадьба красивая, ухоженная территория, потрясающий храм и вкусное кафе.
Экскурсия полезная, но очень скучная. Это из той серии, когда экскурсовод много знает, но рассказывает неинтересно и монотонно. Дети скучали, взрослые послушали, но не увлеченно.
Экскурсия полезная, но очень скучная. Это из той серии, когда экскурсовод много знает, но рассказывает неинтересно и монотонно. Дети скучали, взрослые послушали, но не увлеченно.
Т
Татьяна
12 авг 2025
Мы получили прекрасную экскурсию по усадьбе Дубровицы от Ивана Кандакова! Мы не первый раз на экскурсии, есть с чем сравнить и можем с уверенностью сказать, что Иван прекрасный экскурсовод, досконально
Е
Елена
10 авг 2025
Место,конечно, великолепное, храм потрясающий, я такой красоты не ожидала увидеть. Не повезло с погодой, все время лил дождь, очень хотелось погулять по парку, не получилось из-за погоды. Снимаю звезду за то, что увидеть усадьбу невозможно. Фактически только обошли вокруг и только. Я думаю и заявлять не стоит, о посещении усадьбы. А так впечатление хорошее. Спасибо за информацию нашему гиду Ивану.
Входит в следующие категории Подольска
Похожие экскурсии из Подольска
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Завтра в 04:00
17 ноя в 04:00
8534 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В.Д. Поленов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой
Начало: Подольск, мкрн. Климовск, станция МЦД «Гривно»
Расписание: В выходные по договорённости
20 ноя в 09:00
11 дек в 09:00
5625 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Сегодня в 14:30
17 ноя в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.