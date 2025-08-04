Мои заказы

Музей-заповедник «Подолье» – экскурсии в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник «Подолье»» в Подольске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка с гидом по центру Подольска
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по Подольску
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
10 дек в 09:00
17 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
11 дек в 09:30
18 дек в 09:30
6250 ₽ за всё до 15 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж»
Узнать факты о Подольске и его жителях, которые приведут вас к первому миллиону
Начало: У вокзала в Подольске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 августа 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
    читать дальше

    города. Экскурсия называется "Прогулка с гидом по центру Подольска". Много нового и интересного мы узнали о своем городе. Александр прекрасный экскурсовод, способный донести информацию и заинтересовать каждого участника группы. Начитанный и эрудированный человек, который великолепно преподносит историю города через призму жизни его обитателей. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Всем рекомендуем!

  • В
    Владислав
    9 января 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
    читать дальше

    экскурсии Александр предложил дополнительно посетить усадьбу Остафьево, хотя сейчас она расположена уже не на территории Подольского района, а в Новой Москве. Усадьба очень красивая, и снова рассказ о её истории, и знаменитых людях, бывавших в усадьбе. Экскурсию - рекомендую!

  • В
    Владимир
    20 ноября 2024
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
    читать дальше

    мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.

