читать дальше

мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!