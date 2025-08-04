Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по Подольску
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
«Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая)»
10 дек в 09:00
17 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
11 дек в 09:30
18 дек в 09:30
6250 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж»
Узнать факты о Подольске и его жителях, которые приведут вас к первому миллиону
Начало: У вокзала в Подольске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 августа 2025Прогулка с гидом по центру ПодольскаДата посещения: 3 августа 2025Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
- ВВладислав9 января 2025Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
- ВВладимир20 ноября 2024Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
- ТТатьяна6 ноября 2023Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
