🚌 На автобусе Групповая 10 часов 284 отзыва В тренде Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте Начало: На площади Ленина в г. Псков 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 8 часов 41 отзыв Популярное предложение Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой Начало: На площади Ленина в г. Псков 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 55 отзывов Популярное предложение Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта Начало: В центре города 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 369 отзывов Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии Начало: На площади Ленина, в Пскове 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 491 отзыв Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: Центральный вход в Псковский Кремль 1 740 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 271 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 371 отзыв Яркая история большого Пскова Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком Начало: На площади Ленина 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 295 отзывов Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков Начало: На площади Ленина 6 540 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 9 часов 32 отзыва Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь Начало: в центре Пскова 9 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Псков - твердыня северо-западной Руси Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей Начало: У входа в кремль 4 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Шаг в прошлое: по Пскову без спешки Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 39 отзывов «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек Начало: площадь Ленина Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 750 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 71 отзыв «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги... 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 146 отзывов Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 66 отзывов Популярное предложение Большой Псков на автобусе и пешком Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 100 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов Начало: В деревне Паниковичи Псковской области от 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 164 отзыва Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто) Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области 6 436 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто) Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По древнему Пскову с историком Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 51 отзыв Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас Начало: У набережной реки Псковы 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 33 отзыва «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено) Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам Начало: Гостиница в Пскове 19 875 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 76 отзывов Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто) За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами Начало: По договоренности в г. Пскове 8 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 96 отзывов Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии Начало: Изборск, Минская улица 1 340 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 56 отзывов Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Популярное предложение Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас Начало: В любом месте города 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Мой Псков: о древнем городе - с любовью Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса Начало: У входа в Кремль 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами Начало: На площади Ленина 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов Начало: на Октябрьском проспекте 4 800 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний Начало: На улице Коммунальная 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 73 отзыва Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен Начало: Площадь Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 6 часов 131 отзыв Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день 6 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида Начало: У входа на территорию Кремля 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 23 отзыва Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий Начало: Обсуждается после бронирования 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды Начало: В вашем отеле или по договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 269 отзывов Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули... 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Треккинг по Изборско-Мальской долине Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику Начало: В Изборске, на Минской улице 9 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории Начало: У главного входа в Кремль 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 48 отзывов Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области Начало: В Пскове 14 000 ₽ за всё до 19 чел.

Индивидуальная 8 часов 107 отзывов Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское 13 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 9 часов 27 отзывов Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления Начало: Псков 8 500 ₽ за всё до 20 чел.