Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Кремль и Троицкий собор Величаво расположенный на высоком скалистом мысе, Псковский кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни и услышите о трех храмах, предшествовавших нынешнему Троицкому собору. Кроме того, проникнетесь царящей здесь атмосферой намоленности и увидите необыкновенно красивый деревянный золоченый семиярусный иконостас.
Другие символы Пскова В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую — и церкви-близнецы Рождества и Покрова Богородицы. Узнаете, какое знаковое событие произошло на месте Ольгинской часовни, и насладитесь прекрасным видом на кремль. В завершение мы покажем Поганкины палаты — самую большую гражданскую постройку древнего Пскова — и расскажем, кто такой купец Поганкин и как появилась его «говорящая» фамилия.
Организационные детали
Мы можем прогуляться 👣 пешком или провести экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘 или на нашем транспорте. Стоимость минивэна (до 6 мест) — 2800 рублей.
Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией (до 5 человек) — 200 рублей с группы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я работаю в туризме уже более 15 лет и за это время собрала команду потрясающих гидов. Мы с радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учетом всех индивидуальных пожеланий.