Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

  1. Россия
  2. Псков
  3. Экскурсии

Псков — первое свидание

Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии

Анастасия
Анастасия – экскурсионное агентство из Пскова
Вы погуляете по историческому центру и территории древнего кремля и услышите, какие интересные события происходили на псковской земле на протяжении столетий.

А также увидите необычный семиярусный иконостас, раскроете секрет Поганкиных палат и рассмотрите старинные церкви-близнецы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание

Что вас ожидает

Кремль и Троицкий собор
Величаво расположенный на высоком скалистом мысе, Псковский кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни и услышите о трех храмах, предшествовавших нынешнему Троицкому собору. Кроме того, проникнетесь царящей здесь атмосферой намоленности и увидите необыкновенно красивый деревянный золоченый семиярусный иконостас.

Другие символы Пскова
В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую — и церкви-близнецы Рождества и Покрова Богородицы. Узнаете, какое знаковое событие произошло на месте Ольгинской часовни, и насладитесь прекрасным видом на кремль. В завершение мы покажем Поганкины палаты — самую большую гражданскую постройку древнего Пскова — и расскажем, кто такой купец Поганкин и как появилась его «говорящая» фамилия.

Организационные детали

  • Мы можем прогуляться 👣 пешком или провести экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘 или на нашем транспорте. Стоимость минивэна (до 6 мест) — 2800 рублей.
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией (до 5 человек) — 200 рублей с группы
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание
Псков — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я работаю в туризме уже более 15 лет и за это время собрала команду потрясающих гидов. Мы с радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учетом всех индивидуальных пожеланий.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Первое знакомство с Псковским Кремлем
1 300
1.5 часа
Первое знакомство с Псковским Кремлем
220 отзывов
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
скидка15%
4590
3 902
2 часа
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
172 отзыва
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Яркая история большого Пскова
3 500
3.5 часа
Яркая история большого Пскова
94 отзыва
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Такой древний Псков
2 600
3 часа
Такой древний Псков
74 отзыва
Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
3 500
4 часа
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
72 отзыва
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
Псков древний и современный
2 730
3 часа
Псков древний и современный
68 отзывов
Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля