Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Кремль и Троицкий собор

Величаво расположенный на высоком скалистом мысе, Псковский кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни и услышите о трех храмах, предшествовавших нынешнему Троицкому собору. Кроме того, проникнетесь царящей здесь атмосферой намоленности и увидите необыкновенно красивый деревянный золоченый семиярусный иконостас.

Другие символы Пскова

В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую — и церкви-близнецы Рождества и Покрова Богородицы. Узнаете, какое знаковое событие произошло на месте Ольгинской часовни, и насладитесь прекрасным видом на кремль. В завершение мы покажем Поганкины палаты — самую большую гражданскую постройку древнего Пскова — и расскажем, кто такой купец Поганкин и как появилась его «говорящая» фамилия.

Организационные детали