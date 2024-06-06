🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 295 отзывов Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков Начало: На площади Ленина «Проехав по улицам старой части Пскова, осмотрим средневековые стены, башни, церкви, купеческие палаты — таким количеством каменных палат может похвастаться только Псков» 6 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 39 отзывов «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек Начало: площадь Ленина «Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан» Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По древнему Пскову с историком Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест «Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века» 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен «Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв» 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 23 отзыва Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий Начало: Обсуждается после бронирования «Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов» 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды Начало: В вашем отеле или по договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 14 отзывов Псков в лицах, сюжетах и легендах Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города Начало: На площади Ленина «Возможен полностью пешеходный вариант: в этом случае в маршруте Кремль и объекты в центре города (площадь Ленина, Детский парк, улица Ленина)» 5 005 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Псков древний и самобытный Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах Начало: Октябрьский проспект «Прогуляетесь по главным улицам древнего Пскова, по которым когда въезжали в город Иван Грозный, Петр I и Екатерина II» 3 900 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 36 отзывов Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители Начало: На площади Ленина в г. Псков «Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина» 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Россия начинается здесь Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы «Пройдёмся по улицам, которые «помнят» церковных патриархов, знаменитых писателей и политических деятелей, оставивших свой след в истории» 6 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 34 отзыва Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен Начало: На улице Советская «Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 119 отзывов Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города Начало: Г. Псков, площадь Ленина «Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Псков средневековый, губернский, современный Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: У памятника А.С. Пушкину «А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки» 5 325 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: На площади Ленина «Приглашаю пройти по тихим улицам на левом берегу Псковы, наслаждаясь тишиной, прекрасными панорамами и чудесной архитектурой прошлых веков» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 590 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 6 отзывов Из Пскова в древний Остров на автобусе Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина» Начало: На площади Ленина в г. Псков «В группе до 40 человек вы пройдете по улицам 14 века, увидите старинные предметы быта в краеведческом музее и осмотрите впечатляющие Цепные мосты» 2 350 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто) Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина» «Гуляя по улицам, вы послушаете истории о том, как множество раз город вставал на защиту государства» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Еврейский Псков Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров... «Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала» 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа История Пскова с чайным ароматом Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая Начало: На улице Советской «выяснить, что общего у Пскова и знаменитого чайного дома династии Перловых на Мясницкой улице в Москве» 2 000 ₽ за человека