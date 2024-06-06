1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
«Проехав по улицам старой части Пскова, осмотрим средневековые стены, башни, церкви, купеческие палаты — таким количеством каменных палат может похвастаться только Псков»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
«Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
«Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века»
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
«Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
«Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«Возможен полностью пешеходный вариант: в этом случае в маршруте Кремль и объекты в центре города (площадь Ленина, Детский парк, улица Ленина)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
«Прогуляетесь по главным улицам древнего Пскова, по которым когда въезжали в город Иван Грозный, Петр I и Екатерина II»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 12 чел.
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Пройдёмся по улицам, которые «помнят» церковных патриархов, знаменитых писателей и политических деятелей, оставивших свой след в истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
«Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков средневековый, губернский, современный
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника А.С. Пушкину
«А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 325₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
«Приглашаю пройти по тихим улицам на левом берегу Псковы, наслаждаясь тишиной, прекрасными панорамами и чудесной архитектурой прошлых веков»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«В группе до 40 человек вы пройдете по улицам 14 века, увидите старинные предметы быта в краеведческом музее и осмотрите впечатляющие Цепные мосты»
2 350₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
«Гуляя по улицам, вы послушаете истории о том, как множество раз город вставал на защиту государства»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
«Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4.5 часа
История Пскова с чайным ароматом
Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая
Начало: На улице Советской
«выяснить, что общего у Пскова и знаменитого чайного дома династии Перловых на Мясницкой улице в Москве»
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
«Пройдете по тихим улицам и рассмотрите сохранившиеся старинные дома»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
- ЕЕлена5 июня 2024Путешествие на твердую "4" с плюсом. Организационно выверено; расписание, содержание, транспорт - великолепно, вопросов нет. Гид Виолетта профессиональна и в
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ЕЕлена4 июня 2024Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ССветлана3 июня 2024Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую экскурсовода. Прекрасный рассказчик 💞
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 23 экскурсии от 590 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пскова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод