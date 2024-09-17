2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: У входа в отель Покровский. Ул. Кузнецкая д. 2
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Пскову
Узнать о городе, попробовать себя в роли стрит-фотографов и стать героями атмосферных снимков
Начало: На площади Ленина
«Приглашаю на живую непринуждённую фотопрогулку по центру Пскова»
1 ноя в 11:00
3 ноя в 10:00
4 700₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
«В рамках нашей неспешной прогулки вы полюбуетесь прекрасными видами, сделаете красивые фотографии на память и оцените памятники древнего зодчества»
29 дек в 09:00
1 фев в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 сентября 2024Нас трое путешественников, с нами три собачки. Оставить их дома не позволяет большая любовь к ним. А Псков тоже хочется
- ннина26 августа 2024Очень, очень здорово! Рекомендую всем. Интересно, познавательно, легко. Было впечатление, что мы встретились с другом, который просто показывал нам свой
- ККсения21 августа 2024От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️
- ААлександр10 августа 2024Прогулка получилась содержательная, по мимо туристических мест, прогулялись по спальным районам города расположенным в черте старого города, в общем советую. Это не экскурсия и не фото сессия в обычном понимании, это смесь) вы и фотки получите, и знания
- ООльга10 июля 2024Огромное спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
- ЭЭдуард10 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Спасибо за прекрасный рассказ. Было интересно и познавательно. Узнали много нового. Ирина очень четко и понятно преподносит информацию,а выигрышные локации для фото дополнили впечатления. Спасибо огромное,однозначно рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
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