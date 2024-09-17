Фотосессии в Пскове с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
Пешая
26 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: У входа в отель Покровский. Ул. Кузнецкая д. 2
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Пскову
Пешая
4 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Пскову
Узнать о городе, попробовать себя в роли стрит-фотографов и стать героями атмосферных снимков
Начало: На площади Ленина
«Приглашаю на живую непринуждённую фотопрогулку по центру Пскова»
1 ноя в 11:00
3 ноя в 10:00
4 700 за всё до 3 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
«В рамках нашей неспешной прогулки вы полюбуетесь прекрасными видами, сделаете красивые фотографии на память и оцените памятники древнего зодчества»
29 дек в 09:00
1 фев в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 сентября 2024
    Фотопрогулка по Пскову
    Нас трое путешественников, с нами три собачки. Оставить их дома не позволяет большая любовь к ним. А Псков тоже хочется
    читать дальше

    посмотреть глазами человека, обожающего свой город. И вот, Александр смог удовлетворить все наши запросы. Мы попали в Средневековье) Псков очаровал нас. Ритм прогулки собаки выдержали. Фотосессия сопровождалась интересными рассказами о городе. Проснулось женское начало в наших собачках - они тоже с удовольствием позировали. От экскурсии осталось ощущение, сравнимое со встречей со старым другом. Нам очень понравилось! Спасибо, Александр

  • н
    нина
    26 августа 2024
    Фотопрогулка по Пскову
    Очень, очень здорово! Рекомендую всем. Интересно, познавательно, легко. Было впечатление, что мы встретились с другом, который просто показывал нам свой
    читать дальше

    любимый город и мы гуляли, гуляли, разговаривали, и как-то невзначай этот друг фотографировал нас на память. Самые добрые слова в адрес Александра!

    Очень, очень здорово! Рекомендую всем. Интересно, познавательно, легко. Было впечатление, что мы встретились с другом, который
  • К
    Ксения
    21 августа 2024
    Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
    От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️
    От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️От души благодарим Ирину за знакомство с Псковом ❤️
  • А
    Александр
    10 августа 2024
    Фотопрогулка по Пскову
    Прогулка получилась содержательная, по мимо туристических мест, прогулялись по спальным районам города расположенным в черте старого города, в общем советую. Это не экскурсия и не фото сессия в обычном понимании, это смесь) вы и фотки получите, и знания
  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
    Огромное спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
  • Э
    Эдуард
    10 июля 2024
    Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо за прекрасный рассказ. Было интересно и познавательно. Узнали много нового. Ирина очень четко и понятно преподносит информацию,а выигрышные локации для фото дополнили впечатления. Спасибо огромное,однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
  2. Фотопрогулка по Пскову
  3. Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Пскова, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
ХорошоТам