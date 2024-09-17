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посмотреть глазами человека, обожающего свой город. И вот, Александр смог удовлетворить все наши запросы. Мы попали в Средневековье) Псков очаровал нас. Ритм прогулки собаки выдержали. Фотосессия сопровождалась интересными рассказами о городе. Проснулось женское начало в наших собачках - они тоже с удовольствием позировали. От экскурсии осталось ощущение, сравнимое со встречей со старым другом. Нам очень понравилось! Спасибо, Александр