В окрестностях Пскова есть немало удивительных мест, которые стоят отдельного посещения. Один из таких уголков – Старый Изборск, расположенный всего в 30 км от города. Когда-то он был знаменитым центром торговли и входил в десятку древнейших русских поселений.

Во время экскурсии по Изборску вы:

► узнаете, почему он получил звание «железного города»;

► прогуляетесь по тайным тропам, услышите древние легенды и предания;

► исследуете Труворово городище, подниметесь на Жеравью гору, посетите источник с живой водой;

► увидите Никольский храм и старинную крепость.

Далее маршрут пролегает в чудесное место, известное каждому жителю страны, – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Единственный в России, где отправление служб не прерывалось ни разу с 15 века (даже при советской власти и во время войны). Надземные храмы, внутренние пещеры, крепостные стены и бесконечные природные просторы – от такой картины захватывает дух даже у самых невозмутимых путешественников.

Во время посещения святого места у вас будет возможность:

► познакомиться с малоизвестными фактами из его истории;

► узнать, где скрывается главное сокровище монастыря, почему он окружен крепостью и расположен в овраге;

► почувствовать на себе величие и чистоту животворного места.

На посещение Ближних пещер Псково-Печерского монастыря вам будет предоставлено свободное время (50-60 минут).

Во время переезда вас ждут трассовые экскурсии.

Окончание экскурсии возможно в двух пунктах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.