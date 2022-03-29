Изборск - Печоры

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с животными.

Окончание экскурсии возможно в двух местах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.

В формате групповой эскурсии посещение Дальних пещер Псково-Печерского монастыря не представляется возможным.

Дальние пещеры являются местом упокоения братии монастыря.

В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника (повышается влажность), поэтому доступ туда ограничен.
Изборск - Печоры
Изборск - Печоры
Изборск - Печоры
Изборск - Печоры

Что вас ожидает 🤩

  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
  • Псково-Печерский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В окрестностях Пскова есть немало удивительных мест, которые стоят отдельного посещения. Один из таких уголков – Старый Изборск, расположенный всего в 30 км от города. Когда-то он был знаменитым центром торговли и входил в десятку древнейших русских поселений.

Во время экскурсии по Изборску вы:

► узнаете, почему он получил звание «железного города»;

► прогуляетесь по тайным тропам, услышите древние легенды и предания;

► исследуете Труворово городище, подниметесь на Жеравью гору, посетите источник с живой водой;

► увидите Никольский храм и старинную крепость.

Далее маршрут пролегает в чудесное место, известное каждому жителю страны, – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Единственный в России, где отправление служб не прерывалось ни разу с 15 века (даже при советской власти и во время войны). Надземные храмы, внутренние пещеры, крепостные стены и бесконечные природные просторы – от такой картины захватывает дух даже у самых невозмутимых путешественников.

Во время посещения святого места у вас будет возможность:

► познакомиться с малоизвестными фактами из его истории;

► узнать, где скрывается главное сокровище монастыря, почему он окружен крепостью и расположен в овраге;

► почувствовать на себе величие и чистоту животворного места.

На посещение Ближних пещер Псково-Печерского монастыря вам будет предоставлено свободное время (50-60 минут).

Во время переезда вас ждут трассовые экскурсии.

Окончание экскурсии возможно в двух пунктах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • По организационным причинам входной билет в Изборскую крепость не включен в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте: 100 руб. /чел. - взрослые и пенсионеры
  • 50 руб. /чел. - студенты и школьники старше 16 лет
  • Дети до 16 лет - бесплатно Обед (350 руб)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Воскресенье в 11:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 мар 2022
Очень интересная экскурсия. Понравилась и взрослым и детям. Экскурсовод- замечательная девушка. Отвечает на все вопросы. Организация- без нареканий, всё отлично. Питание в кафе- очень вкусно. Очень довольны, что взяли эту экскурсию.

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